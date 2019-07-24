【家居保險】今年或7個颱風襲港　爆玻璃未必賠　專家親授兩貼士

去年超強颱風「山竹」吹襲本港，所到之處滿目瘡痍，更令不少住宅單位玻璃碎裂，家中財物難免當災。天文台預料，今年將有4至7個颱風襲港，怵目驚心的畫面隨時重現！ 踏入風季，單靠「膠紙陣」作為最後防線可能略嫌單薄，要確保家中財物萬無一失，家居保險或許能夠助市民「買個安心」。AXA安盛一般保險零售業務主管李劍雲教路，港人買家居保險除了要「買得啱」，更要於事後做齊搜證工作，才可確保萬無一失！

去年9月「山竹」來勢洶洶，一夜之間喚醒了港人對家居保險的關注。李劍雲笑言，家居保險的投保高峰期，正正與6月至10月的風季脗合。根據香港保險業聯會數據，去年「山竹」共引發共3.2萬宗保險索償，涉及金額高達29億元，而單是AXA安盛已作出過千萬元賠償。

去年曾有客戶爆窗 獲賠80萬

風季臨近，不少家庭都會佈置「膠紙陣」鞏固窗戶，但若然這條防線不幸失守，又沒有保險作為後盾，損失可以相當慘重。李劍雲舉例指，去年「山竹」吹襲期間，有客戶的3塊玻璃窗連窗框被吹倒，就連客廳亦遭受破壞，預料虧損高達80萬元，幸而購買了全險，可獲全數賠償。

但爆窗可能尚屬小事，若家中的心愛珍藏也連帶報銷，卻隨時更令人「肉赤」，不過原來家居保險亦可覆蓋。李劍雲分享指，曾有受保人因颱風及暴雨，造成窗台嚴重滲水，不幸令放在窗台的多個名牌手袋濕水報銷，最終獲得超過30萬元賠償。

李劍雲笑稱，家居保險的投保旺季，正正與每年的風季重疊。（林若勤攝）

火險全險家居險 最忌傻傻分不清

面對颱風威脅，買保險固然重要，但更關鍵的是要「買得啱」。去年「山竹」一役中，李劍雲就目睹不少案例，雖然住宅單位確實慘遭蹂躪，卻由於業主輕忽而無法理賠。她強調，投保人要確保萬無一失，第一步就要「還原基本步」，分清楚家居保險、火險及全險三種與住宅有關的保險，以免買錯。

她解釋，家居保險主要保障屋內財物，火險及全險則只針對樓宇結構。其中火險保障牆壁、天花、地板等結構損毀，至於全險則為火險的升級版，在火災以外加入爆炸、盜竊、水災、山泥傾瀉等保障。投保人若果買錯或買漏，「出事」時或許難免「蝕水」，舉例而言，若投保人只有火險而未有家居險，一旦風災破壞窗戶並波及家中財物，就只能就更換窗戶及窗框索償，其他受損財物就要自行買單。

去年山竹來襲，破壞多幢大廈的玻璃窗，對室內財物亦造成損壞。（資料圖片）

爆玻璃點賠？ 須視乎是否原裝

不過李劍雲提醒，假如單位經過業主裝修，「例如鋁窗換過，天花又自己批盪過」，就不再在火險的保障範圍之內，要靠家居保險「搭救」。但另一方面，若然業主只投保了家居保險，但單位窗戶為入伙原裝，即使爆玻璃亦難以索償。她建議，業主最好買齊兩類保險，以策萬全。

此外，李劍雲指出，大部分家居保險都設有一定的不保事項，例如正值暑假，若然一家大細外出放個「悠長假期」，令住宅連續30日無人居住，因盜竊、排水系統問題造成的損失都不受保障。此外，若單位設有天台及露台，除非投保人預早為該部分面積投保，否則放於家居以外的的傢俬物品都不會受保。

李劍雲認為，認清火險、全險及家居險的分別，對於保障家居至為重要（林若勤攝）

事發須收集證據 若涉第三者先搵保險公司

未雨綢繆固然重要，但即使做足準備，事後工作亦不得輕視。李劍雲教路，投保人於發生事故後，應先在安全情況下收集證據，「最緊要就影咗相先！包括受損物品、屋內環境等。」及後亦要妥善存放受影響財物，並必須於30日限期內通知保險公司。若然事故涉及第三者，例如颱風導致窗戶脫落，壓損街道上的車輛，甚至「爆水喉」導致樓下單位天花滲水，就更要率先通知保險公司代為抗辯或尋求和解，「唔好咁快當係自己有罪，否則日後好難掹得返！」

問及家居保險市場發展，李劍雲認為相比起外國，香港的家居保險滲透率仍然較低，惟公司近年家居保險每年均有不俗增長，加上「山竹」助攻，去年公司家居保險的新造保費及保單數目，均錄得雙位數字增長，期望繼續加強港人對家居的保障意識。