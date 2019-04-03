暫專注標準計劃產品　保泰人壽CEO：每個香港人都應該買

香港首間虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie），去年底獲保監局經「快速通道」批出香港首個虛擬保險牌照，今宣布正式推出自願醫保「標準計劃」產品。聯合創辦人兼行政總裁顏耀輝（Fred）接受《香港01》專訪時表示，由於產品純在網上或手機程式銷售，節省佣金開支，保費性價比較高。而公司暫沒有計劃推出有投資成份的產品，認為香港最缺乏純保障類產品。

Fred指，希望藉推出首個自願醫保「標準計劃」產品，測試市場反應和收集意見，提升平台的方便程度，而未來數月亦會陸續推出活動，先做好第一批客戶，「再一浸一浸咁推」。他指公司暫專注做好「標準計劃」產品，認為這作為客戶第一張保單或團體醫保以外的補給已很足夠，直言「每個香港人都應該買返隻」。

顏耀輝（Fred）指，公司暫專注做好「標準計劃」產品，認為這作為第一張保單或團體醫保外的補給已很足夠。（洪嘉徽攝）

毋須中介更具性價比

保費是有意購買自願醫保的市民的重要關注之一，Fred指公司成本和規模都較傳統保險公司低，團隊僅40至50人，沒有代理或經紀等中介人，不需佣金和效率高，且產品針對年輕市場，令價格具較高性價比。

他說，過往醫療保險保費加價，多涉及高端醫療，大眾市場醫保的整體通脹只有約4%，故標準計劃不會有大幅度的空間加價，而有42萬元的年度保障限額，5萬元手術費用等基本保障，反令保險不被濫用，風險池更為健康。

不合意可隨時斷保

Bowtie推出的「標準計劃」產品採用「Pay as you go」模式，即每月繳費，一旦不合心意就隨時可斷保。Fred指，購買傳統保險予人「make lifetime decision的感覺，一買就鎖你十年八年」，但網上銷售不應有太大承諾，舉例訂閱Neflix都想先試一試服務，故關鍵在於贏口碑，「你覺得OK先renew（續保）」。

出席Bowtie自願醫保計劃記者會的前高官眾多，除前財政司司長曾俊華，現任財庫局局長劉怡劉怡翔、本身是前公務員事務局局長的保險業監管局行政總監張雲正也是座上客。（洪嘉徽攝）

曾俊華了解民情有助設計產品

Bowtie日前宣布委任前財政司司長曾俊華出任資深顧問，為業務策略提供諮詢。Fred指，曾俊華很明白香港人和社會需要甚麼，能幫助公司設計迎合大眾市場的產品，他說公司每個人都很尊敬他，「嚟親都好有親切感，對大家好大鼓勵」。