羅傑斯專訪｜清倉美日印股　獨留中國股票　靜待明年這個時刻

環球投資市場近期表現波動，美國聯儲局步入減息周期，但減息步伐及經濟數據表現，仍存在不確定性。同時，中國政府日前多重放水救經濟，投資者憧憬繼續出招，中港股市再企十字路口。有「商品大王」之稱的著名投資家羅傑斯（Jim Rogers）表示，此次中國大額向市場「放水」，能夠提振消費等信心，並預計將持續「放水」支持以經濟，中國股市短期內預計能夠波動向上（things are going to be better for a while），但「當然也不會是直線每天上升」。



羅傑斯透露，近期清倉美日印股 僅留中國股票。（資料圖片）

清倉美日印股 仍持有中國股票

投資市場變動多端，全球突然由「Anything but China」變「All in, Buy China」，羅傑斯也有一輪操作。

他在新加坡的住所接受《香港01》訪問時表示，最近幾個星期沽清手上持有的美股、日股及印度股等，「賺了一點錢」，但沒有賣出中國股票，同時也沒有作新的投資。

羅傑斯解釋，這是因為他投資的宗旨是不會在價格上升時買入，只會在價格下跌時買入。故此，現時不會進一步增加中國股票投資，而會等待明年全球股市崩盤時，再尋覓包括中國及環球股市的投資機會。

羅傑斯曾經準確預言1987年股債表現，以及最早預測美國進入次按危機。他此次再次預計，美國經濟會在未來數月步入衰退，即使聯儲局已啟動減息周期，也難以救到，這將會是美國自2008年以來，所面臨的最大難關，而主因是由美國債務高築導致，「事實上，全球政府債務高築，甚至中國政府近年債務也增加了不少。」

羅傑斯預計，美國經濟在未來數月步入衰退，這將會是自2008年以來，所面臨的最大難關。（資料圖片）

警告美國經濟出問題 累全球股市崩盤

美國作為全球最大經濟體，一石激起千層浪。羅傑斯警告，這場美國經濟問題的爆發，將會拖累全球其他國家，包括中國，並會對投資市場帶來影響，導致美股以至全球股市崩盤（collapse），包括中國股市，「這是每個人都需要去憂慮的！」

目前除了中國股市，幾乎每個主要股票市場均處於高位，包括美股及日本等，而中國股市正準備回升，但當每個經濟體均出現問題時，大多數股市包括中國股市，將會難以獨善其身而跟隨倒跌。

但羅傑斯坦言，並不特別憂慮這場危機，可能幾個月或者幾年，便會過去，因為這不是全球首次出現經濟問題，而股市也會有所恢復。「環球經濟過往數百年以來均需面臨衰退，雖然沒有人希望有衰退，但現實就是每隔幾年就會步入衰退。」

羅傑斯表示，目前中國經濟及房地產市場，均在築底，只是需要更多時間再度回升。（資料圖片）

中國經濟在築底 「將重新站起來」

中國經濟方面也是如此。羅傑斯表示，中國經濟近年面臨了兩大挑戰，即內房泡沫的爆破，以及新冠疫情。當中內房泡沫非常巨大，由於破裂已拖累了經濟，與此同時，又遇到了新冠疫情，雙重打擊了經濟。但他並不憂慮，相信中國能夠渡過難關，因為中國過往也面臨不同經濟周期，然後均能夠反彈及恢復。

他認為，目前中國經濟及房地產市場，均在築底，相信會再度回升，目前只是需要更多時間。羅傑斯相信，中國將成為21世紀最重要的國家，但很多人都不知道這正在發生，甚至很多中國人都不知道，但他知道中國將重新站起來。以美國為例，美國是20世紀最重要的國家，但期間曾經面臨許多難題，例如內戰、經濟衰退、企業破產等等，但最終能夠成功，而中國也是一樣。