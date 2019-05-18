【美國冒險樂園】斥逾千萬登陸時代廣場　老闆︰用成績證明價值！

講起銅鑼灣，想起行街shopping；講起時代廣場，想起名店。但原來，陪伴港人25年的美國冒險樂園，月前卻空降時代廣場，引入其進化版——Planet J 冒險王國，遊樂場佔地逾萬呎，繼續賣拋彩虹、夾公仔機、波波池等「童年回憶」之餘，亦加入VR 綜合體驗區、逾千呎的飄移賽車場，以及投影互動遊戲，吸引大人、小朋友齊齊「貨金」。

在這個人人低頭看手機的時代，美國冒險樂園老闆、集團副主席兼董事總經理陳國富卻投資過千萬元，於時代廣場「插旗」，希望用行動證明冒險樂園的追夢步伐從未停下， 「2019年，美國冒險樂園係香港屹立咗25年，叫做家喻戶曉，但我地不滿足於冒險樂園單一品牌，所以引進Planet J，希望用成績畀發展商睇到，如果有其他一線商場，想增加『玩』的元素，同現在的shopping﹙購物﹚和eating﹙餐飲﹚互補，不妨重新再考慮我哋啦！」

美國冒險樂園集團副主席兼董事總經理陳國富指，相信時代廣場可增加「玩」的元素，從而引進Planet J 冒險王國。（陳嘉碧攝）

大業主相信遊樂場可吸人流

話雖如此，在名店林立的時代廣場開設過萬呎的室內遊樂場，可以說是創新，亦可以話「膽粗粗」，但原來，早於3年前，美國冒險樂園已在澳門金沙城中心興建澳門首個真人互動主題樂園「Planet J冒險王國」，佔地近10萬呎，總投資額據報逾10億澳門幣！

今年2月，第二個Planet J 冒險王國進軍時代廣場。只不過，時代廣場向來吸引大批國際名牌進駐，為何想到踩入這個商場？答案不得不從「遊樂場」和「商場」千絲萬縷的關係講起。陳國富表示，十幾年前商場人流不足，室內遊樂場在業主心目中非常重要。但於2003年「沙士」之後，港府開放內地自由行，數以百萬計旅客來港消費，「激活」零售、高消費品市場。

他慨嘆道，商場租金不斷被拉升，遊樂場主要客群為港人，加上佔地面積大，因此「比下去」，「玩一個遊戲可能5蚊、10蚊，仲要玩好耐先有100蚊，買一個luxury（奢侈品）以萬蚊計，相對高端商場，業主覺得我地付租能力無咁高！」結果，室內遊樂場唯有「轉戰」到較少遊客、租金較理性的「街坊場」繼續經營。今次得以「強勢」回歸，陳國富透露是業主邀請加入，租金還較市價低，正是見到澳門Planet J冒險王國的成功。「大業主原可將一萬呎的面積舖位『劏』成5、6間舖，做美食廣場，但佢地相信遊樂場可吸引人流，延長客戶逗留在商場的時間，帶動商場消費，因而選擇了冒險王園！」

「求新、求變、求差異」

不過，即使位處人流如鯽的銅鑼灣，位置亦是一大關卡。陳國富解釋道，時代廣場座落旺區中心，人流旺，但舖位於9樓上層平台，地點更類似閣樓，非商場主通道等必經之路，故相對難找到，上到來的客人多少有其目的。

為了吸引人流，陳國富直言要「求新、求變、求差異，做一種人地未做過嘅嘢！」故他於澳門的冒險王國，自家研發一個以「魔法王國」為主題的真人角色扮演（RPG）遊戲，將這個核心元素引進了時代廣場店，設同系列的VR（虛擬實境）遊戲，推出遊戲角色的紀念品，而場內遊戲機也主打互動，如引入Beat Saber「音樂+VR」街機。

不過，他坦言，限於場地面積，與澳門Planet J相比，銅鑼灣店較少自家研發的遊戲，因而加入綜合性的體驗，包括小型賽車場、公仔機，以及傳統遊戲機等，「我地要不停引入新嘅遊戲，大家都唔想玩舊嘅遊戲，但有一啲﹙遊戲﹚就係無得改」。

始終要保留經典遊戲

陳國富舉例稱，不少遊戲機，如打保齡球、打地鼠機、射籃機，都是歷久常新，視之為遊樂場的「鐵膽」。陳國富指出，香港人平日工作好忙，來到玩的遊戲，更會選擇這種簡單的經典遊戲，「因為我哋每年都有3歲、8歲嘅小朋友入來玩，始終未玩過！有啲人唔想諗咁多嘢，扑下傻瓜、玩下籃球，最簡單就夠啦。」

問到盈利，陳國富回應是經營樂園有近25年經驗，透過大量數據進行調研和評估後，「呢度ok嘅，係有盈利」。他透露投資額達8位數字以上，業績正穩步上升，將是一個長線投資。

他認為，冒險樂園和冒險王國「互補」，正是雙線發展，形成獨家的核心競爭力，集團今年目標是在港新增6間分店，不斷地創新求變，冀用成績證明，室內遊樂場的價值！