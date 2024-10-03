渣打料港股「大漲小回」整固　最樂觀見24500點　提後市3大留意位

渣打發佈第四季度港股及環球投資展望，該行北亞區投資總監鄭子豐表示，由於政策刺激力度超出預期，對於港股基本區間預測上調至20000至22500點，在樂觀的情形下，即如若即將推出的財政措施超過2萬億人幣，則恒指有機會升至24500點，但其坦言，22700點會是較大挑戰的阻力位。



值得一提的是，中港本輪升勢中領漲的內房、金融板塊卻未獲該行青睞，該行將金融、房地產板塊列為「低配」，直言內銀的基本面有惡化的風險，板塊內如有配置，可以轉向券商和內險股。



港股現處整固期 後市有三大留意

鄭子豐表示，儘管恒指升幅已逾20%，但中國股票受惠於政策，估值仍合理，且持倉並不擠擁，短期或繼續反彈，近期回調有「大漲小回」意味。就板塊而言，在中港股市其推薦科技、通訊、非必需消費品以及健康護理板塊。

但需留意的是，首先，市場普遍期待，內地是否有配套的財政政策出台，會不會只「出口」，不「出手」，因而若財政措施可達2萬億人民幣的規模，且高於市場預期，方有可能促使股市再向樂觀發展。故而政策出台前，料大市仍處整固階段。

其次，美國大選臨近，地緣政治局勢錯綜複雜，任何額外的制裁或關稅，都可能威脅到中國股票盈利前景復性和市場情緒．或使大市重返18000至20000點的悲觀情境區間。且美元走強，對新興市場都會是較大的挑戰。

最後從過去5年的經驗看來，大市並非沒有上升空間，只是較難突破11倍市盈率的估值水平，因而未必會再有大升，終需等待政策出台。

渣打認為，任何額外的制裁或關稅，都可能威脅到中國股票盈利前景復性和市場情緒．或使大市重返18000至20000點的悲觀情境區間。（資料圖片）

料環球股債跑贏現金 黃金宜「超配」

就環球市場而言，該行預計在減息週期來臨下，美聯儲未來12個月內或再減息150個基點，經濟軟著陸的可能性高達60%。由於定存息口不具吸引力，其認為全球股債表現超過現金。

當中仍以美股為「超配」，美股可選擇通訊、科技、金融及健康護理板塊。在亞太股市就首選印度，並認為儘管兩大股市都估值偏高，但前瞻盈利增長和股東回報，都遠遠跑贏環球其他市場。

此外，該行預計，美國10年期國債孳息率，未來12個月處於3.5至3.75厘水平，原油目標價就降至每桶70美元。而渣打仍對黃金看高一線，認為宜「超配」黃金，12個月目標價，就升至每盎司2800美元。