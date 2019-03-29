【自願醫保計劃．懶人包】一文睇清扣稅、保費、現有保單轉投利弊

自願醫保計劃商討多年，即將於2019年4月1日推出。全港25間參與計劃的保險公司，佔市場佔有率達86%，獲批的標準計劃和靈活計劃共38個，數量眾多，市民可如何選擇？標準計劃和靈活計劃有何分別？現有保險計劃，想轉到自願醫保計劃又是否可轉移？甚麼計劃才可扣稅？ 內文為你逐一拆解。

政府今日（29日）公布自願醫保詳情。（李澤彤攝）

是否所有人可以購買自願醫保？

年齡介乎15天至80歳的香港居民均可投保，當中有保險公司因投保年齡為「下次生日年齡」，所以其新單投保年齡至81歲，所以市民應向保險公司查詢詳情。

此外，自願醫保過去最大的爭議是設立「高風險池」，讓高風險人士亦可投保，但自願醫保最終未有加入「高風險池」及「必定承保」要求，意味著高風險人士不能保證受保。

「標準計劃」和「靈活計劃」分別在哪？

「標準計劃」和「靈活計劃」均為自願醫保計劃的認可產品，標準計劃提供自願醫保計劃的十大最低要求的條款及保障。標準計劃必須採用劃一的條款及保障，保險公司僅可作極少量允許的輕微改動，故不同保險公司提供的標準計劃大致相同，保障內容大同小異，故此標準計劃的保費亦相對較低。

靈活計劃則基於標準計劃的基本保障上，再加具彈性的附加保障，其保障範圍及金額亦較高。靈活計劃可加的「額外保障」包括器官捐贈、意外緊急門診、家居看護、門診洗腎、現金保障、身體檢查、危疾保障、疫苗注射及牙科護理等，選擇眾多，實際內容則視乎保單而定，所以市民在選擇計劃時宜多做功課。

扣稅額最高8,000元 扣稅保單有否上限？

2019/20年度的財政預算案提出自願醫保扣稅方案，納稅人在2019年4月1日起可為自己及指明親屬投保，可作稅務扣除。而每個課稅年度每名受保人的最高保費扣除額為8000元，指明親屬則不設上限，每名受保人的保單數量亦不設上限。而指明親屬包括(a) 配偶；(b) 未年滿18歲 / 年滿18歲，但未滿25歲並接受全日制教育 / 年滿18歲，但因身體上或精神上無行為能力而不能工作的子女；(c) 未年滿18歲 / 年滿18歲，但未滿25歲並接受全日制教育 / 年滿18 歲，但因身體上或精神上無行為能力而不能工作的兄弟姊妹；或(d) 未年滿55歲，但有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼 / 年滿55 歲的父母或祖父母或外祖父母。

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若本身已有保單，是否可轉移到自願醫保認可產品？

可以。若你投保的保險公司已參與自願醫保計劃，你可獲一次機會選擇將現有的住院保險轉移至認可產品，惟轉移時間視乎公司而定。

而保單轉移安排則有兩種方式進行，第一種是在下一次保單續保時，保險公司直接把現有保單續保至自願醫保認可產品；第二種方法相對較麻煩，即在保單保障期轉移至自願醫保的認可產品，受保人或需進行重新核保及披露其最新健康狀況。假如其轉移申請被拒絕或受保人拒絶接受重新核保的結果，可選擇以現有保單繼續受保。

自願醫保是否涵蓋牙科治療？

標準計劃只包括由意外引致，且在住院期間的牙科急症治療和手術。若市民需要其他牙科保障，或需選擇靈活計劃，並要留意其附加保障是否有提供牙科治療，市民宜向保險公司查詢各認可產品的保障範圍詳情。

以下為25間參與自願醫保計劃的保險公司：

（香港01製圖）

詳情請自願醫保計劃網頁：https://www.vhis.gov.hk/tc/