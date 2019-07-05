美回流「臨危」接手老店　二代舵手憶述「肉丸情」︰以前想忘記它

「肉丸嘅意義就大喇，養大自己，代表屋企，代表爸爸，以前想忘記佢，而家就想做好佢！」振興肉丸第二代「舵手」陳岳成這句話，代表着他對鋪頭的感情。 扎根大埔逾半世紀，大埔振興做的是「揼石仔」生意，養活一屋七兄弟姊妹；不過12年前，兄長們一度意興闌珊想結束公司，陳岳成不想就此斷送爸爸一生心血，毅然放棄自己的事業，從海外回港接手。接手十年，他坦言「得多過失」，雖然有地產界人士為其地鋪估值超過5,000萬元，但他仍不為所動，希望繼續將爸爸的心血發揚光大。

振興肉丸是一盤生意，也是一份傳承。陳岳成的父親陳南奎由潮州來港，一開始到麵檔打工，之後發現市場上較少人做牛丸，便決定自立門戶，於1967年開設當時香港的第三間領有牛丸工場牌的公司，即後來的大埔振興肉丸，養活七兄弟姊妹。

現年47歲的陳岳成憶述小時候已與四名兄長落鋪面幫手，但他不諱言當時很討厭這門做肉丸的家族生意，原因是工場濕漉漉的環境教人不舒服，無奈「父命難違」。「新年、聖誕，個個同學都去咗玩，我就要留喺度幫手。」他續回憶道，每逢天氣寒冷，便是食火鍋的高峰期，公司的肉丸生意便特別暢旺，也是自己最無奈之時，「細個好驚呢個行業，一凍就好忙，天氣凍生意就好好，但天氣唔凍你又驚生意差。」​

兄長們意興闌珊 圖結束公司

不過，世事如棋，四名兄長在公司待了近四十年，大家最後皆感到意興闌珊，「覺得好攰、好悶」，商量後想結束公司的業務，便告知當時正身在美國的陳岳成。豈料，陳岳成收到消息後感到震驚，不想父親多年的心血就此結束，於是便回到香港接手生意。

陳岳成坦言，當時公司的處境不太好，「批發市場萎縮，內地的貨源較平，一直蝕緊錢」，而公司的牛丸由全牛肉製成，所以價錢較市場高，令到不少客人「嫌貴」；不過陳岳成萬般不捨得，因為肉丸「養大自己，代表屋企、爸爸」，大哥就向他直言，「你唔捨得就返嚟做啦」，於是陳岳成便放棄自己的事業，回港接手。

自言幸運 有「幾兄弟一齊捱」

回港接手，原本在家中排行第七的陳岳成，突然間成為家庭中的支柱、舵手，自然壓力大增；「壓力係有，要放棄份工，但都要走出舒適圈、要養家，要揹起成個家族，反而成為咗一份動力。」剛接手公司時，適逢女兒出生，陳岳成坦言要放棄「湊女」時間，由其是在冬天，「天氣凍多人打邊爐，嗰時就係我哋嘅旺季，唯有淡季時抖返多啲，陪多啲屋企人。」

「其實自己都係比較幸運，有咩事都有幾兄弟一齊捱、分擔，輕鬆過單打獨鬥嘅創業者，拗撬就成日都有，不過其實多啲說服幾個哥哥就得。」雖然幾位哥哥在公司的時間遠較陳岳成長，不過大家都很尊重他的意見，討論過後大多都會採取他的建議。

他自言「我都唔知點解會返咗嚟做，大概都係一份情意結，唔想咁輕易結束呀爸多年嘅心血」又形容自己接手是「憑住一股傻勁，向前衝」，「以前想忘記佢，而家想做好佢」。他又以日本一些百年企業為例子，以家族模式經營，一直維持多年，希望大埔振興肉丸能仿傚他們的運作，下一代會勇於繼承公司。