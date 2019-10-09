【金融科技】花旗搶閘推API合作　林智剛：銀行服務要識跳出個App

香港首批虛擬銀行有望於短期內面世，一場「FinTech大戰」似乎開打在即。不過本港金融科技發展落後仍屬不爭事實，金管局去年起推動的開放銀行業「四部曲」，至今僅走到一半，全面落實仍屬紙上談兵，遠遠落後英國、新加坡等競爭對手。 雖然整體銀行業「輸在起跑線」，但個別銀行已搶閘跑出，香港花旗銀行早於2017年開放API平台，至今短短2年共推出37個合作項目，涵蓋消費、飲食、交通及理財等，不僅領先同行，更已率先跑完金管局的「四部曲」。 香港花旗銀行總經理林智剛入行22年，見證銀行由實體分行、網上銀行走到數碼時代。他為銀行業的未來把脈，揚言銀行服務必須跳出App的框架，做到真正「隱形」但又如影隨形，而API正是不可或缺的途徑。

金管局於去年中公布開放API框架，鼓勵銀行分四步開放數據，惟本地銀行業的開放步伐依然滯後。（資料圖片）

金管局去年7月發布銀行業開放API框架，要求本地銀行由分4階段開放API（即允許第三方機構連接銀行内部系統），其中首階段「查閲產品和服務資料」已於今年初展開，次階段「接受產品申請」則會於10月底前陸續獲銀行響應，但真正的「戲肉」，即後兩個階段「讀取或更改帳戶資訊」以及「進行財務交易」，至今仍只聞樓梯響。

香港開放銀行停滯 落後英國新加坡

同為國際金融中心的英國，則已成為開放銀行的領頭羊。英國政府於2016年展開「開放銀行計劃」，去年起強制當地9大銀行，只要獲用戶同意，必須向認可的第三方機構開放賬戶資料。英國競爭及市場管理局開放銀行業務主管Bill Roberts透露，計劃落實首年，英國已出現逾80家由第三方平台提供的新金融服務，足證開放API有利金融創新。

至於長期與香港上演「雙城記」的新加坡，雖然未有強制銀行開放API，但監管部門早於2016年公布發展框架，起步點較香港早足足2年。法巴早前發表研究報告，將英國、新加坡列入開放銀行業的先驅國家，而香港則未獲評估。評級機構標準普爾上周批評，香港銀行在開放銀行發展緩慢，影響第三方平台取用資料。

英國早於2016年起推動銀行業開放API，除了有利銀行客戶體驗，亦助當地催生了大量第三方金融服務平台。（資料圖片）

花旗2年展37合作 冀緊貼客戶生活

話雖如此，但仍有本地銀行不甘後人，早早「搶閘」大開API之門。花旗銀行早於2017年宣布開放API開發平台，至今推出37項API合作項目，超額完成金管局的「四部曲」。香港花旗銀行總經理林智剛介紹，該行的API合作涵蓋「食、買、玩、行、生活理財」五大範疇，例如該行客戶可在HKTVmall、豐澤等電商平台以信用卡積分消費，亦可在AAstocks直接買賣股票等，無需在不同App之間「轉到頭都暈」。

看重拓展API合作項目，林智剛坦言是希望在數碼服務上多走一步，「當間間銀行都有自家App，我哋嘅服務係咪仲要留喺個App入面咁簡單呢？」他解釋，手機理財雖然方便，但終究未能提供無縫的客戶體驗，「最起碼你要撳入個App度」。但隨着API出現，銀行應主動緊貼客戶的日常生活，以滿足其金融服務需要，最終做到「唔需要客人嚟搵我、唔需要落分行，甚至唔需要專登用App。」

花旗香港於2017年起推出API合作平台，至今已展開37個合作項目。（受訪者提供）

客戶體驗成戰場 虛擬銀行無有怕

API合作跑贏同行不止幾個身位，但隨着本港首批8間虛擬銀行或於年底前開業，花旗於金融科技領域的對手，將不再局限於「清一色」傳統銀行，更添上一批於互聯網土生土長的科技公司。對於虛擬銀行逆襲，在傳統銀行工作22載的林智剛形容是有危有機，「虛擬又好，傳統又好，成功與否唔係靠呢樣，而係靠客戶體驗。」他直言，數碼化絕非虛擬銀行的專利，該行近年推出手機外滙交易平台、年初首創手機存款證平台，而客戶反應亦甚為理想，「現時有超過9成銀行交易係透過數碼渠道進行，7成客戶活躍於數碼銀行服務，按年已經上升近兩成。」

觀乎首批虛擬銀行名單中，不少均為傳統銀行與金融科技企業的合營公司，被視為傳統銀行有意藉此吸取金融科技經驗。但林智剛認為，銀行要吸納金融創新理念，做法無需獨沽一味，「唔合夥唔代表唔取經，而合作模式亦有好多種，唔需要Mark死一間。」他指出，該行有不少份屬科技公司的合作夥伴，亦曾舉辦比賽，鼓勵初創企業構思API的創新方案，以探討合作空間。

本港首批虛擬銀行誕生在即，但林智剛認為要取得客戶歡心，「虛擬」與否並非重點，更重要是提供更好的客戶體驗。（黃舒慧攝）

蘊釀創新不求人 團隊應「咩人都有」

但說到尾，任何企業要創新轉型，始終「靠自己好過靠人」。林智剛分享多年心得，認為培育公司「創新DNA」最重要的一環是要令團隊「咩人都有」，「數碼化時代，大家分工上唔係楚河漢界，唔同能力、唔同學科、唔同背景的人我哋都要，讀商科做銀行呢個觀念一早要變。」不過請人從來只是開始，要激發起同事的「腦力」，更要靠持之以恒的溝通，「要畀佢哋了解未來銀行業趨勢係點，點解我哋需要行得更前去做數碼化，呢啲工夫唔慳得。」他又指，銀行必須向同事提供平台，讓他們學習數碼時代所需的技能，以應付轉型需要。

1997年入行的林智剛，初出道不久即目睹2000年科網泡沫爆破，但無阻世界邁向數碼時代，銀行業的數碼化至今亦未曾停步，從最早的「e-banking」走到現時的流動理財。展望銀行業的未來，他認為人工智能及大數據將是兩大關鍵詞，「最終目標係根據客戶喜好，提前預知佢可能使用嘅服務，從而提供推介。」他舉例指，若有客戶透過信用卡預訂機票，銀行將可及時向他提供旅遊保險及外匯兌換服務，「講到尾，最關鍵都係如何運用數據，更好地服務客人。」