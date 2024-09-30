余偉文訪問｜多變環境穩中求進　深耕3大領域在國際上「有voice」

金管局第三任總裁余偉文2019年10月1日上任，迎接他的是一個又一個的挑戰——先是新冠疫情，然後是社會運動，再來美國制裁香港官員，乃至疫後經濟復甦不似預期。五年過去，余偉文助本港金融業穩坐釣魚船，且「冧莊」再獲委任為金管局總裁，任期五年，周二﹙10月1 日﹚生效。



展望未來，他受訪時以三個「多變」概括，強調局方最主要的任務仍然是保持金融穩定，並會穩中求進，深耕3大領域，以鞏固本港國際金融中心地位。



港金融業仍有長足發展，近日排名升至第三，再現「紐倫港」。﹙資料圖片﹚

掌舵金管局五年，余偉文會為自己的工作打多少分？就記者的問題，余偉文客氣道︰「我自己當然不會畀分，但過去幾年環境困難，金融系統基本上保持穩定，亦有發展元素，業界及香港社會對金管局有認同。」

回答簡單，但語重深長。畢竟，過去五年本港經歷的一段時刻，無庸贅言，由新冠疫情到反修例運動，再到美國制裁，那一件事不是非比尋常？然而，港金融業仍有長足發展，近日再現「紐倫港」，國際金融中心排名相隔兩年重新超越新加坡，排名第3，居亞洲之首。

多變環境 4招保金融穩定

只不過，訪問開場，余偉文仍然以三個「多變」描繪前景。第一個多變，是宏觀環境，由美國減息步伐，到美國經濟能否軟著陸，以至內地經濟轉型成效；第二個多變，是地緣政治，「最難搞係無得估，美國大選﹙結果﹚不減中美關係複雜性，疊加中東情況、俄烏局勢，將如何影響環球市場，必須留意。況且，現今金融市場波動性特別大，例如今年8月日圓拆倉潮。」

至於第三個多變，是科技之應用，特別是人工智能﹙AI﹚，「環球央行最擔心都係網絡安全，會否有事發生令系統行唔到？如何防範？如何修復？AI好雙刃劍，如果落入壞人手，做Deepfakes﹙深偽技術﹚、寫Hacking code，又如何對抗？」

環境「多變」，余偉文直言，金融穩定還是「最最最」主要的工作目標，「無論宏觀環境、地緣政治、金融趨勢如何演變，都要保持金穩定！」他續稱，將從四方面著手，包括保持抗震力，不論外滙儲備，又或銀行緩衝都要有強的抗震力；做好監察，瀏覽的數據及工具比以前多，特別是香港，「無論是場內或場外我哋都睇得多」；加強應變計劃，以及長期建立信心。

余偉文下一個任期，將領金管局深耕3大領域。﹙夏家朗攝﹚

深耕3大領域 鞏港國金地位

做到「穩」字，便要求「進」，「當穩定不再是一個挑戰時，我哋繼續保持警覺之餘，便會花多些資源、空間投入其他方面。」

第一個自然是內地機遇。余偉文稱，目前股市及債市，本港與內地已達致互聯互通，下一步是思考如何擴容，「大致上有嘅scheme都有齊，但好多是新嘢，可思考如何擴大佢哋，例如債券南向通，暫時只可投人民幣及港元產品，會否有空間﹙擴至其他貨幣﹚？」

第二是金融科技。他認為，支援代幣化﹙Tokenisation﹚會是大方向，「已經有其他地方央行想同我哋合作，將會見到進展。」另外，AI也是工作重點，這包括就銀行應用AI給予指引，以至金管局自身如何使用AI。

第三個是綠色金融。余偉文直言，綠色金融對全球仍然很新，還有許多有待完善的地方，「我哋在分類及披露上做緊嘢，至於轉型金融（transition finance），也要思考條path點走。」

余偉文相信，上述三大領域，加上財富管理業務，將會是本港金融業高速增長的領域，也決定香港日後國際金融中心地位，「在金融科技及綠色金融這環球金融大趨勢，我哋一定要行得前，先可以﹙繼續﹚做到國際金融中心！係國際上要有voice﹙話語權﹚，好緊要！」