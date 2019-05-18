【美國冒險樂園】狂吸逾40萬「鐵粉」　樂園之父親解25年不倒因由

90年代，本港三大室內遊樂場「鼎立」，歡樂天地、繽紛樂園及美國冒險樂園，留下來的「勝利者」——冒險樂園，至今在港屹立第25個年頭，最近還斥資逾千萬踩入本港一線商場時代廣場，開設全新室內主題樂園Planet J 冒險王國，融入科技元素，打造遊樂場新時代。

而這個「美國貨」實情是由港人陳國富創立，他於1973年到美國讀書，1979年於當地任核電工程師，到1994年就毅然帶妻兒從美回流，與哥哥陳國華在港創立冒險樂園。25年過去，大部份室內遊樂場「game over」，但目前美國冒險樂園主品牌仍有33家分店，成為全港最大規模的室內遊樂場。

陳國富簡單總結營商哲學︰「世界在變、時代在變，人都在變，要應變就要一直創新。」（陳嘉碧攝）

「要應變就要一直創新」

問到如何做到屹立不倒25年，陳國富簡單總結道︰「世界在變、時代在變，人都在變，要應變就要一直創新。」所謂創新，未必是驚天動地，他認為一個健康的品牌會有生命力，不用「頭啖湯」搶先機，最重要是定位精準，而冒險樂園是「時尚、年青、創意」的品牌，故早於2008年開始就朝多元發展，設立多個體驗館，如「都市小農夫」、「烘焙教室」及「 Misulo韓國幼兒探索室」，提供水耕種植班、盆景班等。

他指出，透過體驗館深耕多元發展，從而吸引新客，增加多元化的收入。「當時就看著對手來打，引入的服務、產品是『領先市場少少』，樣樣嘢都要比對手做好少少，揀嘅遊戲機好過你，禮品好過你，布局好過你，裝修好過你，選點好過你……」

美國冒險樂園設有遊戲機「吸金」排名，定期檢視表現，排末位遊戲機大有機會被淘汏。（陳嘉碧攝）

冒險樂園不是「耆英賭場」

美國冒險樂園亦設有會員制度，顧客每2年就要以30元更新會籍，陳國富透露目前會員人數已超過40萬，形成一班「鐵粉」 。要留住這班粉絲，他坦言場內的「硬件」——遊戲機有「吸金」的排名，定期檢視表現，再考慮將末位遊戲機淘汏或賣出，並保有長青的遊戲機。與此相反的則是樂園內的「軟件」，即兌換的禮物卻是不斷的「更新換代」。

陳國富於2014年曾接受訪問時講過︰「遊樂場實際唔係遊樂場，係迷你百貨公司」。時至今日，這一句仍然適用，以禮品吸引人。集團會搜羅最新的公仔，設有採購部門，大量採購供貨予全線門店，而這些最新的禮物更不少是「獨家」，樂園亦會向會員預告新貨到來，推出時間接近和日本同步。他更道，「市面上買唔到（獨家公仔），買到或者都炒高咗，係遊樂場可以買到但無咁值得，因為玩返來先有種成功感」。

不過，網上有人認為冒險樂園的生存有賴「老友記」，場內推銀機更被形容是「耆英賭場」，轉型做長者生意。他則解話現時近萬呎的場地，僅設一兩部推銀機，而長者客群佔比已收窄，場內VR、機動遊戲吸引不少年輕人、家庭客等等。陳國富亦強調，推銀機等遊戲不是賭博，只是一個消磨時間的遊戲，而賭博是以小博大，遊戲後所換的禮物亦不會高出所付出的金額。他相信長者也可有其娛樂，推銀機只是其中之一，不能與賭博相提並論。

陳國富認為，推銀機等遊戲不是賭博，只是一個消磨時間的遊戲。（陳嘉碧攝）

針對性差異化「冒險樂園」

25年過去，即使同行相繼敗走後，冒險樂園亦無懼科技的挑戰。陳國富認為人類是社交動物，網絡取代不了人與人之間的互動，真實的碰觸，單是這個理由，出去遊玩的消費必不能少，而科技的更新替迭，令人們的玩樂體驗更好。他更道：「現時每年同店銷售，業績一直向升，但人工都升！」

陳國富認為「遊樂場」是無定義，最重要是提供歡樂的地方予顧客，令他們開心即可，而其樂園是為客人「量身訂造」，集團更有一個創新的能力。他舉例稱，大埔富善邨商場的美國冒險樂園，面積約16,000多呎，除了一般的投幣式遊戲機和夾公仔機，亦開放了彈跳迷宮。

在進駐前，他發現該場地的「先天缺陷」：「樓底高，面積較大，位置不算方便，已是一個老化的屋邨商場」，故提出針對性的設計，設特別的彈跳迷宮，創造出獨特性，成功吸引區內客人，更有區外客遠道而來。

陳國富認為人類是社交動物，網絡取代不了人與人之間的互動。（陳嘉碧攝）

成功企業家精神：享受挑戰

早年在香港站穩腳根後，陳國富馬不停蹄去追下一個夢，2008年起沾手內地生意，開展大大小小的業務，出任太興（中國）副主席、Hey Yo!及麵包新語（深圳及廣州）董事總經理，經營Pappagallo及Jumpingym Digital Entertainment等。

比起核電工程師的安穩工作，他更喜歡成功企業家的身分，「做核電係一個好大的項目之中一個小部分，但創業得唔同得，好快睇到，有一種成就感。 」陳國富坦言，有人想默默無聞，而他想人生更精彩，到今日依然享受接受挑戰。