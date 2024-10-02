旺角豉油街變檸茶街　沙田、將軍澳成小深圳　新香港人「有SAY」

本地餐飲未能復甦之餘，更出現倒閉潮，去年至今至少逾十家小店或連鎖食肆結業。話雖如此，事實亦並非一昧「悲觀」。所謂「有人漏夜趕科場，有人辭官歸故里」，在本地食肆結業的同時，內地餐飲則逆流攻港，進展得如火如荼。



《香港01》發現旺角豉油街已變成「檸茶街」，短短約100米的一段有9間茶飲店，當中7間更是內地茶飲品牌，又以手打檸檬茶店為首，足足有5間。有茶飲商戶解釋香港經濟差，可以選擇開舖的地區並不多，地產代理又認為「一窩蜂」開店難免造成惡性競爭。



除了旺角，沙田、將軍澳亦成「小深圳」，近10間內地餐飲品牌進駐該兩區商場，新香港人在餐飲的「話語權」逐漸提升。



內地餐飲攻港，自然首選旺區。記者走到旺角，發現內地餐飲的身影無處不在。其中，豉油街已變成「檸茶街」，從西洋菜南街經豉油街走到花園街，短短約100米的一段豉油街已有9間茶飲店，當中7間更是內地茶飲品牌，同時又以手打檸檬茶店為主，多達5間。

豉油街變「檸茶街」 各大品牌「倒模式」開舖

據記者了解，上述7間內地茶飲品牌的租金，每月金額總共高達90萬元，一年支付的總租金便過千萬元，以一杯茶飲30元計，每日便要賣出1,000杯。

事實上，固定開支方面，估計大同小異。以租金為例，據代理資料，上述林香檸租用的舖位面積約500平方呎，月租大約13萬元。

不過該類舖位在豉油街內可說是隨手可見，同一街道、由7間內地茶飲品牌租用的舖位，其面積大小、月租水平也相類近，如茉酸奶More Yogurt租用的舖位同樣大約500平方呎，月租約14萬元；而去年7月進駐的茶救星球，面積較大約650平方呎，月租約15萬元。

至於5月份才開業的檸季手打檸檬茶，其租用的豉油街50號富達大廈地下6號舖，面積約530平方呎，月租大約12萬元。上述多宗內地茶飲品牌無論面積及租金也大致相同，反映早期進入市場的品牌，其租舖策略似乎已被同業複製。這些茶飲店，產品類型及價格亦相近，在28元至46元不等。

同一街道、由7間內地茶飲品牌租用的舖位，其面積大小、月租水平也類近。（黃文琪攝）

「一窩蜂」開店造惡性競爭 代理拆解選址豉油街原因

不過大量內地茶飲品牌湧入同一街道，帶來競爭，商戶也有所憂慮。林香檸是這批茶飲店中較早入場的，其香港區老闆之一的李泓森表示，現時香港經濟不景氣，茶飲店專攻人流密集的地點也是情理之中，「香港經濟唔好，可以揀嘅地區唔多，做生意無非都係油尖旺三大旺區！」他又指，如此多的茶飲店進駐豉油街，對該區門店生意造成一定影響。

對於旺角豉油街有大量內地茶飲品牌進駐，美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，此街道對於茶飲店來說是非常合適，人流旺，舖位面積細小，租金相宜，這類舖位對比主街西洋菜南街的大舖位更加合適開設茶飲店。

代理認為，旺角豉油街人流旺，舖位面積細小，租金相宜，較主街西洋菜南街更加合適開設茶飲店。（黃文琪攝）

而目前大量內地茶飲品牌落戶同一街道之中，會否出現爭生意情況？盧展豪則表示，有生意的市場只會出現「一窩蜂」開店，造成惡性競爭，至於最後誰可以留低就視乎品質。他又舉例說，過往也出現同類情況，如化妝品店過往出現大量不同的零售商，不過最終僅餘下莎莎等大型連鎖品牌，其餘規模較小型的化妝品零售商亦早已退出市場。

多寶地產董事總經理陳志寶亦表示，由於部分內地品牌已經上市，有能力支撐租金，但本港小品牌較受市道影響，「有啲佢做唔夠一年，甚至乎兩、三個月冇生意，就執笠」。

目前，豉油街的「檸季」已經落閘，門上更貼上招租告示，相信已成為7間中最先出局的手打檸檬茶店。

目前，豉油街的「檸季」已經落閘，相信已成為7間中最先出局的手打檸檬茶店。（黃文琪攝）

沙田、將軍澳成小深圳 新香港人「有SAY」

除了旺角，沙田、將軍澳等民生區，亦成為不少內地餐飲品牌的「心頭好」。先說沙田，繼數月前進駐的太二、探魚、陳鵬鵬潮汕菜，最近八合里牛肉火鍋、蜜雪冰城、農耕記等亦確認在沙田的新城巿廣場和好運中心設店。

至於將軍澳，同樣成為內地餐飲的「新基地」。繼農耕記後，緊接進駐的還有太二酸菜魚、西塔老太太、九園重慶小吃等，網民稱沙田、將軍澳成為「小深圳」。

沙田、將軍澳等民生區，亦成為不少內地餐飲品牌的「心頭好」。（沙田新城市廣場）

內地餐飲強勢攻港，通關後湧現以往較少見的湖南菜、廣西菜等，以及遍佈在沙田、將軍澳等區，一定程度上反映了本港人口結構的改變，來自中國內地各個地區的新來港人士漸多，在餐飲上已有「話語權」。

美聯2021年一份報告顯示，在已知「新香港人」購入新盤的數量之中，如果按購入房產的區域劃分，啟德、將軍澳康城、屯門位列前三。單以上述三個區域已佔內地買家購入全港一手物業近一半。至於沙田，有分析也指其地理位置四通八達，是東鐵線的中心，鄰近大學站，成為遊客、港漂的聚集地。