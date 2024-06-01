郭晉安非商界「阿旺」　草姬上市神操作　揭示姊弟商業頭腦｜燈神

「老婆仔﹑老婆仔」，每次在電視機畫面看到郭晉安時，燈神腦海即時出現當年他主演兩齣大熱電視劇《戇夫成龍》及《阿旺新傳》中，所扮演角色「阿旺」唸出的對白。兩齣劇首播至今最少19年，可想而知角色如何深入民心。三度奪得視帝的郭晉安，能將一名智障人士的角色演繹得入木三分，演技不言而喻。



視帝不單擁有精湛演技，也具生意頭腦，絕非商場「阿旺」。日前由他與其姊郭致因創立的保健品品牌「草姬集團」提交上市申請，燈神翻閱公司初步招股文件，發現視帝亦是公司管理層之一，出任非執行董事的他，負責為公司市場營銷提供整體戰略建議，同時亦擔任公司品牌大使。燈神便即時記起在電視及報章等媒體，看到視帝為草姬產品賣廣告。當公司產品開新店，亦親自到場擔任剪綵嘉賓，看來他為公司發展相當賣力。

郭晉安與家姐創立的草姬日前申請上市。（葉志明攝）

三屆視帝任品牌大使 年袋不足一球

那麼聘請三屆視帝出任品牌大使，要花費多少？招股文件披露，原來他出任非執行董事及品牌大使，在2021年至2023年僅收取64萬元，僅佔整體開支介乎0.31%至0.4%！外界一直的想法，單聘請知名藝人為產品代言人，動軏要七位數。郭晉安願意每年64萬元收取薪酬擔任品牌大使及非執行董事，屬「親情價」之餘，或反映出他願意為公司業績表現而「犧牲」。

事實上公司亦交出一定成績，從2021年至2023年，公司收入分別為1.89億元﹑2.08億元及2.51億元，複合增長率約15.4%；稅後純利分別為2,318.1萬元﹑2,797.2萬元及3,950.2萬元，年複合增長率達30.5%。過去3年，純利率分別為12.2%﹑13.44%及15.72%。

郭晉安除了是草姬代言人，更是創辦人之一，與歐倩怡分居前後將所有股份轉讓予胞姐。（資料圖片）

公司交出成績，上市集資前，更先向股東派發巨額股息。公司分別在2022年及2023年派發950萬元及1,900萬元股息，並於今年3月再宣布派發3,000萬元股息。持有公司100%股權的郭致因及其夫婿李日勝，巨額股息袋袋平安。

現金水平方面，截至2021年底約為350萬元﹑2022年底為1,293.4萬元，在2023年底為2,248.2萬元。由於公司是在3月時宣布派發3,000萬元股息，所以去年底時現金水平未反映將派的股息。

上市在即 料免得橫生枝節

至於郭晉安願意收取「親情價」出任品牌大使，亦反映出姊弟兩人關係融洽。的確，郭晉安早年出席草姬品牌新店開張時，曾明言自己唔識做生意，又指出其姊待他不薄，「會畀番應得嘅畀我！」更表示在兄弟姊妹中，與郭致因感情最好。

郭晉安除了是草姬代言人，更是創辦人之一，與歐倩怡分居前後將所有股份轉讓予胞姐。（資料圖片）

當然近期郭視帝多人談論，草姬申請上市是其一，與歐倩怡結束18年婚姻則其二。本來婚姻關係為兩人私事，可是郭晉安擁有近億元物業，外界難免將焦點落入兩人財產分配安排。有指相關物業資產全部由視帝持有，歐倩怡及兩人的一對子女均無份。另有指郭晉安認為在離世前，將資產貢獻社會，此想法亦得到女方認同。與此同時，招股文件披露，郭晉安於2年前將手上持有的30%草姬股權，悉數轉讓郭致因；當時卻為他與妻子分居時間。相關消息連接傅出，頓時成為一眾網民的談資，亦引起不同猜想。

郭晉安歐倩怡已分居２年。（資料圖片）

燈神翻查資料，根據離婚安排，只要兩人結婚逾5年，在婚姻關係存在期間得到的財產都是共同擁有。因此難指出當日股權轉讓安排，或有轉移資產的目的。加上公司上市在即，無人希望橫生枝節。

就股權轉讓予家姐及與歐倩怡分居時間脗合一事，日前郭晉安出席活動時亦就有談及。他表示兩人已溝通好，「大家都知道咩事，所以唔需要去揣測」。既然當事人已指兩人溝通好，燈神還是不要作塘邊鶴了。