蛇年發財見者有份！　「溫氏兄弟」派利市股　呢個板塊獲雙重祝福

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而萬象更新，新年投資也需「利市股」加持。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城、凱基投資策略部主管溫傑，今年就強強聯手，推薦三類新年「利市股」，每類各嚴選2隻，短炒長揸，豐儉由人。



吼兩會「冷門」概念股

新春伊始，中港投資市場最受關注的，莫過於將在3月初召開的全國兩會，iFAST Global Markets投資總監溫鋼城就表示，可留意兩會期間，具有「限時」炒賣氛圍的概念股，近期即可買進，而至3月底或4月初，就可視市況沽出套利。

他首先推薦較為「冷門」的第一拖拉機（0038），他解釋稱，回顧該股此前表現，總在兩會時掀炒風，因為兩會時常強調，扶助「三農」等政策，拖拉機作為農業生產工具，受惠其中。

該股股價現約於7.2元浮動，一手入場費1.4萬元左右，市盈率（PE）約7倍。溫鋼城表示，當股價回調至6.3元左右，即可入手，目標價上望8元。至於止損位置，他就推薦可設定在6.1元，目前該股走勢已形成「三底」，6.1元則為前「底」的價格。

另一隻兩會概念股，就為中交建（1800），押注潛在的基建政策。該股當前價格約5.1元，一手入場費即約5100元。不過溫鋼城明言，該股份的買進位置比較窄，可以在觸碰到一些關鍵位置時入市，推薦買入價為4.8元，目標價就望5.5元。

他續解釋稱，該股份估值便宜，PE只有3倍，而股息率高逾6厘。若想要設定止損預期，則對應250天線即可，相當於4.2元。

溫鋼城推薦三隻「利市股」，分別為第一拖拉機（0038）、中交建（1800）和中移動（0941）。（資料圖片）

波動市以守為攻 中資電訊股獲打孖唱好

「利市股」的推薦，總是穩字當頭，中資電訊板塊就獲兩位專家，打孖唱好。溫鋼城仍偏愛中移動（0941），現時股息率約6.4厘，他指出，除卻長揸收息，目前中移動的股價亦非常規律，總在70至77元之間窄幅震盪，即便用於炒賣，操作亦簡單。

凱基投資策略部主管溫傑，亦對該板塊看高一線，他表示，特朗普入主白宮不久，內地增量財策暫未出招，因此港股宜「以守為攻」，兼之以內地政策要求國企加強市值管理，因此中資電訊股實為「進可攻，退可守」。

但他本人就更青睞中電信（0728），溫傑直言，中移動的入場費稍高，以現價75.3元計，一手超過3.7萬元。而中電信現價近4.9元，入場費尚不足1萬元，就成本而言更吸引，他就建議於4.6元及以下位置，入市長揸。

中資電訊股，獲專家打孖唱好。﹙資料圖片﹚

龍頭科企「靚正」 長揸可期爆升

溫傑續表示，當前市況中，好難尋得「平靚正」的股票，故而尋求好回報，很難不承擔相應的成本風險。承擔能力相對高的投資者，就會建議選擇攜程（9961）與騰訊（0700）。

論及攜程，溫傑表示新年假期是旅行熱潮，酒店、車票的預定，足以令旅遊平台收入不菲。另一邊廂，人民幣勢弱惹憂，不過恰是有危有機，伴隨內地簽證等政策的放開，人民幣的潛在跌勢，反而有助於，吸引海外遊客進入內地旅遊消費，利好旅遊平台股份。

不過攜程最大的問題，便是其股價去年已經倍升，估值較貴，現價約為541元，一手入場費就超過2.7萬。溫傑建議，此種貴價股可「分注買入」，回調至500元樓下可稍買一兩手，目標價暫時就期待，達到去年12月初的高位，對應598元。

至於騰訊，他就表示漲勢要看遠，宜揸住3至6個月。公司此前因陷入美國國防黑名單危機，股價大幅回吐，溫傑就力挺稱，370元以下均是「撈底」良機，直言如此「抵買」的科技股，短時間內還有潛在至少一成多的漲幅，後市回報吸引，目標價可望430元。

溫傑推薦的「利市股」分別為中電信（0728）、攜程（9961）及騰訊（0700）。（資料圖片）

新春有炒風 全年高位或待下半年

溫傑總結稱，儘管相信全國兩會，將帶來交易行情，但若計全年高位，則要等到第三至第四季度。正是因為從去年底開始，市場對於兩會政策的期待，足足延續長達半年，因此除非政策規模特別大，否則就算符合預期，也令人擔心漲勢難以為繼，「恐怕一個禮拜就跌返落來」。

而據溫傑預計，兩會的政策出招後，刺激效果起碼需要到4、5月份才顯現。政策見效的衡量指標，莫過於相關月份的經濟數據出爐，故而市場最快也要下半年才能知悉，屆時信心方可反映於股市層面。