【投資攻略】國泰兩大危機似暫緩　股價低位累升12%如何操作？

國泰航空（0293）員工捲入反修例示威的爭議，遭內地民航局發出重大安全風險警示，香港國際機場本周初更連續兩日因示威活動，導致大量航班取消，累國泰連日急瀉，股價日前下跌至2009年以來低位，低見9.27元。 不過，繼機管局本周二入稟申請禁制令，限示威者須在機場指定區域集會後，加上內地民航局今日指，國泰航空報送信息符合警示要求，刺激公司股價周四（15日）再回升5.7%，全日收報10.38元，連升兩日從低位累漲近12%，重上10元關。

民航局「吹和風」難言取消警示

國泰股價連日急瀉，與本港示威活動有很大關係。因應有國泰員工被指參與非法遊行、暴力衝擊，8月9日，內地民航局向國泰發出重大安全風險警示，明確提出三點要求。

太古主席施銘倫到北京晤民航局後，中國民航局綜合司副司長顧曉紅今日在新聞發布會上表示，國泰航空按時報送飛往內地和飛往內地領空的機組人員身份信息，經審核，有關信息符合警示要求。

而此前，國泰昨日亦宣布再解僱兩名機師，指兩人分別被控暴動罪和洩漏航班資料，公司又重申遵從所有營運司法管轄區監管機構的規定和指引，暗示支持中國立場，禁飛內地的危機或得以舒緩。

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅表示，民航局今日回應國泰符合警示要求，以及國泰航空對外的相關回應，短期而言對股價有幫助，近日有內地媒體的訊息亦正面，但她認為現階段只是民航局的初步回應，難言會很快取消相關警示，相信事件不會很快解決，未來民航局可能因應香港情況，要求國泰「做得更多」。

示威者本周初到機場集會，大量航班取消，國泰宣布有272班航班取消。（羅君豪攝）

兩日航班取消對國泰業務影響不大

另一不利因素是示威活動漫延至機場，示威者本周初連續兩日到機場示威，妨礙旅客入閘，令大量航班取消。國泰其後公布，國泰航空及國泰港龍的運作嚴重受影響，該兩日共有622班航班在香港機場出發及抵港，當中取消272班航班，影響逾55,000位乘客。

因應機場服務持續受阻，機管局緊急向法庭申請臨時禁制令，並迅速獲批，禁止任何人在機場內非法阻礙或干擾機場運作，包括禁止示威者進入離境大堂登機櫃位等位置。

尤璐雅認為，兩日部分航班取消，對國泰全年利潤的影響不會太大，有時在特殊天氣下亦可能停飛，惟近期本港政治事件下，部分國家已對香港發出旅遊警示，以及傳有中資機構叫停員工公幹搭乘國泰等，對第3季度客運收益可能有一定壓力。她說，隨著香港情況轉好，國泰運作或會改善，但短期而言不太樂觀。

國泰政治風險仍在 不宜買入

從剛公布的業績去看，國泰上半年客運收益增6%，但貨運收益跌11%，反映貿易戰影響。尤璐雅認為，上半年業績顯示，貨運需求影響沒想像般大，國泰飛美國航線自前年起開始減少，對利潤影響降低，若貿易戰沒有太大變化，預期下半年業績與上半年持平，客運收益或受本港旅遊警示所影響，而香港經濟和政治情況的不確定性仍高，目前對股價不適宜過份樂觀，對公司持中性看法。

泓瑞源金融證券持牌負責人岑智勇指，國泰政治風險仍存在，不建議買入股票，即使上半年業績受惠燃油對沖虧蝕減少，轉虧為盈，但因應貿易戰及全球經濟放緩的陰霾，貨運需求難免下滑，如果要做短線操作，如股價回穩，目標價暫可看12元，下方支持以最低9.4元作防守位。