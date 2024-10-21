港人北上遊日消費照計入GDP！　3專家獻計谷經濟│香港經濟

本港經濟面臨的問題，不少學者及經濟師認為部分屬於結構性調整，不是單靠美國減息就能解決。有學者獻計，要打救香港就需要做好中間人角色，地緣政治下需「兩條腿走路」，除了西方歐美國家外，更需要提升與東盟及中東的連接，但這方面可以做更好的準備，包括提升伊斯蘭文化及金融的學術研究，以及相關教育。



探討經濟強弱指標，最常見的指標自然是GDP，即國內生產總值。本港近年GDP增長情況，表現反覆，2022年曾因疫情影響而錄得負增長3.7%，去年反彈至正增長3.3%，今年在高基數因素下，首兩季仍能分別錄得2.8%及3.3%增長。

至於開關後港人出遊及北上消費成風，對GDP會否帶來影響？統計處回應《香港01》查詢時稱，本地居民在境外開支計算在私人消費開支內。（鄭子峰攝）

出口料受壓 為GDP帶來挑戰

眾所周知，金融服務業為本港主要的產業，佔GDP大約21%至23%；其次是貿易物流，佔比约23%，而專業服務則佔GDP約11%。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，上半年GDP有不錯表現，但其實當中不同細分項目表現參差，當中表現較佳的為出口，成為拉動GDP增長的主要動力之一，相信主要為受到去年基數較低，以及市場憂慮特朗普將回朝對中國實施60%關稅，而提前在下單提升庫存等因素所導致。不過，環球經濟未穩及中國內地經濟放緩，本港強出口表現持續性成疑，預計明年本港GDP表現將不如今年，今年全年料為2.6%。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，今年以來GDP受惠於去年基數較小，下半年由於基數較大，預計會較上半年數據有所放緩，但今年全年仍望錄得2至3%的增長。至明年，由於少了基數因素，本港GDP料將有進一步放緩。

劉健恒表示，上半年GDP細分項目表現參差，環球經濟未穩及中國內地經濟放緩，強出口表現持續性成疑，預計明年本港GDP表現將不如今年。（資料圖片）

中大李兆波︰倡讓菲律賓及印尼傭工子女留港

美國聯儲局啟動減息周期，市場期望能夠為本港樓市及整體經濟帶來支持，但學者及經濟師則認為，本港經濟面臨的問題，部分屬於結構性調整。

李兆波表示，股樓下跌令港人財富縮減，也是尋求較為便宜的北上或者日本消費因素之一，若果能夠搞活市場，便能令港人更願意留港進行高消費。奈何這兩類資產各吹逆風。股市方面，由於本港政治及社會環境轉變，難以吸引外資及基金的資金流入，單靠散戶不足以撐起股市。

至於樓市，政府有意透過高才通等人才計劃吸納人才，但他所認識不少高才通人才，均未有買樓意欲，他們居住於臨近的深圳，以在家工作或即日來回模式工作。

李兆波建議，要吸引外資及人才回流，香港需要做回「以前的角色」，即做好中間人角色，作為國際城市，除了內地，提升更多與其他國家及地區的連接。現時港府希望加強與東盟及中東鏈接，其實可以推行得更早，例如20年前物價未有現時高水平時，就讓菲律賓及印尼傭工子女留港受教育及停留，令人口結構更為國家化。

李兆波建議，讓菲律賓及印尼傭工子女留港受教育及停留，令人口結構更為國家化。（資料圖片）

渣打劉健恒︰零售行業需要進行轉型

本港GDP以開支方式來計算，即私人消費開支、政府開支、固定投資、淨出口（貨品及服務出口減進口）的總和。以今年第二季GDP為例，私人消費開支佔七成，政府開支及固定投資均不足兩成，淨出口僅佔2.1%。當中私人消費開支由去年末季增3.5%，放緩至今年首季的1%，第二季更轉跌1.5%。

至於開關後港人出遊及北上消費成風，對GDP會否帶來影響？統計處回應《香港01》查詢時稱，本地居民在境外開支計算在私人消費開支內，為根據行政記錄和住戶統計調查所搜集的數據來估算的。日本觀光廳早前公布，2024年第2季有64.6萬人次港人遊日，總消費額達1,743億日圓（約94億港元），每趟日本旅程人均「豪花」逾1.4萬港元。按日均消費額計，港人遊日每天花費2,111港元，屬全球最高！

行政長官李家超近日發表了任內第三份《施政報告》，對於有沒有措施鼓勵市民留港，避免經常北上消費。李家超回應表示，這個消費模式轉變是結構性改變，認為業界要求變，以新方法吸引顧客，並稱「嘗試阻止香港人出外係不切實際，亦唔應該」。他希望中小企革新，要運用智慧「度橋」。

本港樓市方面，美國減息令息口回落，會有助已有按揭在供樓人士減輕負擔，但發展商仍有大量庫存或需要繼續減價出清，而未買樓人士要吸引其買樓，也並非短時間內能夠解決。而事實上，市場應已預計美國將減息200點子，但樓市仍未見有太大改善。

鄧希煒建議，本港要推動多元化產業，首先需要吸引相關龍頭企業來港，這些企業自然能夠帶動相關人才來港。（資料圖片）

港大鄧希煒：吸引龍頭企業來港自然可吸引相關人才

香港大學經濟及工商管理學院副院長（對外事務）鄧希煒也認為，香港目前面臨的問題，不少屬於過往多年累積的結構性問題，包括大財團壟斷及產業單一化，經濟上過於依賴金融業，中央政府已提出香港要發展多元產業，包括推動高新科技的發展，並提升與大灣區合作，但這些改革目標相信受限於移民潮等因素導致的人才流失，以及公務員因循守舊文化，而未能有所突破。

他建議，本港要推動多元化產業，首先需要吸引相關龍頭企業來港，這些企業自然能夠帶動相關人才來港，而港府已有吸引人才政策包括高才通等，也可以進行優化，以產業轉型需求為主導，吸引相關專才，包括國際人才，目前這些人才政策吸引的大部分為內地人。同時，本港大學本身在高新科技等方面擁有頂尖的學者，可以透過提升產業互動，令其能夠更容易接觸到如天使基金等投資者，並便利其創業。

另外，香港以往作為中西橋樑的角色，目前受到中美貿易戰及地緣政治影響，而需要「兩條腿走路」，除了西方歐美國家外，更需要提升與東盟及中東的連接，這方面可以做更好的準備，包括提升伊斯蘭文化及金融的學術研究，以及相關教育。