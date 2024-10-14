專訪｜港輸蝕兩個位　羅傑斯移居新加坡　八旬翁保健之道曝光

著名投資家羅傑斯（Jim Rogers）今年已82歲，但依然紅粉緋緋手腳靈活，說起話來仍中氣十足，看起來非常健康。他和記者分享自己的保健之道，就是每日都會做起碼1個小時的運動，主要是室內踩單車健身運動，「我的房子有泳池，但很少使用。」餐飲方面，平時主要吃的是中國餐，他喜歡中國餐和日本餐，還偏好吃辣，新加坡叻沙麵也會吃。



對於至今人生最成功的投資項目，羅傑斯認為是他兩個女兒。（圖為在中國中央電視台表演片段，網上截圖）

人生最成功投資為兩個女兒

對於至今人生最成功的投資項目，羅傑斯早年在接受媒體訪問時表示，是他兩個女兒。多年後的今天，他對《香港01》記者表示，仍然如此認為，因為兩個女兒不僅帶給他很多快樂，作為父親也「相信她們會成為成功人士，而她們已經非常成功。」

羅傑斯42歲時，完成了騎摩托車由上海跨越逾300公里至巴基斯坦的探險之旅，60歲才老來得女。他感嘆，兩個女兒誕生在他已有一定年紀，並完成很多人生大事後，包括遊歷中國，故此可以安定下來享受做父親。

兩個女兒在新加坡最好的中文學校學習中文，現時一位16歲，一位21歲，目前已在新加坡學成，分別在英國及美國進修。羅傑斯分享，她們並曾經上過中國中央電視台的農曆新年慶祝節目，向世界展示藍眼睛的外國人，其實也能夠說流利的中文，當年令不少觀眾感覺震驚。

羅傑斯表示，新加坡人的英語及中文可能並不最為正統，但相較之下這裡清新沒有太多污染的空氣更為重要。（顧慧宇 攝）

60歲老來得女成慈父

作為父親，在分享女兒這些「威水事」時，難掩喜悅自豪的神色。羅傑斯表示，曾經不想要任何子女，認為是「人生的拖累」。不過，後來在沒有計劃下有了第一個女兒，感覺美妙，「她很棒很棒」（she was great and wonderful）。由此，他才意識到以前對孩子錯誤的認知，而由於自己是家中5個頑皮男孩之一，他更感受到女兒的好處，故此第二個孩子也希望是女兒，最後得償所願。

羅傑斯一直堅信，中國將成為偉大國家，故此也希望兩個女兒能夠學習中文，接受最好的中文教育，並了解亞洲以至於中國更多，於是他帶著全家，由原居地美國紐約來到了亞洲。

羅傑斯非常喜歡新加坡的生活，作為國際城市擁有多元文化，而在有很多方面相較美國紐約為優勝，並具備效率。（顧慧宇 攝）

新加坡空氣清新 能學習普通話成為移居首選

亞洲之大，何解新加坡？他透露，當日其實除了新加坡，他也研究過內地大城市包括上海、北京，甚至還有香港，但感覺這些地方污染嚴重，他不希望女兒呼吸到污濁的空氣，加上香港口語主要為廣東話，而他更希望女兒學習普通話，故此最後選擇了新加坡做為全家移居地。

羅傑斯笑言，新加坡人的英語及中文可能並不最為正統，但相較之下這裡清新沒有太多污染的空氣更為重要（bad English and bad Chinese, but better than bad air ）。

2007移居新加坡至今逾15年，他坦言，非常喜歡新加坡的生活，小城市但是生活便利，位於亞洲又臨近中國，作為國際城市擁有多元文化，而在有很多方面相較美國紐約為優勝，並具備效率，例如交通方面，紐約經常會塞車，但新加坡則較少有這些問題，出行非常方便。