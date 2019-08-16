國泰CEO辭任　珠三角旅客佔國泰營業額近10%

中國民航局上周向國泰發出「重大航空安全風險」，並提出三點要求。國泰其後證實已解僱兩位分別涉司法案件和不當取用公司資訊的機師，又於報章刊載廣告譴責挑戰「一國兩制」的非法活動，民航局昨天也表示，國泰有按時報送飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份資料，經審核，報送資料符合警示要求。

誰料事件未完全完結，國泰今天突然宣佈，行政總額何杲（Rupert Hogg）和顧客及商務總裁盧家培辭職，以對公司近月所面對的事件負責。國泰對民航局的批評反應如此巨大，因為中國民航局掌控著空域和大灣區商機這兩大國泰的「軟肋」。

何杲上周六（10日）已向員工發信，強調得以飛越內地領空的重要性，他表示，除了內地航線是國泰「核心業務」外，國泰大量飛往歐洲及美國的航線，也需飛越內地領空，所以按照法例國泰必須遵從民航局要求。

盧家培料珠三角旅客佔國泰營業額的比重會持續上升。（資料圖片）

吸納大灣區客源是國泰今年重點工作

除去空域問題，內地市場也是國泰近年的發展重點。今年初，時任國泰航空顧客及商務總裁盧家培便跟《香港01》分享，今年國泰的重點工作，是透過跟其他航空公司和運輸營辦者進行「代碼共享」，令旅客可以用同一張機票，接駁高鐵或其他交通工具，變相加強香港的樞紐功能，以吸納更多大灣區客源。

他亦透露，2017年珠三角旅客約佔國泰營業額5%左右，料該數字至2018年應升至5%至10%之間，未來預計佔國泰營業額比重會更多。而這只是統計了大灣區經香港至其他地方的乘客，其他地方的旅客經香港去大灣區的數字則因較難統計，暫未有相關數字。不過他指，整個大灣區人口高達7,000萬，絕對是商機處處。