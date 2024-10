專訪｜港輸蝕兩個位　羅傑斯移居新加坡　八旬翁保健之道曝光

著名投資家羅傑斯(Jim Rogers)今年已82歲,但依然紅粉緋緋手腳靈活,說起話來仍中氣十足,看起來非常健康。他和記者分享自己的保健之道,就是每日都會做起碼1個小時的運動,主要是室內踩單車健身運動,「我的房子有泳池,但很少使用。」餐飲方面,平時主要吃的是中國餐,他喜歡中國餐和日本餐,還偏好吃辣,新加坡叻沙麵也會吃。



對於至今人生最成功的投資項目,羅傑斯認為是他兩個女兒。(圖為在中國中央電視台表演片段,網上截圖)

人生最成功投資為兩個女兒

對於至今人生最成功的投資項目,羅傑斯早年在接受媒體訪問時表示,是他兩個女兒。多年後的今天,他對《香港01》記者表示,仍然如此認為,因為兩個女兒不僅帶給他很多快樂,作為父親也「相信她們會成為成功人士,而她們已經非常成功。」

羅傑斯42歲時,完成了騎摩托車由上海跨越逾300公里至巴基斯坦的探險之旅,60歲才老來得女。他感嘆,兩個女兒誕生在他已有一定年紀,並完成很多人生大事後,包括遊歷中國,故此可以安定下來享受做父親。

兩個女兒在新加坡最好的中文學校學習中文,現時一位16歲,一位21歲,目前已在新加坡學成,分別在英國及美國進修。羅傑斯分享,她們並曾經上過中國中央電視台的農曆新年慶祝節目,向世界展示藍眼睛的外國人,其實也能夠說流利的中文,當年令不少觀眾感覺震驚。

羅傑斯表示,新加坡人的英語及中文可能並不最為正統,但相較之下這裡清新沒有太多污染的空氣更為重要。(顧慧宇 攝)

60歲老來得女成慈父

作為父親,在分享女兒這些「威水事」時,難掩喜悅自豪的神色。羅傑斯表示,曾經不想要任何子女,認為是「人生的拖累」。不過,後來在沒有計劃下有了第一個女兒,感覺美妙,「她很棒很棒」(she was great and wonderful)。由此,他才意識到以前對孩子錯誤的認知,而由於自己是家中5個頑皮男孩之一,他更感受到女兒的好處,故此第二個孩子也希望是女兒,最後得償所願。

羅傑斯一直堅信,中國將成為偉大國家,故此也希望兩個女兒能夠學習中文,接受最好的中文教育,並了解亞洲以至於中國更多,於是他帶著全家,由原居地美國紐約來到了亞洲。

羅傑斯非常喜歡新加坡的生活,作為國際城市擁有多元文化,而在有很多方面相較美國紐約為優勝,並具備效率。(顧慧宇 攝)

新加坡空氣清新 能學習普通話成為移居首選

亞洲之大,何解新加坡?他透露,當日其實除了新加坡,他也研究過內地大城市包括上海、北京,甚至還有香港,但感覺這些地方污染嚴重,他不希望女兒呼吸到污濁的空氣,加上香港口語主要為廣東話,而他更希望女兒學習普通話,故此最後選擇了新加坡做為全家移居地。

羅傑斯笑言,新加坡人的英語及中文可能並不最為正統,但相較之下這裡清新沒有太多污染的空氣更為重要(bad English and bad Chinese, but better than bad air )。

2007移居新加坡至今逾15年,他坦言,非常喜歡新加坡的生活,小城市但是生活便利,位於亞洲又臨近中國,作為國際城市擁有多元文化,而在有很多方面相較美國紐約為優勝,並具備效率,例如交通方面,紐約經常會塞車,但新加坡則較少有這些問題,出行非常方便。