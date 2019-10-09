【一份工打22年】MT做到總經理　花旗林智剛「長情」皆因做極唔悶

「魚唔過塘唔肥」是打工仔奉為圭皋的職場定律，但在花旗高層林智剛的字典裏，轉工兩個字或許從不存在。他1997年大學畢業後，隨即加入該行做管理培訓生（MT），22年從未離巢，去年更晉身香港花旗銀行總經理，執掌個人銀行業務。 以為他天生長情？這位老臣子卻笑稱自己其實怕悶，但公司祟尚多元文化，同事臥虎藏龍，思維碰撞好比「Jam歌咁好玩」。他津津樂道的一役，是於2001年開展個人貸款業務，四五年間即協助該行晉身業界一哥，成功背後並非單打獨鬥，全因同事無意間一席話，為他指點迷津。 但從管理培訓生做到個人銀行一哥，林智剛本身有份締造公司的DNA。他總結多年來的管治之道，深信最重要是懂得雙向溝通，不要輕易向員工說不，更不用一味靠嚇營造威信，「有道理唔使靠大聲嘅！」

俗語謂「十年人事幾番新」，但林智剛自大學畢業後即加入花旗工作，至今已逾廿載。（資料圖片）

訪問約在觀塘海傍的花旗大樓一個會客室，舉目窗外便是開闊的維港景色。1997年回歸至今，維港對岸的風景幾度變換，英資、美資企業的霓虹燈火一個接一個悄然熄滅，中資品牌愈見耀眼；銀行業歷經亞洲金融風暴、金融海嘯，以至近期的中美貿易戰洗煉，而銀行服務也由街頭飄上雲端，完全不設分行的虛擬銀行誕生在即。

但同於1997年入行的林智剛， 22年來風雨不改，依然留守這間他在大學畢業後隨即加入的銀行。他從當年一個小小的管理培訓生做起，多年來屢獲賞識升遷，去年更晉身香港花旗銀行總經理，是當之無愧由「紅褲子」出身的銀行家。

從小立志做銀行 源於一本書啟蒙

人人小時候都寫過《我的志願》，小孩子天真爛漫，大多會在作業簿上寫上太空人、科學家、運動員等職業，但林智剛自言，自小已與銀行結下不解之緣，「自小就有兩個夢寐以求嘅職業，第一係記者，而另一個就係銀行。」記者走在社會事件的最前線「搏殺」，不少人都曾對傳媒工作有過憧憬。林智剛憶述，自己當年的「記者夢」並不兒戲，「大學時仲專登讀過一科傳理課程，到依家都好深印象。」

雖然在銀行工作22年，但林智剛憶述，自己小時候曾經以記者為志業。（黃舒慧攝）

至於銀行，他解畫是源於他小時候偶然讀過的一本書，「細個睇過本書，講到世上有兩種軟件，一種就係大家都識嘅Apps，而另一種就係Android、iOS之類嘅作業系統（OS），而銀行、法律正正好比OS，令到世界可以運轉，所以自小已經覺得銀行好重要。」不過時代最終替他作出抉擇，在香港八九十年代浩浩蕩蕩的移民潮中，他在中文大學讀完一年級後，旋即跟隨家人移民加拿大及升學，令他打消當記者的夢想，「自問喺外國一定唔夠當地人做得好，所以改讀商科，一心一意入銀行！」

私貸一役省靚招牌 靠同事一句點醒

不過打工仔少不免「坐唔定」，能夠畢業後的第一份工打足22年，罕有程度堪比「初戀情人就係老公」。記者問林智剛是否天生長情？他笑着回應自己其實怕悶，「但每次做到悶悶哋，總會有新轉變、新嘗試。」最近的一次轉變，是他去年8月底晉升為香港花旗總經理，關鍵任務之一是引領零售銀行業務走向數碼化。「20幾年來銀行畀我嘅任務始終係帶領改變，公司亦容許我放膽去試，而且呢度好多唔同背景嘅人，太多新諗頭可以好似Jam歌咁Jam出嚟。」

大學畢業後的第一份工打足22年，在職場上幾乎絕無僅有，林智剛解釋是喜愛花旗的公司文化。（資料圖片）

Jam了22年，總有一些好歌畢生難忘。林智剛琅琅上口的一役，是2001年協助花旗開展個人貸款業務，無奈當「開荒牛」往往不簡單，「開頭諗，以花旗個品牌點做私人貸款？大眾覺得間公司專做有錢人生意，點會有人嚟借錢？」幸而一名財務公司出身的同事，無意間「點醒」了他，「佢當時話，過去用咗過百萬宣傳，只係想消費者覺得財務公司可靠，而花旗本身個名已經夠晒信譽，品牌點會唔緊要？」

同事短短的一席話，頃刻令他茅塞頓開，隨即為私貸業務找到市場定位，「既要主打銀行的穩陣可靠，服務亦夠快夠方便」。短短四五年間，他帶領該行由無至有，成為業界私貸業務的一哥，順利打響成名一戰。

管理哲學重溝通 威信不靠嚇

私貸一戰告捷，謙遜的林智剛歸功於花旗團隊「乜人都有」，但多元文化要發揮功力，培養一片鼓勵發聲的辦公室文化也許更為重要。由管理培訓生晉身花旗香港的零售銀行一哥，他多年來堅信溝通是最好的管理方法，「唔係單向吩咐，而係雙向溝通，正如我每次落分行，一定問前線同事遇到咩問題。」對於講求與同事「有偈傾」的林智剛來說，駕馭員工無需「靠嚇」，真正的威信反而是源自講道理，「所謂領導權威，其實都係要講道理，有道理使咩靠大聲？」

林智剛在花旗工作22年，教人琅琅上口的一役，是於2001年協助該行開展私人貸款業務。（資料圖片）

讚年輕人「叻過我哋」 不應隨便說不

近年不少企業管理層，對初入職場的「九十後」怨聲載道，原因不外乎認為這些職場新鮮人不分尊卑、工作態度有欠主動等。但林智剛反而對年輕人有讚無彈，「簡單嚟講，佢哋真係叻過我哋！」他笑言，年輕一代除了對科技運用更純熟，亦更勇於表達自己觀點，「呢個時代，答問題好易，機器都識，反而要識問問題先係最叻，新一代正係更加識問點解。」他勸勉管理層不應動輒向年輕人說「不」，反而應虛心聆聽，更要懂得「放手」讓年輕員工參與決策，「我就得一個腦，公司有咁多個腦點解唔用？」

時光悠悠22年，經歷多次金融危機，有指銀行業的「光輝歲月」已過，曾是大學尖子的不二之選的金融界也逐漸褪色，取而代之的是創新科技及IT。若然林智剛畢業於今時今日，會否仍然願意重走過去22年的路？他毫不猶豫回道：「揀幾多次都會做銀行！」他解釋，在當今世代「做銀行」與「做Tech」已完成分不開，而且行行出狀元才是王道，「任何行業最叻嘅人都一定搵到錢，最重要係自己中意，否則你真係會頂唔順。至於個市會變成點？You never knows（你永遠不會知道）！」