人大常委會若有驚喜　港交所（0388）有望重新出發｜許繹彬

十月轉眼快將過去，中港兩地股票市場本月確實可用奇幻之旅來形容，尤以港股曾經升穿23000點，成交又曾經急升至超過6,000億元，創下歷史神話；但這個奇幻旅程，可用「來也匆匆去也匆匆」來形容，原因是中港兩地股票市場出現這般令人難以置信的紀錄，其實全部是在十月上旬發生。而當十一長假完結後，儘管仍有幾天成交出現3,000億元或以上，但隨著中央再沒有新救市措施滋潤下，兩地股市的走勢又再故態復萌，上證指數只能在3200點至3300點之間膠著，港股則只能在10天線（即20500點左右）苦苦徘徊。



除升勢已大不如前，及成交已回落接近1,500億元，中港兩地股市可能因經常出現杯弓蛇影的情況，市場對任何由國內傳出的救市消息好像已失去應有的效力；在周二（即29/10）晚上，市場再有消息傳出，中國正考慮下周批准在未來數年額外發行逾10萬億元人民幣的債券，從而能更有效振興國內經濟；消息一出，因而刺激恒指夜期應聲抽高，曾高見21116點，急升327點；由於夜期作出反應，投資者滿以為此消息應該是「可信」，並期望在昨天（即30/10）港股應有一番作為，但好景不常，港股在期指結算又一次不似預期，淡友又一次來襲。開市不但沒有上升，反而開市即幾乎是昨日的高位，在重磅科技股如騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）及阿里（9988）反覆向下的情形下，港股下跌320點，報20380點，又幾乎在全日低位（即20270點）收市。穏守多時的10天線（即約20530點），最終亦失手收場。投資者開始對後市灰心，確實亦屬正常。

筆者認為，由於太多消息在市場上充斥，反而變成港股走勢的負擔，原因是在低成交及無方向的情況下，如果投資者依賴這些所謂「消息」因而去投資衍生產品市場，但由於大市在沒有成交下，則只會造成好淡雙方的爭持角力，而當那邊有多人聚集，便將這群人一網成擒，成為大戶點心。就以昨日為例，投資者滿以為穏守多時的10天線（即約20530點）是重要支持點，因而集中投放資源在20400點及20300點的牛證上，殊不知，「市傳消息」又一次將這批牛證在滿懷希望下反而被屠殺。因此，投資者在淡市中，牛熊證的聚集區亦是其中一個參考指標。儘管港股現階段苦無方向，但部分早已被冷落的股份突然落鑊翻炒，如有久違的鋼鐵股，突然傳出憧憬內地會加快研究推進重組和推進產能治理，令重慶鋼鐵（1053）、鞍鋼（0347）及馬鞍山鋼鐵（0323）曾一度炒上，但當然只是曇花一現。而一向強勢的油股，在以色列對伊朗的突襲中，發現石油設施未有遇襲，因而不像每次因戰亂而刺激國際油價上升，今次則呈現下跌，令強勢的中海油（0883）、中石化（0386）及中石油（0857）股價偏軟。

未來值得留意的是，下周終於踏入美國總統大選周，市傳如特朗普再次成功入主白宮，預計會為中國帶來更大的經濟挑戰，因而可能令中港兩地股市再存變數。惟無論特朗普或賀錦麗當選，美國會如常推出擴張性財政政策，大幅發債的作風亦會依舊，債息因而面臨上行風險。而一向對港股有深遠影響的內地政策，在下月4至8日將舉行人大常委會，市傳屆時可能又會公布力度更大的財政刺激方案，以及新一輪刺激措施會集中在提高內需，「包括消費」，以滿足全年經濟增長目標，又以「規模會相當大」來「管理預期」，今次會否再為投資者帶來驚喜，大家在保持冷靜下，不妨拭目以待；如確實有所驚喜，港交所（0388）可能重新出發。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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