【太興上市】估值超大家樂、大快活　九大品牌邊個最吸金？

本地餐飲巨頭太興集團（6811）料下周四（13日）在主板掛牌，預計上市時市值將高達40億元。以該公司去年賺3.05億元計，往績市盈率﹙PE﹚約為13倍。 只不過，細閱招股文件，如果撇除出售物業收入的話，太興去年純利原來按年倒退近3成，意味市盈率飆至約26倍，高於大家樂﹙0341﹚、的大快活﹙0052﹚、翠華﹙1314）。 估值貴絕同業三大巨頭，以冰鎮奶茶響朵、靠燒味站穩陣腳的太興，在業務上又是否有過人之處？

一如大家樂、大快活等同業，太興同樣採取多品牌策略 。旗下9個品牌，除了旗艦「太興」，還有「茶木」、「靠得住」、「敏華冰廳」、「錦麗」、「東京築地食堂」、「漁牧」、「飯規」及「夫妻沸片」，這些品牌在港澳、內地和台灣共有191間餐廳，集團計劃在未來3年，再開設約100間餐廳及拓展新品牌。

旗下9品牌 料新餐廳2年內回本

管理層在IPO記者會指，開新店步伐與過往幾年相若，不擔心盈利受壓。翻查招股書，過往3個年度太興以不同品牌分別開設了28間、32間及32間新餐廳，開店速度的確如管理層所說一樣變化不大。

再細看下去，集團新開設的自營餐廳一般2至3個月可達收支平衡，投資回本期就介乎11至20個月，對於即將開業的新餐廳，董事目前估計不用2年可達投資回本。

可是，回顧翠華在2012年申請上市時，新餐廳平均需時1至2個月達收支平衡，投資回本期約為12個月，雖然租金不可同日而語，但太興旗下餐廳回本期相對耐一點，或許與其除了有茶餐廳外，還有其他不同類型的餐廳有關。

太興旗下9個品牌，數一數你知道幾個？（招股文件）

敏華翻座率冠絕品牌 乘勢續推新冰廳品牌

事實上，各品牌的顧客消費力亦有不同。以平均營運日計算，集團去年總翻座率5.4次，分開品牌表現去睇，佔收益近七成的主力「太興」錄得5.1次翻座率，2017年才推出的「敏華冰廳」和越式菜「錦麗」最高，分別有17.1次和9.9次。其中，「敏華」在短短3年已由1間變成13間分店，或因如此，管理層亦指今年底會開設新的高檔冰廳品牌，印證新式冰廳在香港大有市場。

顧客平均消費方面，最勁是中餐廳「漁牧」達181.9元，其次是台式餐廳「茶木」的96.6元，「太興」僅錄70.4元。

整體而言，太興旗下餐廳的經營溢利率為24.1%，茶木最高，達到29.4%。

台式餐廳「茶木」是太興集團旗下顧客平均消費第二多之餐廳。（區嘉俊攝）

撇除出售資產收益 去年純利實倒跌

太興上市數據「省鏡」，過去3年收入和純利都是雙位數增長，但去年業績中，原來因出售物業有一筆1.6億元入賬，令純利升至3.05億元，若撇除此收益及上市開支1,100萬元，其實純利實際得1.53億元，按年倒跌26.9%，較賣物業一次性收入還少。

太興在招股書解釋，下跌主要由於內地食品廠房於去年10月，投入營運產生的非經常性開業前成本及營運成本，如員工成本、公用設施及折舊開支；翻新導致餐廳暫時停業而失去收益等。

太興在內地亦有開設餐廳，圖為深圳萬象城內「錦麗」及「靠得住」。（區嘉俊攝）

純利率較大家樂及大快活低

飲食業的支出和成本高，因此計算純利，即減去鋪租、薪金、員工成本等才算真正賺到的錢，在撇除出售物業收益後，太興去年純利率只有4.9%，相比大家樂（0341）和大快活（0052）最新中期業績有5.7%和6.8%較低，剛發盈警的翠華，去年中期純利約為1.6%。

表：餐飲股比較

餐飲「科技股」 廚房設自動食品加工機器

雖然純利率略為遜色，但公司將科技混入飲食業，以讓員工在更有善環境工作的方式值得欣賞。太興在餐廳設置了已獲取專利的自動食品加工機器，包括自動炒鑊機，可烹調超過300款中式小炒菜色，以及叉燒醬攪拌機、浸雞機及家禽燒烤焗爐。

這些自動化機器的好處是可提高營運效率，令菜色質量一致，讓廚房員工有更安全健康的工作環境，如避免煮食時的重複動作及提舉重物動作，減少員工常見職業病。

另一好處是招聘員工也更見靈活，傳統上由熟手廚師進行的職能，日後可由經驗較淺員工執行，相信此舉除令招聘更為方便，亦可更有效控制人力成本及員工流失率。