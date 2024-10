羅傑斯專訪｜清倉美日印股　獨留中國股票　靜待明年這個時刻

環球投資市場近期表現波動,美國聯儲局步入減息周期,但減息步伐及經濟數據表現,仍存在不確定性。同時,中國政府日前多重放水救經濟,投資者憧憬繼續出招,中港股市再企十字路口。有「商品大王」之稱的著名投資家羅傑斯(Jim Rogers)表示,此次中國大額向市場「放水」,能夠提振消費等信心,並預計將持續「放水」支持以經濟,中國股市短期內預計能夠波動向上(things are going to be better for a while),但「當然也不會是直線每天上升」。



羅傑斯透露,近期清倉美日印股 僅留中國股票。(資料圖片)

清倉美日印股 仍持有中國股票

投資市場變動多端,全球突然由「Anything but China」變「All in, Buy China」,羅傑斯也有一輪操作。

他在新加坡的住所接受《香港01》訪問時表示,最近幾個星期沽清手上持有的美股、日股及印度股等,「賺了一點錢」,但沒有賣出中國股票,同時也沒有作新的投資。

羅傑斯解釋,這是因為他投資的宗旨是不會在價格上升時買入,只會在價格下跌時買入。故此,現時不會進一步增加中國股票投資,而會等待明年全球股市崩盤時,再尋覓包括中國及環球股市的投資機會。

羅傑斯曾經準確預言1987年股債表現,以及最早預測美國進入次按危機。他此次再次預計,美國經濟會在未來數月步入衰退,即使聯儲局已啟動減息周期,也難以救到,這將會是美國自2008年以來,所面臨的最大難關,而主因是由美國債務高築導致,「事實上,全球政府債務高築,甚至中國政府近年債務也增加了不少。」

羅傑斯預計,美國經濟在未來數月步入衰退,這將會是自2008年以來,所面臨的最大難關。(資料圖片)

警告美國經濟出問題 累全球股市崩盤

美國作為全球最大經濟體,一石激起千層浪。羅傑斯警告,這場美國經濟問題的爆發,將會拖累全球其他國家,包括中國,並會對投資市場帶來影響,導致美股以至全球股市崩盤(collapse),包括中國股市,「這是每個人都需要去憂慮的!」

目前除了中國股市,幾乎每個主要股票市場均處於高位,包括美股及日本等,而中國股市正準備回升,但當每個經濟體均出現問題時,大多數股市包括中國股市,將會難以獨善其身而跟隨倒跌。

但羅傑斯坦言,並不特別憂慮這場危機,可能幾個月或者幾年,便會過去,因為這不是全球首次出現經濟問題,而股市也會有所恢復。「環球經濟過往數百年以來均需面臨衰退,雖然沒有人希望有衰退,但現實就是每隔幾年就會步入衰退。」

羅傑斯表示,目前中國經濟及房地產市場,均在築底,只是需要更多時間再度回升。(資料圖片)

中國經濟在築底 「將重新站起來」

中國經濟方面也是如此。羅傑斯表示,中國經濟近年面臨了兩大挑戰,即內房泡沫的爆破,以及新冠疫情。當中內房泡沫非常巨大,由於破裂已拖累了經濟,與此同時,又遇到了新冠疫情,雙重打擊了經濟。但他並不憂慮,相信中國能夠渡過難關,因為中國過往也面臨不同經濟周期,然後均能夠反彈及恢復。

他認為,目前中國經濟及房地產市場,均在築底,相信會再度回升,目前只是需要更多時間。羅傑斯相信,中國將成為21世紀最重要的國家,但很多人都不知道這正在發生,甚至很多中國人都不知道,但他知道中國將重新站起來。以美國為例,美國是20世紀最重要的國家,但期間曾經面臨許多難題,例如內戰、經濟衰退、企業破產等等,但最終能夠成功,而中國也是一樣。