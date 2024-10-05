「政策牛市」歷史重演　恒指盛勢仲有水位　「追貨」精選逐隻捉

港股近日先後迎來美國減息、內地「救市組合拳」，恒生指數從不足17000點的困境中一躍而起，轉眼間「由熊入牛」，雞犬皆升。直至本周收市，港股更無懼欠缺北水加持，一口氣直衝至22736點，創下兩年半以來新高。



對比2022年因兩地開關帶來的憧憬，而所引爆的港股「瘋漲」，其實在兩輪牛市中，無論是圖形走勢、上升力度與跑出個股，均極為近似。若借古論今，假設得錄上輪54.5%漲幅，今輪恒指或可升達26200點左右水平。資深獨立股評人熊麗萍拆解恒指後市走向，並為進取與保守投資者訂出「下半場」追市策略。



上輪牛市累升54.5% 類比今次可望再漲15%

先看本輪牛市時間線，9月初，恒指失守萬七關，中秋假期再失北水，成交額縮至480億元，為7個月以來最低。不過，伴隨9月中美國宣布減息，9月尾人行、金管總局、證監會三大巨頭齊聚，從降準、降存量房貸利率、創新貨幣政策工具等各方面連環出招，港股應聲彈起，直至本周收市，更創下逾兩年半新高。

其實歷史不斷重演，回顧2022年10月尾至次年1月尾上輪牛市，初時疫情陰霾未散，10月底大市更曾失守萬五關。幸而隨後防疫措施漸寬、開關等利好傳出，時至翌年1月底，官方先公佈降準放水5000億人幣，再優化5項措施支持內地房企股權融資，當時同樣力托大市從低谷反彈，達到巔峰22700點。

觀乎兩段牛市情形，《香港01》再對比兩輪圖形走勢，以長時間維度看來，幾乎「COPY AND PASTE（複製貼上）」。上輪大市漲幅足有54.5%，歷時約3個月。而如今短短20天，升幅已達32.9%，漲勢更為洶洶。若以上輪牛市升幅作參考，今輪恒指如要到達上輪相同一升幅，則要由周五收市的22736點，再升約15.2%。

上輪大市漲幅足有54.5%，歷時約3個月。（彭博數據截圖）

冠亞軍「衛冕」 11隻個股兩輪均入二十強

事有湊巧，彭博數據顯示，比對兩次成分股漲幅排名，跑出的冠亞軍竟為同兩隻，分別為龍湖（0960）及阿里健康（0241），本輪股價雙雙已倍升。

細看排行，本輪大市先以內房、消費股領軍，周五時，芯片股與金融股再跑出。而2022年底時，就屬科技、消費乃至金融股升幅較為顯著。

當中兩輪升幅前居頭20位的「績優生」更是不少，除卻冠亞軍，平保（2318）、中人壽（2628）、招商銀行（3968）、華潤萬象（1209）、港交所（0388）、理想汽車（2015）、信義玻璃（0868）、金沙中國（1928）、藥明生物（2269）9隻個股，同在英雄榜上。

料首批外資已入場 資金尚有兩大觀望

不過，資深獨立股評人熊麗萍分析，儘管兩輪港股市況走勢相似，但「催化劑」卻有不同。她表示，上輪牛市的主要驅動因素為市場憧憬疫情解封後，通關令香港經濟回升；而今次的驅動是具政策性的，全方位帶動中國經濟基本面、房地產市場企穩。

其次，本輪爆發的不僅為指數，港股今次在國慶假期前，大市錄得5058億元成交，創下歷史新高，甚至在本周欠缺北水加持逆風中，仍擁逾4300億的成交，可謂指數及成交額兼備。熊麗萍直言，僅靠本地資金難以做到，事實證明「第一批外資已經入場，長線資金開始部署」。

其續指，確乎仍有不少外資仍在觀望，但此前環球機構，對港股的配置比例都過低，如今市場情緒轉軚，於基金經理而言「唔跟會執輸」，因此即使各機構只有少許加倉，哪怕略提升1%至2%的配置，所湧入的資金量都相當可觀。

因而熊麗萍預計，大市應會在高位徘徊。不過港股若想再發力，吸引觀望資金入場，還需有兩大關注。其一，要需視乎會否有配套財政政策「接力」，再刺激消費。其二，則是內地全年5%GDP增長目標如果可以實現，要再視乎增長可否傳導至公司盈利層面。

熊麗萍表示，本周缺乏北水加持，港股仍錄得高額成交，足以證明外資已經入場。（資料圖片）

進取型投資者可試港交所、「ATMX」

瘋狂火熱的市況中，散戶總會「心郁」。但後市走向如何，又是否宜於「高追」？熊麗萍稱，雖然她認為「大市仲未升完」仍然值博，但首批追貨應已完結，目前入市風險較高，需要投資者自行控制投資金額，「hold住風險」。

就市況而言，她認為，仍是大價股會較強勢，投資者可以選擇政策受惠以及減息受惠的板塊。若較為進取，則可以勇隨大市，在選擇騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等龍頭科技股。且伴隨第四季IPO氣氛回暖的預期，也可嘗試部署港交所（0388）。

ATX上揚空間闊 投資內房股「考功夫」

而若翻查比對兩輪牛市數據，港交所今次70%的漲幅，已近上輪的79%。不過在「ATMX」陣型中，除卻本輪「領市功臣」的美團（3690）已漲約79%，其餘三隻漲幅仍較前次有不小差距。騰訊上輪足升113%，現只漲約29%；阿里上輪就升91%，現亦只升40%；小米（1810）上輪升約53%，目前漲幅約29%，意味仍有上揚空間。

而面對近來狂飆的內房、券商股，熊麗萍就坦言投資極「考功夫」，上落難以琢磨，極進取的投資者可考慮趁回調入市。不過策略較為保守的投資者，就可選具國企央企背景的內房股，尤以房企在北上廣深等一線城市有物業為佳，方可充分受惠政策。

面對近來狂飆的內房、券商股，熊麗萍就坦言極其「考功夫」，上落難以琢磨。（資料圖片）

追「第二梯隊」未算遲 首選平保

不過大價股，往往意味著入場費貴，盈虧波動大。小資的散戶就可選擇「第二梯隊」股份。熊麗萍推薦，「中特估」曾作為收息佳選，在本輪中升得較慢，因而現在入市追電訊、石油等「中特估」還未算遲。

綜合全部板塊，熊麗萍尤對內險股看高一線，首選就為平保（2318）。她指出，內險企業本就有穩定業務收益，其曾因持有內房債惹憂，如今時來運轉，較之已狂升的內房股，內險股反成為具有內房概念的受惠股，兼以官方提出支持保險機構，設立私募證券投資基金，故仍有部署機會。