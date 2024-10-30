新科掟3億購千架國產電動的士　築高質司機王國　體現獅子山精神

的士作為香港傳統的主要交通工具之一，一直在街頭巷尾川流不息。然而，近年來的士服務質素屢屢被人詬病，為改善的士服務水平，港府著手推行的士車隊牌照制，當中車隊會負責領軍，監督旗下司機表現。而在今年7月，15隊有意申請成為的士車隊的財團中，只有五隊成功「中標」脫穎而出，競爭可謂相當激烈。



當中五大成功「搶攤」的車隊，預計合共會提供3500架的士，佔全港的士近兩成。然而面對UBER網約車分食、同業競爭及「黑的」負面標籤纏身等多重夾擊，車隊可如何接招，殺出重圍？今次訪問到的，是五大車隊中，由深圳鵬程的士前高層坐鎮、資金最為雄厚的「新科發展」。



新科發展屬其中一隊成功「中標」車隊。（周令知攝）

新科發展豪掟過億資金，「一炮過」購置1000架全新國產電動的士，成投資最多的的士車隊，並由香港的士司機從業員總會秘書長兼車隊營運經理黃大海，負責「吹雞」埋班組隊。面對其他車隊率先登場，新科雖較遲落地，他仍把握十足與其他車隊「對撼」。而其「把炮」之處在於，車隊背後有位博士級的大人物胡劍平做董事支持。「胡博士係深圳鵬程出租的領軍人物，打造過超成功嘅車隊，所以車隊營運對我哋嚟講冇咩壓力，我哋會以最高規格打造出車隊品牌！」

面對其他四隊車隊率先「面世」，黃大海指把握十足可以「對撼」。（周令知攝）

攜手滴滴、高德中資企業 築「最高規格」的士車隊

說起打造「最高規格」車隊時信心滿滿，說來容易，但如何落地，才是至關重要。他介紹，在五大獲批車隊中，新科發展是其中兩間齊集市區紅的、新界綠的及（95輛）大嶼山藍的（5輛）混合經營模式的車隊，主攻市區生意。

另外，車隊又結合了平台叫車和傳統街頭截車兩種方式，並設有豪華、輪椅及普通的士三種車款，為大眾乘客提供多樣化選擇。而叫車平台最特別之處，在於車隊善用了鵬程出租在內地的經驗及背景，牽針引線籌備與滴滴、高德等知名中資企業合作。黃大海表示，新科發展的的士會設有明確的標誌和顏色，故此能一眼就能分辨。

採國產電動車品牌 總車價約三億

值得留意的是，車隊會採用全新電動車，單單一架便需30萬元。談及品牌，黃大海就透露，車隊會考慮比亞迪、吉利等國產車，「1000架車就差唔多三億，我講緊嘅淨係買車嘅錢。」再加上每架的士車保每年花費需約5萬、加上維修保養等開支，合指一算，又是差不多需花費另外1個億。為了支援營運，車隊還引入了人工智能技術，用於管理車隊和分配訂單，當中控制中心及人員配置等開銷，亦不容小覷。

銀彈猛攻，「新科發展」組隊不惜工本，營運資金當然主要來自股東融資，但講到回本，羊毛亦自然出自羊身上。黃大海坦言，車隊收費的確將高於普通的士，但其強調，集團不會以盈利為唯一目標，亦絕不會再出現市民所厭惡的「海鮮價」情況。「的士係公共交通工具，宗旨係服務市民大眾。」他又指，「我哋強調嘅係可持續發展，所以我都同啲股東投資者講，要放長線。」

的總「揀蟀」審核多 直言：我唔相信會有壞司機

要「坐得舒適」，硬件固然重要，但要「搭得招積」，一眾的士大佬才是靈魂人物。黃大海指出，自己除了是車隊發起人，亦是的士司機從業總會的代表。為此，「新科發展」亦因利成便，會優先從坐擁逾六萬名的士從業員的的士總會中「揀蟀」，目標是「招兵買馬」招聘約2000名全職司機，以及1500名兼職司機。

他表示，本來成為的總會員已有一定門檻，包括入職前要修讀課程培訓、熟習路線及應對突發事件等。而若要再成為車隊司機，就要另外再培訓，晉身成為頭百分之三的人選。不過，當中培訓內容，其表示要先賣關子，只透露與司機處理乘客私隱和服務質素範疇有關。

費煞苦心設下重重難關，的士司機要過關斬將通過考核，才能加入車隊，只為確保他們能夠提供優質服務。其又斷言，「如果司機過到我哋車隊個考核，我唔相信入面會有壞司機！」

的士司機處高壓環境 聘一社工帶領小團隊輔導情緒

黃大海對於車隊可謂躊躇滿志，唯獨應付香港的社會高壓環境，他卻首次稱的確是略感壓力。「尤其是在高峰期，喺香港的士乘客量可達130萬人次，我哋發現淨係香港先有咁嘅高壓環境。」為此，車隊特別聘請了一名全職社工及帶領4至5人的團隊，齊齊為司機提供專業指導和情緒輔導，幫助他們應對工作壓力。

但一名註冊社工帶領的小團隊，要應對數千名前線司機壓力，是否屬杯水車薪？面對質疑，他從容回應，指社工的職責，只是為司機提供廣泛的指引和教育。「始終我哋唔係社會福利署，有時司機面對投訴未必識得妥善處理，但個社工就可以畀到專業指引。」

車隊引入「超叉」技術 15分鐘可充八成電

另一個重大挑戰，則是電動車充電問題。對此，他卻信心滿滿稱，「早就準備妥當！」其透露，車隊「揸FIT人」胡劍平將在香港引入10個「超叉」充電點，約15分鐘便可為車輛充滿八成電量。目前，團隊已經攻克了電網等所有的技術難關，連同車隊同步投入。「當然呢個充電點，主力會畀新科車隊司機，其他時間都會開放給公眾。」

另外，車隊亦會加入電子監察系統，以作監測車輛的運作和司機的服務。而問及集團會如何處理數據私隱問題時，他則未有言明，只是大拍心口謂：「呢個唔使擔心！」同時強調車隊會嚴格遵守香港的隱私保護法規，確保乘客的個人資料安全。

強調的士族群是獅子山下寫照

新科車隊現階段已籌備成「七七八八」 ，最遲在明年7月正式營運。然而「黑的」問題仍是市民關注的焦點之一，尤其司機拒載、濫收車資等現象屢見不鮮，嚴重拖累業界形象。但黃大海堅信，只要以司機為核心，凡事以人為本，問題就能迎刃而解。「我相信全香港所有的士司機，佢哋全部都係正經人家。呢班的士族群喺香港獅子山下，絕對係一個寫照！因為佢哋靠自己拼搏、時間，好努力、好勤力去謀生。」

而談到未來發展藍圖，他更帶有憧憬稱，「我哋已經規劃緊未來，喺香港可以發展空中的士。」