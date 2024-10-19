金價再創新高！　專家解構三大原因　6金舖收金每両價差可逾770蚊

金價再創新高，觸及2700美元大關，一度高見2714美元，單於今年漲幅已累達三成。金價突然抽高，市場相當好奇，到底原因為何？《香港01》邀請專家分析，發現地緣政治、美國大選以及金磚峰會舉行在即，均成金價狂飆三大主因，短期更料可衝上另一台階。



而在金價穿頂的周五（18日）同日，記者分別向本港4大連鎖金舖及兩間老字號逐一格價，了解熔金套現最新行情。結果發現，原來賣金門路及隱藏收費大有講究，每両飾金收金價差差距更可逾770元，身為「精打細算」的小市民，絕對不可不察。



金價創新高藏三大主因

自去年11月底，黃金價格衝破2000美元大關後，一直「全速前進」，至周五金價再破歷史高位。恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，金價推升主要有三大原因。其一是，國際戰亂不斷，衝突遍及俄烏、中東地區至南北韓。而黃金作為主要避險工具，政治局勢惡化，令資金湧進。

金價再創新高，觸及2700美元大關。（資料圖片）

溫灼培：短期或可飆升至2800美元關口

其二則是美國國債高企，但大選在即，兩名候選人特朗普、賀錦麗均未具體提及減債方案，令市場失去信心。「你諗下，成個政府稅收先得4萬億，但淨係畀債息，都突破咗1萬億美元。大家開始信唔過美元呢個第一大貨幣，對錢無信心，自然會偏向黃金呢類穩陣嘅資產。」

至於其三，就是在於10月22至24日將舉行金磚峰會。溫灼培指出，市場傳言是次金磚領導人峰會，金磚組織或將推出金磚結算支付系統，與美國主導的SWIFT抗衡。「如果金磚組織真係推出結算系統，而又被市場所接納，咁好大可能會削弱美元領導地位。」其又預計，如此一來，黃金市場支撐將更強勁，金價短期或進一步飆升至2800美元關口。若上述各項原因再惡化，黃金價格將有機會再走高，甚或到達3000美元大關。

溫灼培表示，金價推升主要有三大原因。（資料圖片）

6金舖收金 上環「老字號」報價最高

而金價暴漲，對一眾小市民而言，無疑是將熔金套現的好時機。記者分別向本港4大連鎖金舖（周生生、周大福、六福及謝瑞麟）及兩間老字號（材記收金及忠記金鋪）逐一格價，當中以「老字號」上環忠記金舖報價最高，達24900元，較連鎖大型金舖每両價差逾770元。不過，比對國際金價，以本港黃金單位中1両等於1.2金衡盎司，國際金價直接換算約為25400元，故即使高價讓利，老字號金鋪仍可「密食當三番」，有「水位」可賺。

忠記金舖報價最高，較連鎖大型金舖每両價差逾770元。

金價連日上升，再創新高。（資料圖片）

賣金注意位多 佣金、火耗要計清

但當中賣金亦有眾多注意位要特別留神。首先，沽金應參考買入價，通常較賣出價為低。另外，金舖買入價如沒有特別列明，往往會包括2%不等的佣金在內，扣減後，才是為回收實價，即「首飾重量×當日買入價×（100%-2%）」。

而各大金舖「火耗費」（即熔金費用），就飾金的純度差異，如銜接鎖扣等非足金等，扣減亦各有不同。當中周生生、周大福、六福三間金舖均表示，在其商號所賣出的飾金，如返回本店沽出，均不收火耗。如為其他金舖所出製的飾金，則需查看實物，通過折損、成色等因素，才能再確認火耗費。至於謝瑞麟則稱，僅會接收自家所售出的金飾，不接受其他金行金飾回收。故顧客沽金前，要事前了解清楚，不同金舖的計算方法。