美國大選懶人包：特朗普與賀錦麗的勝選途徑？專家分析最順利情景

【美國總統大選2024 / US Election / 特朗普/ 賀錦麗 / 懶人包】美國大選11月5日舉行在即，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在民調鬥得難分難解，勝負尚未可知，在觀看選戰時，哪些州份最值得注意？專家分析賀錦麗與特朗普各自的潛在「最順利」勝選途徑，在此情景下可能投票日後的大半天內就有結果，專家也列出「最麻煩」的纏鬥情景，有可能一週才有結果。



圖為2024年11月1日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在密西根州出席競選集會，望向屏幕上的現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。（Reuters）

美國國家廣播公司（NBC）找來專家托德（Chuck Todd）分析，他認為若順利的話，有可能在美東時間6日早上（香港時間6日下午）就知道結果。

他列出賀錦麗與特朗普各自的潛在「最順利」勝選途徑，即最快能確定勝選的途徑，前設是特朗普、賀錦麗均保住各自的深紅/深藍、淺紅/淺藍州份，只剩下7個搖擺州的結果尚待決定。

美國總統大選2024｜賀錦麗最順利情景：取鐵鏽帶3州

托德指出在此情況下，對於賀錦麗來說，在7個搖擺州中最簡單就是取下東岸三個「鐵鏽帶」（Rust Belt）搖擺州份，即賓夕法尼亞州（Pennsylvania，19張選舉人票）、威斯康星州（Wisconsin，10張選舉人票）與密歇根州（Michigan，15張選舉人票），那麼她就會全數取得270張選舉人票，無需等待其他4個搖擺州的結果，也能確定成功入主白宮。

美國總統大選可能情景：圖為賀錦麗「最順利」潛在勝選途徑，即在保住深藍、淺藍州份後，再取下「鐵鏽帶」3個搖擺州，便無需等待其餘4個搖擺州的結果，也能確保取得270張選舉人票（270toWin網站截圖）

這個結果有多大可能發生？目前賀錦麗與特朗普在7個搖擺州的支持率都很貼近，根據選情預測網站FiveThirtyEight（538）綜合的民調結果，截至11月4日，賀錦麗在其中2州些微領先，就是威斯康星州與密歇根州，但領先幅度不足1個百分點。

至於賓夕法尼亞州，賀錦麗落後，但截至11月4日，兩人差距僅0.1個百分點，意味變數極大。

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美國總統大選2024｜特朗普最順利情景：取東岸3重要搖擺州

托德又分析特朗普的潛在「最順利」勝選途徑，就是在7個搖擺州中，取下3個選舉人票最多的東岸州份，即賓夕法尼亞州（19張選舉人票）、北卡羅來納州（North Carolina，16張選舉人票）與佐治亞州（Georgia，16張選舉人票），那麼他也就不用等待西岸搖擺州的點票結果，也能夠確定重奪總統寶座。

美國總統大選可能情景：圖為特朗普「最順利」潛在勝選途徑，即在保住深紅、淺紅州份後，取下東岸3個選舉人票較多的搖擺州，便無需再等待其餘4個搖擺州的結果，也能確保取得270張選舉人票（270toWin網站截圖）

根據選情預測網站FiveThirtyEight（538）統計，在選舉前夕，特朗普於上述3個搖擺州均是輕微領先，幅度為0.1至1.1個百分點不等，全數在民調誤差範圍內。

無論是賀錦麗或特朗普的潛在勝選途徑，均顯示出賓夕法尼亞州的重要性，此州份坐擁19張選舉人票，為7個搖擺州之中最多，故此在選舉前夕，賀錦麗、特朗普都會到賓夕法尼亞州拉票，作最後衝刺。

美國總統大選2024｜其他情景：「最麻煩」纏鬥

專家並分析「最麻煩」的纏鬥情況，就是特朗普取下賓夕法尼亞州，但在北卡羅來納州與佐治亞州之中，其中一個輸給賀錦麗，至於賀錦麗則贏下威斯康星州、密歇根州，跟北卡羅來納州與佐治亞州之中的其中1州，但在賓夕法尼亞輸給特朗普。

美國總統大選可能情景：圖為「最麻煩」纏鬥情況，即在東部5個搖擺州結果出爐後，仍未能分勝負，誰人勝選便取決於西岸的搖擺州內華達州與亞利桑那州（圖中棕色部份）（270toWin網站截圖）

在此情況的話，誰人勝選便取決於西岸的搖擺州內華達州（Nevada）與亞利桑那州（Arizona），托德指出這兩州尤其是內華達州的點票緩慢，且隨時會牽涉圍繞點票的法律爭拗，可能要等待一週才有結果。

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美國總統大選2024｜特朗普與賀錦麗的勝選機率

截至11月3日，《經濟學人》網站根據電腦模型推算，在100次推算中，特朗普的勝出機率為51次，賀錦麗為49次。

FiveThirtyEight（538）的推算結果也顯示兩人目前贏面接近，特朗普稍佔上風，截至11月3日，在每100次電腦模型推算中，約53次為特朗普勝出，約46次為賀錦麗贏，僅餘的不足1次為兩人平手。