採訪手記｜羅傑斯比中國人更中國　反問記者︰are you Chinese？

屬於華爾街風雲人物的羅傑斯（Jim Rogers），早年與索羅斯（George Soros）共同創立量子基金而聞名，並因投資商品期貨的成功，而被冠以「商品大王」之稱。羅傑斯也是位「中國大好友」，常常發表看好中國前景言論，更為方便女兒學習中文，而由美國紐約移居至臨近中國的新加坡。《香港01》記者和這位投資名人的訪問，是約在一個周五的黃昏，地點是一座樓高三層的獨立別墅屋。



羅傑斯是位「中國大好友」，常常發表看好中國前景言論，更為方便女兒學習中文，而由美國紐約移居至臨近中國的新加坡。（顧慧宇攝）

近年移居新加坡 家中擺放多個地球儀

按了門鈴後，來開門的是一個矮小的女傭，她把記者引進屋裏。扶著大理石走向二樓的一個房間裏。坐在布沙發上等待羅傑斯的時候，記者開始細細打量這間房間。房間裡面至少放著四個大大小小的地球儀，房間中間的地板上鋪著的地毯，更印著世界地圖，多少反映著房間的主人應該喜歡周遊列國，或者至少是比較有世界觀的。

兩邊的玻璃架子上，都放滿了羅傑斯和家人的照片，一邊主要是他和第二任太太的合照，一篇報導兩人結婚的新聞，被放在中間。架子最頂端放置不同國家的國旗。另一邊架子則是女孩的照片，這應該是羅傑斯兩個寶貝女兒，照片記錄著她們不同的年齡階段的成長過程。

有著美國人的熱情好客及幽默

半晌，一位身穿粉紅色Polo shirt、滿頭白髮的老人快步走來，這位就是這次訪問的主角羅傑斯先生了。女傭早已為主人準備好了一杯帶冰的飲料，簡單打了招呼後，羅傑斯甫坐下，便主動問候起了記者，一點屬於「名人」應有的架子都沒有，感覺就是位親切的長輩，並有著美國人的熱情好客及幽默。

記者也安下心來，兩人由此打開了話匣子，羅傑斯介紹，原來他平時工作的辦公室和住處都在這裡，目前已經很少工作，而兩個女兒目前都已在新加坡學成，一個16歲，另一個已是21歲，分別轉往英國寄宿學校和美國哥倫比亞大學進修，目前是主要他自己在這裡居住生活，「我叫他們不要長大，可惜他們不聽。」羅傑斯打趣道。

而當提及他在中國的投資，羅傑斯更興奮地起身走出房間來回數次，為的是分別取來算盤、第一次投資中國上市公司出品的紅酒，還有他1988年時的紀錄片影碟。（顧慧宇攝）

提中國投資感興奮 細數「家珍」

而當提及他在中國的投資，羅傑斯更興奮地起身走出房間來回數次，為的是分別取來算盤、第一次投資中國上市公司出品的紅酒，還有他1988年時坐摩特車，由上海跨越逾300公里至巴基斯坦的紀錄片影碟。

羅傑斯拿來算盤的原因，是害怕記者太過年輕，不知道什麼是算盤，那是1988年他首次踏入上海交易所時，看到那裏的人用來計算的工具。

而那支紅酒的紙標籤上，還印有羅傑斯的頭相，看來酒莊和他關係非凡，羅傑斯更計劃在明年5月，再度到訪酒莊位於的山東煙台。在再度離開房間取物件時，他不忘把這支酒也帶上，笑稱害怕記者會偷偷乘他不在打開來喝，看來非常珍愛這支珍藏。

羅傑斯曾經並多次到訪北京及新疆等地，「我是美國人，是個外國人，但我騎摩托車及坐汽車去遍了中國所有的地方。」。（視覺中國/當代中國授權）

「我是美國人，但去了中國所有的地方」

羅傑斯回憶，當年到訪中國還沒有安全乾淨的食水，故此只能以酒抵渴，有一次在一家餐廳試到一支不錯的紅酒，於是在首次投資中國股票時，便認購了這家公司的股票，一直持有至今。

當羅傑斯和記者聊到不少他曾經到訪的中國城市，例如新疆、敦煌及煙台，記者仍未有機會訪時，他假裝非常驚訝，反問記者「are you Chinese?」。

羅傑斯年輕時已遊歷中國多個城市，而他也從中學習到很多，後來並以看好中國市場而著名，更將兩個女兒帶來新加坡，為的是接受中文教育，感覺他其實比中國人更加中國。近期他也透露自己除了去倫敦，也有到訪日韓及中國，在中國到訪了上海、蘇州及深圳。他曾經並多次到訪北京及新疆等地，「我是美國人，是個外國人，但我騎摩托車及坐汽車去遍了中國所有的地方。」