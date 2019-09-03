【投資攻略】內銀股息誘　中行息率7厘　專家警告：高息只係陷阱

8月港股波動不斷，恒指回調幅度高達2000點，內銀股繼續波動不息，其中中國銀行（3988）累計插水超過一成，股價幾乎「打回原形」重返13年前的招股價。不過內銀股向來是「好息一族」恩物，而現時多間內銀的股息率已升至約6厘。適逢6大內銀的業績期告一段落，是否吸納股份收息的好機會？ 星展香港投資總監辦公室高級投資策略師李振豪提醒，內銀備受多項不利因素困擾，短線仍有一定風險，但基於派息穩定，現時已屆儲貨時機。不過，宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒則相對「穩陣」，單看股息入市可能「有伏」，建議股民留意增長較有保證的招商銀行（3968）。

中美貿易戰於8月再起風雲，雙方再度「曬冷」互徵關稅，加上本港抗爭浪潮愈演愈烈，恒指上月回調幅度達到2,053點（4%），內地銀行股延續弱勢，六大內銀包括工行（1398）、建行（0939）、中行、農行（1288）、交行（3328）及招行無一倖免。但內銀股向來是不少「食息族」的穩膽，在今輪跌浪後，多間大型內銀的股息率更升至6至7厘之高，吸引眾多散戶捧場。

人行推利率改革 淨息差或受壓

但股市又豈有「咁大隻蛤乸隨街跳」？內銀高息背後其實潛藏不少風險，事關人民銀行月中宣布改革貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，LPR）形成機制，將以一年期中期借貸便利（MLF）為基準。但由於LPR定價較現行貸款基準利率低出超過1厘，此舉被市場視為變相減息，或會衝擊內銀股的盈利能力。

人民銀行月中宣布改革LPR行率形成機制，或會為內地銀行業淨息差帶來壓力。（視覺中國）

李振豪分析指，人行的新改革或會擠壓淨息差空間，對「食息」維生的內銀股尤其不利，「貸款利率大幅壓低，無奈存款利率卻難以下調，令淨息差收窄，盈利前景必然轉差，更令市場悲觀的是這個趨勢在短期內不會改變。」此外，內地經濟增長持續放緩，第二季GDP增長僅6.2%，為27年以來最低，難免會削弱企業的貸款需求，令內銀業務受到兩面夾擊。

肩負國家任務 低息助中小企融資

面對經營環境惡化，銀行業減慢信貸增長，甚至「落雨收遮」以求自保均不足為奇，無奈內地銀行普遍具有國企背景，在淡市時必須承擔「國家任務」。中銀保監於2月發出通知，為內銀定下「硬指標」，要求國有銀行力爭年內向小微企業貸款增加三成。人民銀行上海分行近日一份聲明更直言，增加中小企貸款將是銀行的「政治得分點」。為了完成「國家任務」，內銀不僅要向中小企大開貸款之門，利息亦不能定得過高。

李振豪就指，過去人民多次定行降準都未能真正惠及中小微企，但人行出此下策，反而有機會令內銀資產質素惡化，「又要向較危險企業借貸，但又不容許加息，加上一旦內地今年經濟增長放緩至6%以下，部分企業可能違約，不良貸款率可能會上升。」

中央政府要求內銀加快中小微企貸款增長，李振豪認為或會對內銀的信貸質素帶來壓力。（視覺中國）

林嘉麒亦稱，過往大型內銀的業務，較多來自國企、央企等信貸質素穩定的客戶，但日後若需更注重中小微企及民企客戶，對個別內銀的管治質素將是一大考驗，無可厚非會影響盈利水平。

中小銀行連環出事 大型內銀接火棒

內地6大銀行本身銀彈十足，加上貸款組合「底子」夠厚，只要中小企貸款質素未有急劇轉差，亦屬「小菜一碟」。但最近是以包商為首的中小型內銀頻頻「出事」，早前身陷流動性危機的錦州銀行，就被工商銀行牽頭斥資最多30億元，透過旗下工銀理財入股並進行重組，令市場擔憂大型內銀需配合國策，將類似的爛攤子「攬上身」，影響日後業績表現。

李振豪估計，大型銀行直接收購地方銀行在內地屬於較新做法，相信隨着中小企銀行問題浮現，類似案例會有增無減，惟風險至今可控，「銀行透過子公司進行收購，屬於表外業務，不會列入資產負債表，可以達到隔離風險的目的。但仍會對母公司業績造成一定影響，具體影響就要視乎收購公司的生意佔比，目前來說比例仍然較低。」

工商銀行於7月底宣布入股錦州銀行，至今已有4名工行高層加入錦州銀行。（視覺中國）

高息成吸貨機會 入市勿只睇息率

雖然隱憂一籮籮，但李振豪直言以中長線投資而言，內銀股息口相當吸引，「過去20年內銀派息比率頗為穩定，現時屬於儲貨時機，但要承受一定短期風險。」他建議，除了股息率，投資者不妨查閱不同銀行的貸款結構，「部分國有大行較集中於基建融資，可受惠於基建投資加速，客戶還款能力亦較有保證，但部分內銀較側重中小企借貸，風險或會較高。」

但林嘉麒提醒，投資者不宜單看股息做人，更要考慮業務前景，「息率其實是個陷阱，因為內銀盈利動力減少，歷史股息率吸引，不代表明年派息同樣吸引。」他指出，若然明年內銀盈利增長放緩，有機會拖累其派息水平。此外，由於內銀股的股息以人民幣計價，一旦人民幣匯率延續近期弱勢，即使派息水平不變，股民真正「落袋」的股息亦可能縮水。

至於在6大內銀中，應該「有大食大」追入息率最高的中行，抑或以穩陣起見買入規模最大的工行？林嘉麒就建議投資者留意招商銀行，指該行雖然估值較高，息率亦僅2.7厘，但未來業績走樣的機會有限，「縱然內銀整體息差必然收窄，但隨着內地力谷內需，相信信用卡等消費類貸款的淨息差將繼續擴闊，而招行正正具備較多該類業務，是其一大賣點。」他教路指，目前招行回調幅度仍小，投資者可待股價回至約30元時吸納作中長線持有。