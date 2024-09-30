余偉文訪問｜人民幣國際化　金管局四路進攻　強調金融不離經濟

談及香港金融業未來亮點，不能不講人民幣國際化，這也是金管局工作重點之一。該局總裁余偉文上任五年，見證人民幣透過香港走向國際取得不錯的進展，今後金管局將從四方面「盤活」人民幣，提升流動性、產品多樣性及基建之餘，不忘將金融與經濟連在一起，讓人民幣「活水」在國際經貿活動間流轉，「實體經濟應用人民幣是最基本！」



人民幣國際化，余偉文從三組數據得到印證「進展唔少」。﹙夏家朗攝﹚

人民幣國際化 數據印證進展「唔少」

人民幣國際化，民間感受不深，但余偉文直言「進展唔少」，這可從三組數據得到印證。一來，本港人民幣存款金額，由2019年不足7,000億升至目前1.2萬億，按年增加八成。二來，本港人民幣債券的發行額更大升到1.3倍，由2019年只有3,300億左右，增至去年達到7,800億。

三來，反映人民幣活動的人民幣即時支付結算（RTGS）系統每日平均成交額，早於2019年該數字已達到1.1萬億，來到今年七月，更飆至3.32億，累計增長3倍，「見到人民幣活動多咗好多。」

余偉文續指，內地對外貿易兩年前有15%是用人民幣結算，今年年初已升至30%，隨實際經濟貿易不斷增加，在香港的支付情況因而一路增加，「但仍有空間有進一步提升。」

余偉文認為，金融市場的人民幣最終要有實際經濟支持。﹙路透社﹚

與人行洽善用Swap協議

人民幣資金池「吸水」能力愈來愈強，澎湃起來，下一步該怎走？余偉文提出了四大方略。

首先，他認為，須增加人民幣流動性，「最快、最基本就是利用與人行的常備互換安排﹙Swap Execution Facilities﹚，現時規模有8,000億人民幣，我們正與人行磋商，如何令借用Swap 更容易、更好地提供﹙人民幣﹚流動性予銀行。畀少少耐性，傾好自然有公布。」問及提高額度是否考慮之列，余偉文則稱︰「8,000億已經好多！」

其次，人民幣投資產品的多樣性，包括股債。目前，當局已正研究內地投資者經本幣﹙人民幣﹚在港購買股票，「內地投資者用本幣是最『natural』，你畀佢買股票，咪可以增加流動性。」不過，比股票市場規模更大的債市，才是余偉文更關注的地方。他指出，人民幣國際化需求更大的產品，一定是人民幣債券，希望協助政府發行更多、年期更長的債券，「讓市場有個『benchmark』，便可吸引更多其他發行人來香港發債！」

再者，是人民幣基建。余偉文指出，離岸債券人民幣發行和結算都放在CMU﹙債券工具中央結算系統﹚，該服務平台一定要現代化，技術可以達到國際水平，以配合更多人民幣債券發行和交易在香港進行。

余偉文認為，金融市場的人民幣最終要有實際經濟支持。（Reuters）

金融屬性以外 強調人民幣於實體經濟的應用

有了流動性、有了產品、有了基建，人民幣「活水」不忘銀行與實際經濟的結合。余偉文舉例指，到中東推廣人民幣，必然帶銀行隨團，原因是假如沙特阿拉伯有企業想跟內地做生意，買東西支付人民幣，銀行角色很關鍵，「佢﹙企業﹚想以人民幣支付，問沙特的銀行，佢哋未必有人民幣，所以必然要把兩地銀行連結在一起，本港銀行可以貸款人民幣給對方銀行，讓其可以支持客戶，又或客戶用人民幣外滙如何做對油，也要銀行做推廣。」

總的而言，余偉文認為，金融市場的人民幣最終要有實際經濟支持，「當企業收到人民幣，佢才有投資需要，咪來你的資本市場，到時你需要有流動性、有產品提供畀佢，所以實體經濟應用人民幣係最基本！」