經濟吹淡風但失業率又唔算高？　揭4個你不知道的情況│香港經濟

本港經濟正面臨多重挑戰，樓市下跌持續，港人北上消費及內地客消費力不如以往，令零售業首當其衝，中小企經營困難，倒閉裁員時有聽聞。但「詭異」的是，本港失業率今年以來保持穩定，持續低企於大約3%。《香港01》記者翻查統計處數據，，並訪問多名學者、經濟師及業界人士，嘗試揭開謎底及香港經濟真實狀況。



過去數年，本港經濟轉吹淡風，社運之後爆發新冠疫情及移民潮，再加上內地經濟復甦不似期，惟失業率大抵平穩，僅在疫情中的一段時間，即2022年2月至4月回升至5.5%高位，但其後逐步回落，至去年以來一直維持在約3%低位，去年12月至今年2月更低至2.7%，至6月至8月則微升至3.2%。而最新7月至9月失業率回落至3.1%。

失業率「紋風不動」，惟民間「體感」卻另一回事，原因為何？

本港經濟正面臨多重挑戰，但「詭異」的是，本港失業率今年以來保持穩定。（歐嘉樂攝）

情況一、失業人口實際有上升

失業率，為計算為失業人口（分子）除以勞動人口（分母）的比率，這只是一個比率，換句話說，即使失業率保持不變，也不代表實際數值無變化，而分子及分母有任何變動，皆可能拉高或拖低失業率，又或互為抵銷。

弄清了這個大原則後，先看看實數，即本港失業人口數目。今年以來，本港實際失業人口持續增加，由去年12月至今年2月10.23萬人，增至6月至8月的12.23萬人，增加了2萬人或19.5%。而最新7月至9月失業率就略回落至11.99萬人，但仍高於去年12月至今年2月。

與此同時，今年以來就業不足人數也有上升趨勢，去年8月至11月就業不足人數僅為3.67萬人，其後逐步增加，至今年6月至8月，增加至4.75萬人，而最新7月至9月則略減少1500人至4.6萬人。

今年本港勞動人口上升，但相較疫情前仍有一段差距，期間經歷疫情及移民潮等，較高峰期少近18萬人。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

情況二、勞動人口大減︰移民潮抵銷「失業潮」

今年以來失業人數增加但比率未有同步大幅增加，主要由於同期「分母」，即勞動人口也由379.36萬人，升至383.01萬人，增加3.65萬人。這預計部分與港府積極推出吸引人才政策希望「補充新血」有關，當中最受歡迎的高才通計劃，截至今年8月底，已有超過6.3萬人透過高才通計劃來港發展，並帶來共7萬多名受養人。

不過，即使今年本港勞動人口上升，但相較疫情前仍有一段差距。勞動人口在2018年6月至8月曾達到400.59萬人高峰，而在疫情前的2019年10月至12月，仍有397.18萬人，其後經歷疫情及移民潮等，在2022年3月至5月跌至374.42萬人，足足少了22.76萬人。今年以來有所回升，最新本港勞動人口，即今年7月至9月為383.01萬人，較疫情前仍少逾14萬人，較高峰期少近18萬人。

在經濟吹淡風時，勞動人口大減，亦可能為失業率「減壓」。事關，經濟疲弱時，對崗位的需求減少，但剛好勞動市場「少」了近20萬的勞動人口，變相幫助「消化」了失業潮。例如企業本應裁員，但有員工移民，變相分子﹙失業人口﹚及分母﹙勞動人口﹚皆減少；又例如，少了的勞動人口，如果他們都是就業人口，意味市場上多了職位空缺，可讓原本失業的人填補，令失業率能夠保持「穩定」。

香港大學經濟及工商管理學院副院長（對外事務）鄧希煒則表示，本港失業率仍維持偏低水平，相信主要由於近年移民潮等因素，令本身勞動人口（分母）及失業人口（分子）均減少所影響，導致市民觀感與政府數據出現落差。

但他續稱，目前本港企業倒閉情況持續，預計失業率會有上升壓力。值得留意的是，香港移民潮流失的不少是出於事業黃金期的壯年人才，而港府近年透過人才計劃吸引的多為內地人才，但很多人才都是傾向於先安頓子女在港教育，然後才找工作，不少可能先行從事保險業，出現職業錯配情況。

情況三、勞動人口大減︰讀書、退休「取代」失業

香港整體自2016年以來突破700萬人，至去年更達721.32萬人高峰，今年年中略回落至718.82萬人。人口上升，但當中列作失業率「分母」的勞動人口卻減少，致令本港勞動參與率其實向下。過去，勞動參與率一直維持在60%或以上，但自2019年12月至2020年2月跌穿60%，至今未能回升至該水平以上，近年並持續下跌，至今年7月至9月僅有57.1%。

事實上，整體勞動參與率下降，除了移民因素外，也可反映人口開始工作的年齡延遲，又或提早退休趨勢明顯。事實上，在市道不佳的情況下，勞動人口也可能因失業及難找工作，而提早退休，或者延遲開始工作的年齡，按現時定義這批人並不列入勞動人口之中，因此也不會被定義為「就業」或「失業」，變相也減輕了失業人口數目壓力。

李兆波表示，失業率其實未能反映工作及收入減少等就業市場變化，故此要了解就業市場情況，除了失業率，也可同時參考其他資料，例如打工仔的收入水平等。 （Facebook）

情況四、未能反映因市道差而導致收入下跌

失業率除了未能完全反映失業情況外，事實上，也未能反映因市道差而導致收入下跌、轉工或被減薪的人群。

李兆波表示，失業率其實未能反映工作及收入減少等就業市場變化，參考應屆畢業生找尋工作情況，因為人口流失，工作其實並不難找尋，但大型企業較高薪資的工作，供應則屬非常有限，故此要了解就業市場情況，除了失業率，也可同時參考其他資料，例如打工仔的收入水平等。

與此同時，統計處對於失業率的統計，也有不少「盲點」，官方的失業統計傾向將長期失業者如老人，家庭主婦及殘疾人士，界定為「經濟非活躍人口」，但隨著社會變遷及時代步伐，失業率定義未必能「與時並進」，新興起的年輕人slash族群（斜槓族），則未有相關定義，而其收入相對不穩定，「拉勻」可能少過「打工」，也未能在就業數據上有所反應。

統計處表示，目前「綜合住戶統計調查」沒有關於「斜槓族」的定義。。（Reuters）

統計處表示，目前「綜合住戶統計調查」沒有關於「斜槓族」的定義。「綜合住戶統計調查」是統計處一項持續進行的抽樣統計調查，旨在搜集有關勞動人口、就業、失業及就業不足的資料以及一些有關人口和社會經濟特徵的資料。是項統計調查涵蓋全港陸上非住院人口，但不包括公共機構或社團院舍的住院人士及水上居民。該調查所抽選的屋宇單位樣本涵蓋全港區議會分區，當中的房屋類型包括公營租住房屋、資助自置居所房屋、私人永久性房屋及臨時房屋。

事實上，據樂施會去年發布的調查報告顯示，2023年首季香港329.72萬就業人士中，有20.98萬人（6.4%）屬於在職貧窮(working poor)，雖然較過往兩年略有回落，但有高達84.1%從事低技術工作，該比例高於2020年至2022年約82%。同時，有逾40%在職貧窮人士每周工作時數35小時以下，有16.2%即1.38萬人，更處於非自願的就業不足狀態，如開工不足。

據統計處數據顯示，今年5月至7月，每月入1萬港元以下的就業人士佔總就業人口達18.6%，月入1.6萬元或以下佔比則高達35%。