郭晉安「草姬」招股倒數！一產品毛利率近85%　超購4500倍抽得過?

IPO市場重煥生機，「明星新股」接踵而來。先有毛戈平（1318）首掛，最高飆逾九成，繼而由「視帝」郭晉安姊弟所創辦的草姬 （新上市：2593） 殺到，入場費約3353元。而券商更賣力出招，推出100倍槓桿孖展，相當於「頂頭錘」的本金低至不足7萬元，本周孖展接連破大關，以公開發售集資額1,383萬元計算，截至周五﹙13日﹚暫獲近4,500倍超購。



細看招股書，草姬盈利能力不容小覷，近三年公司毛利率都超過七成，高於同業，有一產品毛利率甚至更高達近八成五。事實上，集團下周一（16日）中午便截飛，入場分得一杯羹，已需爭分奪秒，專家更明言散戶可乘著兩大「東風」，部署短炒。



疫後護理收入下滑 累純利縮水

回歸基本步先看招股書，草姬今年首6個月，純利大跌59.1%至748.3萬元。事出有因，主要是上市產生的開支，高達900萬元。若以經調整計，則挫5.2%至1733.8萬元；期內收益就挫3.2%至1.2億元。

雖涉上市開支，收入減緩也為事實。細究其產品，對收入貢獻最多屬「免疫系統及新冠後護理」一項，2021至2023年佔收入比重均超32%。然而此項收入，在今年首6個月只佔得28.9%，金額也縮至3400萬元，較去年同期佔比達34.6%，收入達4210萬的表現，退步顯著。

郭晉安有份創辦的草姬正招股，入場費約3353元。（資料圖片）

「抗衰老」產品毛利率高近85%

收入雖放緩，集團盈利能力卻不容小覷，近三年公司毛利率都逾70%，當中「抗衰老」產品，半年毛利率更高達84.9%，最為遙遙領先，然而相關產品實情只賣出2.7萬件，不過均價卻高達545元，足見市場對「永保青春」的熱情。反之，其他產品銷量高達26萬件，但均價卻不足160元，毛利率則介乎70.2%至77.6％。

但公司毛利率超過七成，又是否行業常態？對比類似具保健概念的上市公司，較為人熟知的就有位元堂（0897）、同仁堂國藥（3613）。計算中期毛利率，幾間公司業務雖未完全重合，但位元堂毛利率只有52.5%，同仁堂國藥也得68.0%。而內地另一保健品龍頭湯臣倍健，去年毛利率也僅68.9%，未及草姬最新達72.4%的整體毛利率。

草姬招股書明言，「本集團的成功相當仰賴營銷活動的效益」。（資料圖片）

過分依賴單一客戶 營銷開支佔收入四成

另外，集團所面臨的風險，公司也直言不諱提及。首先，草姬過分依賴1名連鎖零售商客戶轉售。近三年，其來自最大批發客戶的收益，佔總收入的比重最高近48%，去年貢獻收入就足達1.1億元，招股書指出，不能保證與該客戶的關係不會惡化，否則便會累及採購量及盈利。

其次，草姬策略為「重營銷」，招股書明言，「本集團的成功相當仰賴營銷活動的效益」。從開支構成便可見，銷售及分銷成本連年遞增，該成本主要就包括支付營銷人員薪資、投放廣告等，至去年時金額就有1.1億元，佔年度總收益高達42.4%。而今次招股最多籌1.4億元，所得款淨額中約35.7%，就計劃用作策略營銷及推廣活動。

此外，值得留意的是，草姬市佔率亦未算大。據招股書引用報告，去年草姬在港所有國際及本地保健品供應商中，以保健品零售銷貨額計，市佔率為3.6%，位列第十。

郭思治表示，建議投資者先無需論及公司基本面，把握機會短炒。（資料圖片）

郭思治：兩大「東風」相助 先入市炒氣氛為宜

不過，香港股票分析師協會副主席郭思治坦言，當下市場氣氛難得好，建議投資者可先按氛圍部署短炒，基本面則「不必想得太多」。若利用孖展認購，他認為，買入1至2萬股都屬穩陣投資，而承受範圍內，認購5萬股也未算進取，直指相關風險不大，而機會難得。

一邊廂，他分析指，毛戈平打下頭陣，股價一路飆升，罕有帶掣新股炒賣熱潮，草姬與其同具有美容保健等業務，概念相通。而另一邊廂，郭思治直言，草姬具備「名人效應」，且公司市值僅5億元，股票發行規模亦小，入場費又平。在「視帝」的明星光環下，稍有資金捧場，就會顯著刺激股價上升，有希望近乎倍升。