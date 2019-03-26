【專訪】電訊商鬥劈價日子已過？　數碼通CEO：搶嚟搶去無意思

本港流動電訊市場競爭激烈，除了4大電訊商之外，還有逾30間虛擬網絡供應商（MVNO），它們一舉一動，難免惹來廣泛關注。上月，數碼通﹙SmartTone﹚突推出iPhone減價優惠，在市場掀起一場「漣漪」。 不過，數碼通總裁葉安娜（Anna）及科技總監鄒金根（Stephen）接受《香港01》專訪時，說得輕描淡寫，直言公司不時推出手機優惠，今次減價無甚特別信號。話雖如此，隨着iPhone光環褪色，電訊商借新款智能手機「吸客」的年代，恐怕已是過去式。但葉安娜直言，不想用減價「K.O.」對手，事關假想敵從來只有自己︰「其實市場真的各有各做，我們是針對一班客要有好的網絡體驗，其實（靠減價）『搶嚟搶去』同一班客是沒有意思。」

數碼通早前推iPhone淨機優惠，引起一輪市場熱話。（資料圖片）

訪問開始，記者自然第一時間追問iPhone減價的決定。殊不知，葉安娜也對這次減價引起廣泛關注感到意外。「其實公司不時都做優惠，不論ios及Android手機都有，可能外界對蘋果﹙手機﹚特別敏感。」

iPhone會再減價？ 「你要密切留意！」

翻開數碼通﹙0315﹚最新中期業績報告，集團手機及配件銷售較2017/18下半年下跌5.01億元或15%。事實上，隨著每部手機差異化正在減少，iPhone炒風不再，連帶換機周期拖長，借新款智能手機「碼實」客戶的日子，恐怕已是過去式。鄒金根透露，於4至5年前手機出貨量的確很高，佔公司收入好大百分比，但現在手機生命周期不同，電信商的手機收入自然會跌。

消費者最關心的仍是iPhone會否有新一輪減價？鄒金根如此答道︰「你要密切留意，我們有不同計劃去推銷產品，而不是市場講到要減價求售！」

數碼通總裁葉安娜認為，減價戰對整個行業都不健康，因為本港電訊月費本來已很便宜。（張浩維攝）

明言市場已飽和 減價戰無益

既然難以單靠賣手機維生，電訊商就要各出奇謀才可突圍，但減價戰已不是最佳選項。葉安娜稱，減價是最容易做到，對手今日減價的話，自己明日已可以跟貼，「不過，減價戰對整個行業都不健康，香港有800幾萬張SIM卡，市場一早飽和，你再減都不會有新的人入來。相對新加坡跟日本，香港電話月費已是數一數二便宜。其實市場真的各有各做，我們是針對一班客要有好的網絡體驗，其實（靠減價）『搶嚟搶去』同一班客是沒有意思。」

翻查資料，數碼通的每用戶平均收入（ARPU）達250元，按年跌近5%，而且近幾年不斷下跌，客戶人數則增長12%至247萬。隨住市場飽和，葉安娜亦承認ARPU長遠一定再跌，因而要「放長線釣大魚」，希望建立一個品牌出來。

葉安娜續稱︰「我想客戶同品牌之間有互動，不想單純只是交易，就像客戶交台費，電信商就給出上網數據。我是希望電信商都可以在生活上幫到人。」她舉例，公司近年花了大量人力物力建立線上平台，如數碼通推出自家應用程式，該程式除了讓人上網交台費，還提供無縫的線上及線下購物體驗，售賣漫遊數據跟實體店所賣的產品，以及電訊以外的產品，如提供商場泊車優惠及訂購蛋糕等，希望提高客戶忠誠度。

數碼通一向以穩定網絡作賣點，而每用戶平均收入（ARPU）達250元，領先同行。（資料圖片）

做到穩定網絡 關鍵在於分配資源

不過，站在消費者角度，其他服務做得更好或許其次，網絡是否穩定才最重要。鄒金根自言，數碼通在香港的網絡是十分強勁，「有批好厲害的設備不代表可以做到穩定網絡，還要懂得分配資源，並派一隊人長期監控整個網絡是否順暢。」

例如這隊人馬不會等到有客人投訴才會行動，而是監控整個網絡，留意那個區域信號不穩，作出適時維修。說來抽象，但建立一套完整網絡就像建立羅馬帝國般複雜，「基站愈多不代表網絡愈好，因為基站之間會產生干擾，其實是看資源分配，並不是有幾多位就塞幾多基站。好多年前，有其他電訊商在一個區設好多基站，反而令到整個區的信號做差了。」鄒金根說。

他又提到，建立穩定網絡需要多年經驗，由於每次技術革新對應不同地方都要有不同應用配置條件，所以外來電訊商是很難打入市場。