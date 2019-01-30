龍珠展搞手生意跨港日　稱許香港較鼓勵創業︰工作令人有發達機會

Immersive Lab在數碼港廣場推出《龍珠超−體感互動藝術展》，主打體感遊戲，即使在「偏遠」的數碼港舉辦，百萬投資1個月左右已回本有餘！幕後搞手之一、現年40歲的陳駿輝（Kurt）中大物理系畢業，擁有豐富的創業經驗，十多年前已在香港開設科網公司，寫手機及網頁遊戲，於2012年獲上市公司以9,000萬元入股，其後，更於日本設立分公司。另外，他又與日籍太太「夫妻檔」開始嬰兒用品代購平台，太太主力在日本尋找貨源，為香港媽媽們代購日製嬰兒產品，Kurt則在香港營運平台，每月生意額逾20萬元。 港日兩地均有生意，Kurt坦言，香港與日本人對創業要求有很大不同，「香港都叫鼓勵人創業，但日本文化是完全不鼓勵人創業。在香港的文化之中，工作是令人有『發達』的機會，日本人工作是為『追求安穩生活』，所以創業是好難。」

Kurt從中大物理出身，卻選擇創業，現在希望透過龍珠展，創出自己品牌。（林若勤攝）

Kurt於中大畢業，主修物理、副修電子工程，畢業後已走上創業道路，從2002年，年僅24歲透過科技園的「科技創業培育計劃」，以7萬元便開設妙格娛樂（MG Interactive）的前身「移動玩家」。

公司初期主要從事開發手機遊戲，作為一間代理商，2005年憑手機game《 功夫麻雀》香港生產力促進局及無科技商會合辦第一屆 Mobile Application Excellent Awards金獎 ，其後公司不斷作出新嘗試，亦曾開發facebook遊戲。

MG Interactive主力為客人寫遊戲程式。（MG Interactive facebook）

創業之道 在於不斷求變

MG Interactive 於2012年獲中國錢包（0802）以9,000萬元收購部分股權後，開始發展擴增實境（AR）和虛疑實境（VR）等技術。對於不斷求變，「做一盤生意，唔會無風無浪，我都試過蝕錢，但唔想一跌不起，就要識變通，遇到風浪咪見招拆招。」

現在大氣氛轉變，代理商已經很難從客人收取大筆資金開發新app，「首先，我喜歡嘗試新東西，其次，現在寫app毛利好低，因為要用家下載新app門檻是好高，基本每人平均每月下載不足一個app，即是每人只會用原有的一堆，所以我覺得開發自己的品牌（Immersive Lab），才可以做到更遠。」據他介紹，MG Interactive為整個龍珠展覽提供大量技術支援，如開發體感遊戲，利用場內的二維碼標誌，助玩家尋找龍珠。除此之外，公司亦開發過附帶氣味的虛擬實境（VR）及立體光影投射技術（3D Projection Mapping）等。

尚子媽媽的代購平台主力為香港媽媽們買入日製嬰兒產品，平台月入逾20萬元。（尚子媽媽網頁截圖）

與日藉太太合作推嬰兒產品代購平台

除此之外，他的太太松本尚子是日本人的關係，並且養有一個3歲的女兒。早在2014年，女兒剛出世的時候，二人發現難在香港找到心水嬰兒產品，於是託尚子母親在日本搜購再寄到香港，慢慢萌生代購生意的念頭。

其後，夫婦決定讓尚子跟女兒回日本東京生活，讓女兒在日本接受基礎教育。現時二人分工清晰，尚子長居日本做採購，Kurt則熟悉市場推廣和電子商貿，留在香港主力營運平台，設立尚子媽媒代購平台。他表示，日本網購跟淘寶不同的是賣質素、非鬥平，即使貴價產品同樣好賣。「呢門生意主要由太太負責，雖然這門生意被好多人抄襲，但日本出產嬰兒用的送禮套裝仍然很好賣，如一整套衣服套裝。平台每月都有20至30萬元收入，夠養日本跟香港的員工。」

Kurt指，港日兩地的人，對做生意的看法有很大不同，自己不斷作調整。（資料圖片）

坦言兩地做生意文化非常不同

在香港及日本都有創業經驗，他坦言兩地文化有很大不同，「香港都叫鼓勵人創業，但日本文化是完全不鼓勵人創業。在香港的文化之中，工作是令人有『發達』的機會，日本人工作是為追求安穩生活，所以創業是好難。」

之不過，作為一個創業家，他不介意不斷求變，「做生意就要找個藍海，就好像日本同香港消費模式是相似的，我去日本見到有成功的東西，就想放到香港嘗試，但日本人同香港人做事態度是很不同，你就要去適應。」