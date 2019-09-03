【投資攻略】統計14隻地產股　示威拖累最多瀉三成　長線投資可吸

自今年3月31日，香港舉行首次反對修例建議的遊行至今，恒生地產分類指數累跌20.7%，技利上處於熊市。統計14隻地產個股表現，以旅遊區收租為主的九倉置業（1997）、希慎（0014）跌幅最深，前者旗艦物業包括海港城及時代廣場，後者投資集中在銅鑼灣的商鋪和寫字樓，如希慎廣場和利園區。

民陣今年3月31日發起反修例的第一次遊行，雖聲勢仍未浩大，但由於地產股普遍亦在4月迎來年內高位，故記者由該次遊行翌日（4月1日）開市計，統計地產個股至今（9月2日）的表現。統計顯示，在旅遊旺區收租的九置、希慎跌幅較深，並在7月之後跌勢轉急，料與示威活動致零售業受衝擊有關。

政府最新公布的7月零售數據，零售額按年跌11.4%，為2003年沙士爆發後，按年跌幅最大的月份。零售業協會更預期，今年全年零售會出現倒退。零售業前景失色，收租股亦受波及。

九置上半年76%盈利來自海港城

九倉（0004）前年把旗下海港城、時代廣場、荷里活廣場等注入九置（1997）並分拆上市，今年上半年，該三個商場佔香港零售銷售總額達10%，單是海港城的商場及酒店，便貢獻集團76%的營業盈利，是九置的「命脈」。原本受惠高鐵概念，該股今年4月曾高見61.3元，但爆出反修例示威後，不足半年已瀉近三成，今日收報41.6元。

至於希慎（0014）植根在銅鑼灣，無論是大型遊行、衝突亦首當其衝，市場的擔憂亦反映在股價上，跌幅與九置相近。同樣情況發生在經營SOGO的利福國際（1212）上，銅鑼灣SOGO已多次因遊行要提早關門，股價亦由今年高位14.5元，狂跌40%至今日收報8.61元。

跌幅榜排行第二的信置（0083），收租物業以奧海城、屯門市廣場為主，並非內地客消費和反修例示威的熱點，惟該股在4月1日正處高位，可能因此「誤中副車」。值得留意是，公司觀塘凱匯及白石角逸瓏灣8等物業銷售，有超過200億元仍未入賬，在具有穩定的財政狀況下，未來理應有不俗抗跌力。

民生收租股跌幅較淺

業務廣泛、涵蓋物業租賃和物業開發的四大地產商，跌幅介乎兩成到兩成七。房地產信託方面，主要經營民生商場的領展（0823）和置富（0778）跌幅為6.6%和15.1%，旗下有中環花園道三號和旺角朗豪坊的冠君（2778）則跌23.7%。

摩通日前發表報告，指在「最熊」情景之下，本港樓價會下跌三成。因應現時社會動盪不安，訪港旅客消費大減70%，本地消費亦減10%，商鋪可能要減租三成。另外，由於本港核心商業區寫字樓租金較新加坡高出1.6倍，一旦香港現信心危機，香港寫字樓租金或由目前水平跌四成。

政局不穩及貿易戰，本港甲級寫字樓前景不樂觀，持有花園道三號的冠君4月以來股價累跌兩成幾。（資料圖片）

李偉傑：估值吸引 長線投資可考慮

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，近日二手樓成交增加，可見業主開價能力減弱，他料樓市有一成的下跌空間。惟他認為，地產股現時估值吸引，舉例若03年樓市低潮買入並持有，股息分紅不俗，故現階段若作長線投資，可分注及小注買入。

他說，雖然聯儲局9月很可能再次減息，但美國經濟未必如市場想像般差，明年息口走勢不明朗。然而，相對外圍變化，本港政局影響較大，如上月中示威稍為緩和之際，九置便曾急彈一成至48元水平，除九置之外，他認為冠君、領展、新地亦可放入「觀察名單」，待示威降溫後入手。