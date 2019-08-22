【投資攻略】東亞再遭內地貸款減值拖累　「計時炸彈」或再引爆？

東亞銀行（0023）再度受到中國業務拖累，該行上半年可歸屬於股東溢利按年急挫74.9%至10億元，主要由於貸款減值飆升至50億元，其中4筆總值約62億元的內地貸款出現信貸級別下調，產生巨額減值損失，拖累中國業務轉蝕28億元。

東亞聯席行政總裁李民斌於記者會上解畫，指該行今年起銳意清理內地不良貸款，為未來的業務復甦鋪平道路，部分內地減值貸款資產已被出售。他預料，下半年東亞中國的貸款撥備將回復至正常水平，但全年仍難以擺脫業績「見紅」的命運。

東亞中國曾成主要增長動力

回顧過往十數年，中國內地業務之於東亞，可說是「成也蕭何，敗也蕭何」。自2007年註冊以來，東亞中國業務快速擴大，加上集團主席李國寶的人脈貫通全國，東亞中國增長強勁，淨收入曾於2011年超越香港區，一度成為該行主要的增長動力。

東亞中國曾是該行的主要增長動力，惟近年貸款接連出現減值。（視覺中國）

不過隨着中國經濟增長放緩，曾經的明星業務變成負累，近年東亞中國的問題貸款接連浮面，連帶集團業績亦受拖累。2014年，東亞中國貸款減值高達8.77億元，翌年倍升至17.04億元，2016年亦升6.5%至28.19億元，迫使管理層於2015年宣布連串措施，銳意改善內地資產質素，並展開裁員計劃。李民斌亦透露，該行早年已改變內地經營策略，減少非一線城市的房產貸款，並傾向選取大型企業客戶，以改善貸款質素，並同時提升個人貸款佔比。

上半年內地減值貸款比率近5%

但東亞中國業務早年埋下的「計時炸彈」，或許仍未完全拆除。觀乎過去多年，內地貸款風險遠超本港，其貸款減值比率一直大幅波動，截至6月底，東亞中國的減值貸款比率由1.73%飆升至4.89%，即使撇除6月後出售的部分問題貸款，比率仍高達2.72%，反觀香港業務的減值貸款比率則下跌0.03個百分點至0.26%。

東亞今次中期業績由盈轉虧，主要由於內地4筆出現重大減值的房地產貸款。（資料圖片）

策略轉向守勢 惟風險仍高企

雖然近年東亞中國的貸款策略已「由攻轉守」，貸款增長速度有所放緩，惟早年批出的貸款規模仍然相當可觀。截至6月底，該行在內地貸款總額達1,796.8億元，佔整體貸款及墊款35%，其中24%用作物業發展，金額高達432億元，其中有抵押品的貸款僅佔四成，低於香港物業發展貸款的六成，風險顯然較高。

該行亦於業績報告中指，盡管近年持續降低中國業務的風險水平，但仍有部分貸款與非一線城市的商業房地產相關。若然內地經濟進一步放緩並衝擊樓市，東亞內地相關貸款或再面臨減值，進而拖累集團業績。