絕版木船「張保仔號」本月起半退役　末代船匠：十年做一船等餓死

夕陽餘暉，映照維港一片金光燦爛的景色。海面上一艘奪目的中式紅色木帆船徐徐駛過，這「一抹紅」烙入了維港標誌性一幕。這艘全手工製三桅木船「張保仔號」，以及其白底藍龍的姊妹船「大張保號」，原來是受英籍外商過千萬元的委託，原汁原味香港製造，由末代船匠「光明船廠」第三代傳人區世傑（豹哥）和其父，傾一時之力全手工打造。



香港四面環海，曾以造船業聞名，不過隨年月過去，那些年的「香港製造」，將逐漸被海浪淹沒，成了鏡花水月。「光明船廠」亦由高峰綦聘請近50員工，年收數百萬，變為近年只靠兄弟二人主力維修、洗船底，月入數萬，收入暴跌9成。面對旅遊業不景氣，豹哥更告知，因遊客大幅減少，故此原本「孖住上」的「張保仔號」及「大張保號」，亦會在今個月開始半退役，兩船只會以輪流形式出現在維港。



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光明船廠位於筲箕灣阿公岩。（廖雁雄攝）

位於筲箕灣的光明船廠，在日本侵華前已創立。走進阿公岩，一排鐵皮屋盡入眼簾，燦然綠色招牌，鐵畫銀鈎寫著「光明船廠」四隻大字。船廠設兩層，於底層較昏暗的工場，鋪滿大小的木材以及拖船工具，連接著室外小碼頭。

記者到訪當天，碼頭外停泊了平日在維港穿梭的「張保仔」號。身穿白色T恤涼鞋、頂著小光頭的豹哥，正挨在椅上閒坐。他向記者淡淡然說：「呢排日日都落雨，唔會有人嚟整船，都冇工開。」事實上，早期香港曾靠「海」，撐起半邊天，縱然時移世易，海上行業式微，傳統木製帆船亦逐漸淡出。

七、八十年代造船業鼎盛 一艘大木船賣百幾萬

現時船廠由豹哥兩兄弟打理，入行多年的他，目睹行業從盛轉衰。他說，在七、八十年代屬造船業的鼎盛期，船廠一年最少造三隻大型營業木船，不愁生意。「最旺場嗰陣，海面有五至六成營業船，都係我哋整㗎！」豹哥自豪說。船廠昔日的英姿恍如昨日，「計埋材料，嗰陣造一隻大型木船可以賣到百幾萬。」

除了自家船廠的生意，珍寶海鮮舫十數隻接駁木船，也是出自他們船廠，「嗰陣我哋直頭搭個棚係香港仔，專門服侍珍寶舫佢哋。」由於該時生意甚多，豹哥指，船廠最旺盛時有6至7個自家夥計，亦要聘請30至40名外判一同幫忙，才得以應付造船訂單。

千禧年生意萎縮 十年造一船嘆「餓都餓死」

不過到了2000年，隨著較為輕便的纖維船和鐵船興起，傳統手工製木船生意嚴重萎縮，對上一次接單已約於10年前，外資餐飲集團旗下觀光營業木船「大張保號」，共花逾兩年時間製作，耗資千萬，動用40人，最後在2017年正式落水。

而「大張保號」之前，則已是2004年落水的「張保仔號」，當時人工連材料共花費500萬元。豹哥解釋，造船委託近乎絕跡，問題在於原料價貴。柚木是造木船其中一樣主要材料，當年只需500元一呎，而現時已要2000元一呎，升價足足3倍。他坦言，「如果真係靠整船，十幾年先整一隻，餓都餓死啦！」之後再聳聳肩嘆氣謂，雖然港人口中一直稱重視香港製造，但事實上這些香港傳統工藝，卻是外國人才懂欣賞，禁不住再吐一句：「唉！我都唔知點諗。」

轉型做維修 每周3至4張訂單

造船難以為生，「光明船廠」只能轉型做維修。而轉型後，船廠早期維修生意亦頗穩定，每星期平均約有3至4張維修訂單，多數以船隻「上排」（拉上船排）維修、鏟除蠔殼、及上油等工作。他坦言，在夏天，船廠的生意會較好，會有不少船隻前來「鏟底」，整裝待發出海。不過如遇上下雨天，船隻難以進行上油保養等工作，所以只能「食白果」。

他表示，進行「上排」其實至少需要三名夥計，所以船廠需要提前一星期，預約合適人手。「因為現今識上排師傅好少、年紀又大，所以搵人夾啱時間幫手唔易。」但儘管如此，船廠每月亦能維持約10萬元收入，算能「賺餐茶錢」。

疫後開關現真正危機 「張保仔號」、「大張保號」輪住開

但是在疫後開關，港人出現北上潮，才令船廠步入真正危機。豹哥指，今年業界叫苦連天，未計雜費支出，每月只有數萬元維修收入。「依家世界笠笠亂，疫情之後，人人都諗住生意會好轉。點知調返轉，依家啲人北上消費，少咗好多人出海游水、釣魚，市場好靜好靜，個個都叫救命，加上遊客又少，更加無得撈。」他透露，就連「張保仔號」和「大張保號」兩艘營業木船生意亦不足，「老總話9月、10月開始要輪流開。」

其實現時走在維港海傍，本港手匠人製的木船已經寥寥可數，這些年的香港製造，已緩緩駛進歷史成為夕陽下的幻影。造船逾半世，無數船隻經豹哥親手打造，問到當中最為傲一艘船，他想了想答道，「我諗係張保仔。睇住自己做嘅船，係一個咁靚的維港，帶啲遊客睇我哋香港嘅風景，其實呢幅畫面好靚。」