【投資攻略】料港股「無運行」　基金經理加碼A股　最新操作曝光

中美貿易戰擾攘近一年半未見有起色，關稅問題持續角力以致恒指乏力欠方向。市場上有基金經理陸續減持港股，LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗﹙Andy﹚接受《香港01》訪問時明言，睇淡港股走勢，保守估計未來三季繼續「無運行」。早於今年中，他將四成資金轉移至A股，並重點押注兩隻AI相關概念股，以下將公開這名港產「Fund佬」最新持倉操作。

中美貿易戰持續，加上近日社會動盪，皆令恒指缺乏方向。﹙資料圖片﹚

料港股未來三季繼續「無運行」

港股近日於27000點區間上落，中美貿易戰加上近日社會動盪以致恒指沒有方向，即使手上有資金亦未必揀啱心水好股。當大家仍在港股市場浮沉，Andy早已大幅減磅並轉投A股尋寶。他表示，長線看淡本地股，料恒指升至27500點阻力位後會下行。由於樓價及租金難有上升空間，本地經濟出現結構性放緩，屆時更會出現「恒指跑贏香港經濟」的局面，中資股表現會優於本地股。

Andy表示，中美貿易戰對本地經濟及股市影響深遠，恒指目前一浪低於一浪，無論是大型藍籌股或本地股皆欠上升動力。因此，今年六月初恒指處於27300點時，他已將旗下部分基金投資比例，由港股轉移至A股及A股ETF，現時港股與A股持股比例為3比7。此前，兩者比例為7比3。

他續指，此舉與近日示威活動無關，而是發現中美貿易戰對本地經濟、股市已造成影響，保守估計港股在未來三季依然「無運行」。從貿易戰層面而言，美國總統特朗普時常出爾反爾，以致市場難以預測雙方何時能走出陰霾。另外，貿易戰亦使人民幣走勢波動，不利港股走勢。近日，國際評級機構降低香港整體評級或展望，都令投資者對本地市場缺乏信心。

三成資金揀本地股

現時，他手上持有的港股相對「大路」，包括業績保持亮麗的友邦保險（1299）、息率約5厘的香港電訊（6823）以及在內地大規模擴張的大家樂集團（0341）。其中，他猶看好大灣區概念的大家樂集團，「其實當時見有大行調低大快活集團（0052）的評級及目標價，所以順勢轉移資金至大家樂。」

今年7月大家樂中國與內地八大地產商包括廣州越秀商業地產投資管理、佳兆業商業集團、保利商業管理等簽署合作協議，計劃未來一年在大灣區城市加快開店步伐，目標新開店數量比上一年增加一倍。Andy深信大灣區發展有利集團盈利前景，「大灣區一小時生活圈可促進經濟發展，料潛在升幅為一成，遠高於內地其他城市。」

此外，他又持有近日熱炒的兩隻物業管理股，分別是雅生活服務（3319） 及奧園健康（3662）。兩隻股份的市盈率分別約為23倍及26倍，雖然不算低但以雅生活而言，公司增長理想，今年上半年純利按年增加62.9%至5.41億元人民幣，又是行業龍頭。至於奧園健康，市值只有37.26億港元，幾乎只有雅生活一半，於Andy角度而言公司是被低估，因奧園健康母企中國奧園﹙3883﹚在大灣區擁有總建築面積約756萬平方米的土地儲備，潛力較大。最新業績披露，奧園健康今年上半年純利按年增加1.52倍至8,994.1萬元人民幣。

今年首八個月，上證指數及滬深300指數升幅遠高於恒生指數。

投資中國 A股ETF「做膽」

另一邊廂，今年6月，Andy將原本四成投資本地股的資金，轉移至A股ETF及個股。「如果要排列揀股順序，現時市況會先考慮A股，其次為H股，最後才揀港股。」

長遠而言，Andy看好內地股市，滬深300指數近日徘徊於3,800點水平，他估計未來最高上升至4,300點。上證指數近日於2,900點至3,000點上落，他料最高上升至3,500點水平。他解釋，雖然近日人民幣兌美元一度跌穿7水平，但A股走勢相對硬淨，主要是MSCI新興市場指數將A股的納入因子由10%升至15%，以致外國投資者對A股興趣大增，長遠對股價有一定支持。

亦因如此，在他七成的A股投資中，他選擇以A股ETF「做膽」，買「大市」，包括一些分散投資於傳統白馬股的華夏滬深三百（3188）、工銀南方中國(3167)。華夏滬深三百持股包括有貴州茅台（600519.SH）、五糧液（000858.SZ）、美的集團（000333.SZ）等。工銀南方中國持股則有阿里巴巴集團（NYSE：BABA）、京東公司（NASDAQ：JD）等。

華夏滬深三百於2012年上市，至今總回報接近九成。在今年首8個月，該基金總回報為29.84%，相反追蹤恒指的盈富基金（2800），同期總回報只有3.31%。故6月時，Andy分別於41元及42元分注買入華夏滬深三百，股價現升至近45元水平。

+ 2

鍾情內地AI概念股

由於睇好內地AI發展，近日他又買入相關行業ETF，包括未來中國生科（2820）及未來中國雲算（2826）。以未來中國雲算為例，基金投資於國企股中國軟件（600536.SH）、大陸最大型管理軟件公司用友網絡（600588.SH）。未來中國生科則投資於藥明康德A(603259.SH)、恆瑞醫藥(600276.SH)。現時兩隻ETF入場費僅3,000多元。由7月尾上市至9月中，分別升6.5%及9.82%。他曾作統計，假如指數一年前上市，升幅有機會高達四至六成，「內地人口、社會結構轉變會推進科技化，我有信心，以內地AI概念的ETF作為核心長線組合，可以Override(駕馭)經濟及息率周期。」

當中，內地人工智能、雲計算及大數據概念股會跑贏大市，包括順豐控股（002352.SZ）、科大訊飛（002230.SZ）。Andy稱，以順豐為例，公司利用無人機運送急件、以智能處理器監測車輛裝載率、最短路程及工作人員效率等基礎數據，提升了物流效率。在科技協助下，可避免出錯及處理文書工作，從而減少開支。