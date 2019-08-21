東亞料下半年無需作大額貸款撥備　惟全年中國業務或仍虧損

東亞銀行（0023）上半年少賺74.9%至10億元，主要由內地貸款減值大增所致。東亞聯席行政總裁李民斌表示，預料下半年不會再出現大規模貸款減值，但相信全年中國業務難以轉虧為盈。

料上半年貸款減值損失屬一次性

李民斌出席記者會時表示，該行今年起採取積極態度處理內地不良貸款，為未來的業務復甦鋪路，故此上半年高達50.63億元的貸款減值損失只屬一次性。他認為，該行已為問題貸款作出足夠撥備，目前東亞中國的撥備覆蓋率高達140%，不計抵押品的覆蓋率為63%，相信下半年的撥備將回復至正常水平，但估計將略高於去年下半年。

李民斌又指，該行已於6月向東亞中國注資20億元，暫時未有需要進一步注資，而隨着巨額貸款減值不再出現，希望下半年內地業務能夠扭虧為盈，但全年要「不見紅」仍較困難。他透露，因應內地經濟前景轉差，該行早年已調整內地經營策略，包括減少參與商業房地產的貸款、提升本地貿易融資及非銀行金融機構貸款，並傾向選取大型企業客戶，以維持貸款質素穩定。另外他又指，該行原定於2020年將個人貸款比例增至30%，惟已提早達標，主要受惠於與微眾銀行、螞蟻金服及攜程等公司的合作。

東亞上半年錄得高達50億元貸款減值，主要由4筆內地房地產貸款引起。（資料圖片）

對於內地業務淨息差前景，李民斌預期下半年面臨的壓力不大，又指人民銀行新設的貸款市場報價利率（LPR）對該行利好，有助存貸利率同步上落，可望減低該行淨息差的波動性。

料香港息口暫不跟隨美息向下

至於本港業務，聯席行政總裁李民橋估計，雖然美國聯儲局於7月減息，但由於香港銀行體系總結餘有所收縮，估計短期內香港息口不會跟隨下降，而近日本地的示威浪潮亦未有對業務造成重大影響，資產質素亦保持穩定。但基於多項外圍因素困擾，該行已將今年香港貸款增長目標，由中高單位數調低至中單位數，亦會視乎經濟變化調整招聘人手步伐，但暫時沒有裁員計劃。