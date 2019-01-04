去年神準預測港股牛轉熊　沈大師：個市好毒　首季料見熊一底！

「牛衰熊起」，恒指2017年累升36%，去年不復勇，全年掉頭向下14%，嚇煞不少股民。覆巢之下，也有「完卵」。訊匯證券行政總裁、人稱「沈大師」的沈振盈，去年初已叫人「一股不留」，自言表現「冇得彈！」 來到2019年，港股開局奇差，首日瀉逾700點，認真「運滯」。只好請沈大師再為大市把脈，港股究竟是冬去春來，抑或只是由寒冬走進嚴冬？

2018年過去，沈大師以「大淡友」身份，年頭贏到年尾，有何感想？「今年（2018年）都冇得彈，搵唔到咩因素彈，中間有一、兩禮拜誤差就唔算啦⋯⋯大方向分析，中！美金要升，中！人民幣要跌，中！8至10月叫人美股一股不留，中！A股（跌）破3000點，又中！唯一係樓市未爆煲......」

沈大師自言去年成績「冇得彈」，一雪「燈神」之名。（鄭子峰攝）

大師：「同以前股災好唔同 今次係隻慢熊」

港股去年雖然無爆出一個核爆級的負面消息，但在美國加息和中美貿易戰等因素影響下，恒指「唔覺唔覺」曾累瀉近9000點。沈大師直言，今次跌市與以往暴瀉式股災很不同，更加「毒」，「今次個市係陰吓陰吓咁落，唔同07、97年咁大上大落，大家會識得走。（去年中）29000至30000點行咗成5、6個月，引咗好多人以為冇事，然後入返市，跟住10月再插落黎，唔覺唔覺，死咗！你見指數無咩嘢，但個股就死得好緊要，毒就毒在呢度！特別啲北水股，好似醫藥、內房、物管、汽車股，好多都腰斬！」

據大師經驗之談，慢熊源於基金大戶想「離場」，如果一次過大手沽出，難以找散戶「接火捧」，因此要慢慢出貨，「慢熊就係大戶派貨唔會再買，個勢就『鋸齒型』拖長咗，一浸浸困住班人。滙控（0005）就好明顯，80蚊慢慢跌到70蚊，再跌到落60蚊，根本就係大手派貨！」

沈大師相信，以往的9年牛市是由印銀紙「印」出來，資金資金離場，不外乎中美「無水」。其一，美國為走利率正常化路線，以免經濟崩盤，所以加息和縮表均在所難免；其二，由於中央強調去金融槓桿，目標打擊影子銀行、理財產品，收緊信貸規模，防止金融危機。「中國一收水，美國一收水，全球無水，個市同經濟一定要落！已去到一個階段，唔可以因為驚股市冧、唔可以因為驚經濟下調而唔做﹙收水﹚！」

沈大師稱，今年恒指將走慢熊路線，首季有機會見熊一底部。(路透社)

首季料見熊一底 只能小注博反彈

一切只因錢作怪，沈大師仍然悲觀，相信低處未算低，現時只是熊市一期，受美股追跌、中國企業債到期等因素困擾，料今年首季港股最大機會出現比較「深」的底部，「熊市三期個底就估唔到，依家熊一最樂觀、最保守由高位都跌3成落去，即係去到23400點，如果參考2007年果次跌35%來計，就即是21700點，所以我估21700至23000點就熊一底，如果有咩「意外」，穿一穿20000點都夠！」

不過，大師提醒，現在遠不是大舉投資的時刻，只可小注博熊市二期反彈期，「上次港股反彈11月最長彈一個月，因為今次熊市比以前長，所以熊二反彈期都會比較長，以往一般行2至3個月，今次會行4至6個月。（未來）唔應該大舉投資，但係你話中間控制住個注碼，淨係作一個中線，就係熊市二期反彈，可以！」

即使不買股票，大師提醒各位可買黃金避險，「一定要買黃金，1,200元附近就要買，因為黃金是將來其中一個保障，雖然是現金為王，但黃金幫到你做對沖，做保險的工具，用來平衡你持有現金風險。」

沈大師指，特朗普有機會以香港作為衝擊內地的缺口，香港經濟隨時受拖累。(路透社)

細數「灰犀牛」事件 香港走資最「大鑊」

談及今年有可能出現的「黑天鵝」、「灰犀牛」事件，大師認為「灰犀牛」較多，除了人民幣兌美元有機會穿7算，以及內地企業債問題之外，大師還提到，香港今年有可能成為中美貿易戰的風眼，香港隨時不堪一擊！

他認為，如果特朗普以他現在的部署，正常下一步策略就是集中火力對付香港，因為對付香港是衝擊內地的其中一個缺口。「好老實，香港現在其實不堪一擊，樓市泡沫去到這個階段，銀行結餘係好多，但這是外資的錢。大家好似覺得這萬幾億元放在金管局貨幣基礎永遠不會走，我不明白為什麼？能夠進入就自然會走，這個才是對港股最大的衝擊！」

不過，大師亦補充，暫時無人知道錢幾時要走。如果上述「灰犀牛」真的出現，香港將很大鑊，「97年個底仲係度，07年有阿爺救你，但依家香港靠邊個去救？特別係樓市泡沫危險度、膨脹力度已係核彈級！」