入行逾26年屢被「沈判」　大師爆打手目的︰就係叫人唔好聽我講！

人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈，入行逾26年，做「講股佬」亦超過20年，經常提醒散戶投資要審慎。只不過，其「睇淡」形象，卻被無限放大，換來「股壇燈神」之稱號。 其實，現年55歲的大師股齡深厚，自92年正入投身證券業，經歷過多次大股災，令他學會股市上陷阱處處，「有啲嘢係市場歷練而返黎。」贏過大錢，亦輸過，大師看透詭異大市︰「以前愈贏愈覺得大地在你腳下，一帆風順而不知警覺，市場就俾個教訓你！」

這張改圖堪稱經典，但沈大師完全不認為自己是「股壇燈神」。（網上圖片）

大師︰「沈判日」是用來笑我

去年眾多股評人之中，風頭躉無疑是「沈大師」沈振盈，皆因去年看準港股「送牛迎熊」，為「燈神」之名來個大平反。

「回帶」到2018年1月21日，亦即港股見歷史高位33484點前數天，沈大師公開呼籲散戶「一股不留」，坦言自己已沽清手上股票，靜待熊市來臨。須知道，大市當時正處於與其預測相反的「牛市之癲」，大家沉醉喜悅，居然還有人大唱反調！不少網民把握這次「黃金機會」，創出「沈判日」一詞，大師提到：「我知『沈判日』係用來笑我，等恒指上到40000點就審判我！不過最後都冇出現。」

果不其然，自中美貿易戰在去年3月爆發，大市隨即掉頭向下，港股全年挫近14%，較高位累瀉超過7600點。回想一月言論，沈大師沒有沾沾自喜，反而感嘆股市瘋狂，「如果我唔出來講，會有好多人送死！」

沈大師回憶當年在股壇的大起大落，歷歷在目。（鄭子峰攝）

沈大師專訪其他內容：

曾借十倍孖展在股票市場豪賭

見怪不怪，皆因92年重返經紀行業至今計，大師已入行逾26載，亦經歷過87、97、07年股災，股齡深厚。只不過，為何「股壇燈神」揮之不去？沈大師歸咎眾多「打手」存在，「跟開我嘅人都知，我呢10幾年，『中8成、錯2成』，咁嘅命中率，都俾人講到做親都錯，背後一定有原因......作為一個公眾人物，日日出來講市，一定會有錯，但有心人集齊晒錯處出來，就好易畀人覺得你成日錯。其實打手只有一個目的，就係叫人唔好聽我講！」

於他眼中，「打手」不外乎莊家大戶、賣基金和股票賺佣的人，但大師自言不會對「燈神」這個稱號感憤怒，更加不會因為像KOL多過股票分析員，覺得有失身份，「你話我係KOL、專業財經專家定基金經理，對我來說並不重要。我目標要將正確信訊畀到人，我唔理你覺得我專唔專業，我淨係知道我的分析係準確、專業，有人聽就得！要話畀班打手聽，信我嘅人多過你！」

大師直言自己猜中熊市來臨後，學生跟粉絲亦有所增加，「有一班學生由03年跟到依家，相信我套分析方法，其實我出嚟講只係想大家認同我，有人認同係對我最佳禮物。」

沈大師指，股市充滿陷阱，曾經贏過幾次就以為自己「大晒」，但市場會為他帶教訓。（路透社）

曾炒股搵千幾萬

現年55歲的沈大師，「股齡」深厚，親歷牛熊。「未跌過嘅人出來講股票，你唔好聽，如果你係跟佢買，一定有鋪畀你跌！我敢講，我係起跌過，科技股（科網股2000年爆破）嗰次，半年後唔夠，由百零萬本，去到搵千幾萬。不過，半年唔夠得返2、3百萬元。（有何感覺？）冇感覺......當時已係公司管理層，最緊要你有穩定收入，其他都係帳面數！」

沈大師繼續細數過往戰績。「97年仲狼，當時經紀可以借多點孖展，我用10萬去買100萬嘢，諗住第二日一開倉就走，都執到10萬、8萬；仲有98年年三十晚，買咗﹙價值﹚200萬嘅藍籌擺過夜，博開紅盤，俾我博中咗，呢啲咪實戰。」

沈大師續稱，很多退休人士應以審慎投資為主。（資料圖片）

沈大師︰起跌都試過

沈大師有此好賭性格，不妨從入行經過說起。他在1987年畢業於中大工商管理學院，主修企業管理，剛畢業出來對股票一竅不通，卻走到股票行當管理見習生（Management Trainee，簡稱MT），「做咗2個月就87年股災，感受到氣氛變得好快，見到個客、同事乜都可以一晚冇晒，明白股票殺傷力原來可以好大，加上覺得當時環境唔係咁理想，就轉咗出去，諗住見識可以多少少。」

如是者，這次離開就長達5年，做過大快活及貿易公司市場推廣等工作，更明白「搵食艱難」，做經紀卻容易「搵大錢」，「92年的時候，當時香港經濟好好，回歸因素又開始穩定返，做trading、零售、快餐其實得個『吉』，回報唔高又好辛苦。反而做股票好多機會搵大錢，所以92年做返經紀。我出來做經紀頭3個月，所搵到嘅係大快活做市務部副經理的5倍人工，相當於依家差唔多15萬至20萬元。」

他亦分享自己工作上的高低潮，「97年試過搵幾十萬一個月，股災後搵幾千一個月，所以起跌都試過。今時今日啲人話我保守審慎，我會同佢哋講，『你輸過大錢先好出聲，未輸過大錢就唔好出聲』！」