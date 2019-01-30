中佬浪漫變商機　「偏遠」數碼港搞龍珠展　百萬本金搵凸有餘

男人的浪漫，日本殿堂級漫畫「龍珠」絕對是其中之一！孫悟空、比達、布歐、神龍及笛子魔童等，都是耳熟能詳的角色，絕對是經典！ 現年40歲的陳駿輝（Kurt）及林子揚（Sheldon）曾是名校英華中學的同班同學，識於微時，時值龍珠的黃金年代，陪伴中學歲月。雖然兩人往後工作上鮮有交集，但因龍珠關係，找到共同話題，並發揮各自專長，成生意合作夥伴，共同創辦Immersive Lab，頭炮便是全港首個收費卡通授權展《龍珠超−體感互動藝術展》。 本來，香港搞龍珠不是新鮮事，但陳駿輝與林子揚，一個搞手機及網頁遊戲出身，一個經營動漫生意，抱住「龍珠不死，商機自然來」的心態，投資7位數將體感游戲套入龍珠展中，即使在 「偏遠」的數碼港舉辦，短短一個月已有錢賺，中佬的浪漫，如何化作一盤商機？

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「龍珠係不死、悟空係不死、個故事係不死！再加上龍珠第20套電影將會在香港上映，配合大氣氛，所以見到個商機。」Sheldon一句道出搞龍珠展覽的緣由，他身兼Immersive Lab 創作總監一職。

同場接受訪問的Kurt，則為Immersive Lab行政總裁，他異口同聲道出龍珠的魔力︰「作為男仔，一定睇過龍珠！入面最標誌性，肯定係搵7粒龍珠向神龍許願、儲氣變超級撒亞人、瞬間轉移、出龜波氣功。但我唔想只係擺幾個玻璃纖維公仔，俾人『影相打卡』就算。我想展覽加入娛樂同藝術元素，令人對作品更深刻，所以諗到用體感技術裝置配合遊戲。」

加入體感技術裝置

這個意念於數碼港廣場「實現」 出來，佔地25,000平方呎的龍珠展，橫跨三層。走進場內，已見龍珠主角孫悟空與經典反派布洛尼的巨型模型，令一眾龍珠迷「熱血沸騰」。同時，場內擺放多個經典角色模型，以及各款體感遊戲作賣點。

所謂「體感技術裝置」，讓人們可以很直接地使用肢體動作，與周邊的裝置或環境互動，例如在「龜波氣功」區，玩家化身孫悟空，在投影機前擺出龜波氣功「儲氣」動作，螢幕會出現玩家手中的「龜波」，到玩家「出招」一刻，螢幕上的「龜波」會射向敵人。

Kurt自2002年開始創業搞科網公司，主力設計手機及網頁遊戲，其後著手開發VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）同體感技術。他表示︰「我主要做技術開發，要電腦測出龜波氣功個手部形態，難就難在，電腦要認得到玩家的手勢大小幅度，以及企位；又或者玩家變超級撒亞人的話，電腦要認到玩家跖低儲氣，同嗌得幾大聲，仲要燈光配合，程式每樣都要微調。公司10月開始籌備，12月中要寫好程式，中間其實好趕！」

小朋友正在發出龜波氣功攻擊黃金菲利。（林若勤攝）

東映要求場景不能「離地」

空有技術絕不成事，亦要版權方同意批出版權。Kurt去年親身飛往日本，正式拜訪東映動畫株式會社（龍珠版權持有人）洽談合作。「其實香港係第一次將科技融入動漫展覽，日本東映睇到計劃書都覺得好正，好想實踐出來。」

不過，計劃書才是第一步，離落實還有很遠，真正困難之處正等待他們。Sheldon本身在香港與東映等合作，經營動漫「POP-UP Store」以及在香港動漫節辦展覽。他直言日本版權方缺的不是錢，更著重對方誠意，而他與東映合作超過10年的背景，成一大優勢。「日本人做生意好睇細節，要求成件事配合好好，但我哋時間唔多，之後一兩個月不斷改，要跟足角色在電影的人物設定。」Sheldon稱。

原來，東映即將有龍珠電影上畫，因而要求龍珠龍不能過於離地。Sheldon舉例稱︰「好似在『龜波氣功』展區，（螢幕上的）布洛尼身後一定要雪山景，因為電影預告係布洛尼在雪山同孫悟空對決；在另一『瞬間移動』展區，做瞬間轉移的話，悟空一定要飛去界王星，你的玩法可以天馬行空，但日本方要求，所有嘢配合到龍珠故事，所以每張圖、每句對白，甚至產品、玩法、入場感覺及布置等，全部要經日本審批。」

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定價有「乾坤」 碼實家庭客

有理想固然好，但去年投資400萬元成立Immersive Lab，已花費7位數到這次龍珠展，能夠回本亦非常重要。Kurt透露，展覽開幕個多月，入場人次已超過15,000人，入場費已有百多萬元，加上場內精品店逾150萬元收入，公司已見盈利。

談到營銷策略，定價也有「乾坤」，成人門票為190元，小童門票為95元，但親子套票﹙1成人加1 小童﹚則為269元，而家庭套票（2成人加1小童）入場費為449元，顯然是為吸引家長帶小朋友到場。Kurt透露，龍珠展已賣出逾1,600張家庭套票，「我自己有個3歲女兒，其實諗返好多大人細個時候都會睇龍珠，展覽可以令大人同小朋友分享返自己嘅回憶。」

除了成為親子活動，展覽亦希望令漫畫迷感滿意，特意找來兩名本港收藏家借出合共240張龍珠閃卡作展品，當中不乏閃中閃及暗閃等稀有卡。以及展出32套扭蛋系列玩具。「其中兩套金版模型及銅版模型特別珍貴，受收藏家所託，我哋要悉心看護，以免展品受損！」Sheldon稱。

場內讓人用QR Code尋找7粒龍珠。（林若勤攝）

預告暑假推另一展覽

談到未來，這次龍珠展只是Immersive Lab的前奏，原定在1月31日完約，以較便宜租金租出大面積地方的數碼港，場地未來亦有空檔，讓他們續期承接2月首3星期的周六及周日檔期。未來公司有望與其他投資者合作，在內地及東南亞等地作巡迴展出。

翻查資料，東映持有多個著名日本卡通角色版權，除龍珠外，亦有海賊王、數碼暴龍及美少女戰士等。Immersive Lab亦計劃在香港開更多動漫展覽，但就下一次計劃大賣關子，Kurt表示：「我哋正在與另一個男女都喜歡日本卡通角色洽談合作，預期今年暑假推出，未來亦會考慮與女性向卡通角色合作。」