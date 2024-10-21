4組數字拆射中小企好「頭痕」　業界︰No hope最大鑊 │香港經濟

過去一年政府不斷強調，香港走向「由治及興」，但經濟上距離「興」恐尚有一段路。儘管今年以來本港GDP、失業率表現不俗，但民間「體感」卻又是另一回事，事關企業倒閉、裁員消息仍不間斷，消費也呈降級現象，股樓亦不興。有中小企老闆向記者直言，現時景況是30年來最差，「做生意No hope最大鑊！」



《香港01》翻查數據，發現今年公司註冊比例不及上年，是「執5間，開6間」，算是勉強「打和」，而過去十年舖租僅輕微下跌，但人工就大幅攀升，零售、餐飲業生意亦未有好轉。最終導致流出的錢多，流入的錢少，中小企十分「頭痛」。業內人士認為，現階段是關鍵時期，倘若未能好轉，或在明年5月傳統淡季再次迎來執笠潮，期待期待見到政府有更多「招數」落地。



今年以來本港GDP、失業率表現不俗，但不少中小企在經濟「向好」表象下苦苦經營。（資料圖片）

有中小企呻30年來最差 「完全見唔到希望」

「而家係三十年嚟最差，睇唔到前路，完全見唔到希望！」「廠佬」出身、在商界打滾數十年，現時經營共享工作間的A先生（化名）慨歎。

中小型企業是香港經濟的基石，在今年6月，本港共有約36萬家中小企業，佔本港商業單位總數98%以上，並為逾120萬人提供就業機會，佔香港總就業人數（公務員除外）約44%。換言之，中小企存亡關乎很多人的「飯碗」。

作為中小企一份子的A先生稱，據他了解的中小企，有九成已經出現生意虧損，又或被逼縮減規模的情況，「大家都心灰意冷，疫情就話等開關，而家開咗關反而越嚟越差。」他認為，做生意最重要是「希望」，「以前輸錢當投資，將來會賺返，又或者有人收購，而家冇咗呢種憧憬，做生意『No hope』最大鑊！」

近期倒閉、裁員消息仍不間斷，引來不少注意。(資料圖片)

中小企營商指數跌至兩年低位 業界：香港定位不清晰

但經濟轉差，大型企業縮減規模，是否對其共享辦公室生意有幫助？A先生指，確實有不少大公司縮減規模，轉租共享辦公室，但同時有更多的企業撤資，整體需求反而減少，「大家都唔想係度搏！」現時，他經營的共享辦公室亦由10間縮減至5間。

對於企業營商環境轉差，他認為，是由於香港定位不清晰，獨特性正減弱，「你話你有（獨特性），但人哋睇唔到！以前就話金融中心，幫內地集資，而家香港係『四不像』，價錢、服務又唔夠內地『捲』（意指︰競爭激烈，只能透過努力和犧牲，取得優勢）。」

事實上，今年第三季中小企營商指數跌至兩年低位，五大分項指數全面向下，創2022年第三季以來最低的水平。

今年上半年有66,734間本地公司成立，亦有56,885間公司解散，相當於「執5間，開6間」。（資料圖片）

公司註冊比例不及去年 勉強「打和」

再把鏡頭拉向表象下的其他數據，又是另一光景。對於零售、餐飲業等結業情況，港府稱「關10間開16家」，公司註冊數據顯示，今年上半年有66,734間本地公司成立，與此同時，有56,885間公司解散（包括撤銷註冊、剔除註冊、清盤等），比例為1.17:1，相當於「執5間，開6間」。

倘若下半年維持相同表現，這一比例將較2018年至2021年好，但不及2022年、2023年。始終「開多過執」，但中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，執笠的不少是大型或者有較長歷史的企業，而新開張的好多可能是規模較小或者沒有實體店鋪的公司，故此該數據或未能完全反映經濟實況。

中小企「周身蟻」 破欠基金倍增至1.55億

市面上店舖倒閉的消息仍不絕於耳，而生存下來的中小企也有不少「周身蟻」，出現資金流問題。政府為中小企量身定製的民間貸款「百分百擔保特惠貸款」計劃，雖然已完結，但數字顯示，截至今年7月底，壞帳率已飆升至9.2%，遠超商業銀行一般只有1.5%的水平，涉及政府擔保額約132億元。而現有的八成、九成信貸擔保計劃壞帳率分別為4.6%和2.6%。

勞工處數據亦顯示，去年破產欠薪基金獲批款項的個案有3,545宗，按年增加64%。（資料圖片/羅君豪攝）

面對經營困難，部分中小企不但「走數」，甚至可能「拖糧」。強制性公積金計劃管理局數據顯示，2023/24年度該局就欠供強積金而發出的追數紙逾37萬張，較之前兩個年度大增約一至兩成。

事實上，勞工處數據亦顯示，去年破產欠薪基金接獲3,293宗申請，獲批款項的個案有3,545宗，較2022年的2,167宗增加64%，年內共發放1.55億元特惠款項。若以金額計算，2023年發放的金額總數，已較2022年大增1.07倍。

回顧過去十年，舖租輕微下跌，人工就大幅上升，整體成本增加。（資料圖片）

舖租跌幅VS人工升幅 覓開店成本急增元兇

中小企步入困局，有不少原因，開店成本急升是其中之一。回顧過去十年，雖然零售舖位租金指數由2014年的173.1點下跌至今年8月的166.1點，跌幅約4%。但與此同時，就業人士實質薪金指數由2014年第二季的109.8上升至今年第二季的123.9，升幅約13%。

另一邊箱，生意亦未見好轉，零售業總銷貨額2023年錄得4,066億元，遠未及2013年、2014年的近5,000億元，而食肆總收益2023年錄得1,095億元，與2013年、2014年約1,000億元相近，可謂是停滯不前。

舖租輕微下跌，人工就大幅上升，整體成本增加，但收入不見漲。行政會議成員、經民聯立法會議員林健峰表示，近來中小企經營困難，除了面對大環境變遷包括港人出遊及北上消費熱潮，也面對運輸及人工等成本上升壓力，但又不能完全轉嫁消費者，令利潤空間壓縮。

（盧翊銘攝）

業界籲政府「招數」盡快落地 否則明年5月或再迎結業潮

團結香港基金顧問、中小企業聯合會會長郭志華也表示，經營環境不佳是總所周知的事實，但現時接近全民就業，不少行業人手短缺，為減少開店、開公司成本，希望加快引入外勞，並允許以最低工資聘請，同時為顧及本地勞工市場，可維持現時2:1（本地勞工：外地勞工）的聘請比例。

他解釋：「而家係減息週期，等人民幣匯率上升，港人就會選擇留港消費，屆時人手充足，方可提供好服務，另外旅客係內地享受慣好服務，（如果冇好服務），佢哋不會習慣。」

被問及結業潮是否會持續，郭志華稱：「要關都關晒，通常下半年節假日係旺季，不少有意經營既餐廳都緊鑼密鼓。」現階段是關鍵時期，倘若未能好轉，或在明年5月淡季再次迎來執笠潮。

近日施政報告亦推出一系列措施支援中小企，包括容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業，申請最多12個月「還息不還本」；政府將向「BUD專項基金」注資10億元，通過基金協助中小企升級轉型和拓展新市場。

談及上述支援措施，郭志華認為，當中延長「還息不還本」計劃，對中小企財政有紓緩作用，但行業目前仍處於觀望狀態，期待見到政府有更多「招數」落地。