美國大選｜特朗普未當選華爾街大佬率先助招兵？陣營內部勸他低調

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗】美媒報道，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的陣營政權移交小組共同主席、華爾街巨擘盧特尼克（Howard Lutnick）正高調為特朗普「新政府」招攬人才，10月24日在紐約曼哈頓餐廳宴請多名金主時表示，有數千個政府工作職務接受推薦。競選陣營內部有人指，特朗普還沒當選，最好低調點。



《華爾街日報》指出，建達公司 (Cantor Fitzgerald) 行政總裁、華爾街巨擘盧特尼克（Howard Lutnick）在晚宴中要求眾人推薦特朗普當選後可能職務的人選履歷。

出席者包括美國國家美式足球聯盟（NFL）紐約噴射機隊（New York Jets）大股東、強生集團（Johnson & Johnson）家族成員、前美國駐英大使約翰遜（Woody Johnson）。

一名出席晚宴的人士表示，盧特尼克已經越界，仿佛一位「獨攬大權的人事部經理」。

2024年10月27日，美國紐約麥迪遜廣場花園特朗普的競選集會上，Tesla行政總裁馬斯克與建達集團主席兼行政總裁盧特尼克為特朗普造勢。（Reuters）

據美媒報道，盧特尼克指美國富豪馬斯克（Elon Musk）與退選不久的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）不會擔任政府職務，但將協助特朗普新政府工作。

共和黨陣營內部有人認為，在特朗普當選前，盧特尼克應該低調；還有人擔心，盧特尼克和華爾街精英關係深厚，屆時可能會說服特朗普任用上一任期間反對當時政策的人士，包括反對大幅提高進口關稅。

盧特尼克也被指與投資管理公司黑石集團（Blackstone）主席蘇世民（Steve Schwarzman）、大陸資源（Continental Resources）執行董事哈姆（Harold Hamm）與特朗普密友名嘴卡爾森（Tucker Carlson）會晤討論政府官員人選。

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2024 年7月15日，共和黨全國代表大會宣布前總統特朗普（Donald Trump） 獲該黨提名為總統候選人。特朗普的兩名兒子小特朗普（Donald Trump Jr. ）和埃里克（Eric Trump）表現興奮。（Reuters）

特朗普長子、陣營政權移交小組小特朗普（Donald Trump Jr.）讚賞盧特尼克「是自己人」。據悉，盧特尼克擔任的是無薪職位，他必須為陣營在勝選後招收跨界政策專家與有能力者。

盧特尼克會就手上人選詢問前白宮顧問、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner ）的意見。庫什納建議每個政府職位提供3至4人供特朗普選擇。

聯邦政府預料，若特朗普當選，將有4000個政治職缺可任命，當中約千人須經國會同意。