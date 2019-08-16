國泰航空確認CEO何杲辭職　對公司近月所面對的事件負責

國泰航空（0293）宣布人事變動，已接受行政總裁何杲辭任，及盧家培辭任顧客及商務總裁職務。同時宣布由港機行政總裁鄧健榮，及香港快運行政妣裁林紹波，分別接揩兩人職務，相關變動由2019年8月19日起生效。

國泰通告指，何杲和盧家培確認其呈辭是作為公司的領導者對公司近月所面對的事件負責，並不知悉與董事局有任何意見分歧，和就辭任而須知會公司股東的事宜。通告又表示，國泰航空全力支持香港實行「基本法」賦予的「一國兩制」原則，對香港的美好未來充滿信心。

國泰航空主席史樂山於國泰新聞稿也表示，最近事件令國泰對飛行安全和保安的承諾受到質疑，亦令集團的聲譽和品牌受壓，形容事件令人十分遺憾，因為安全和保安對集團來說至關重要，故此認為這是合適時機任命新管理團隊，重建信心以及帶領國泰航空再創高峰。

民航局早前向國泰發重大安全警示

8月9日，內地民航局向國泰發出重大安全風險警示，並提出三點要求，分別是對所有參與及支持非法遊行示威、暴力衝擊的人員，須立即停止他們執行飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動的所有職務；二是所有飛往內地或飛越內地航空的機組人員，必須向內地運行合格審定機構提供身份資料，倘未經審核通過，不會接收該航班；三是國泰須加向內地審定機構提供內部管控、提升飛行安全及安保水平等措施方案。

太古主席施銘倫之後到北京晤民航局後，中國民航局綜合司副司長顧曉紅在新聞發布會上表示，國泰航空按時報送飛往內地和飛往內地領空的機組人員身份信息，經審核，有關信息符合警示要求。

而此前，國泰亦宣布再解僱兩名機師，指兩人分別被控暴動罪和洩漏航班資料，公司又重申遵從所有營運司法管轄區監管機構的規定和指引。

林紹波今年7月起任香港快運行政總裁

國泰公告指，今年60歲的鄧健榮於1982年加太古集團，在2008年10月及11月起，出任董事及行政總裁。在2011年8月至2017年5月期間，擔任太古（0019）常務董事。

至於今年46歲的林紹波，自今年7月起出任香港快運行政總裁。他於1996年加入太古集團，曾駐香港﹑日本及斯里蘭卡的辦事處。由2017年6月至今年7月，擔任國泰商務及貨運董事，並由2013年7月至2017年5月，擔任港機董事及總經理—香港營運。林紹波將留任香港快運行政總裁，直至另行公布繼任人