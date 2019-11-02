【職場】90後重成就感、不喜工作困身　滙豐保險兩招冧掂員工

香港大部分打工仔上班時間超過10小時，見同事、上司隨時多過見家人，難免衍生不少職場矛盾。近年90後職場新力軍陸續加入，就不時被上一輩批評為「坐唔定」、自我中心的職場「怪獸」。

但僱主與其亂下標籤，倒不如主動求變。作為香港最大僱主之一的滙豐，是不少大子夢寐以求的老闆。雖然不愁沒有人才，「獅子行」卻不忘落足心機冧掂員工。滙豐保險首席客戶總監陳美茵（Agnes）分享指，90後重視成就感，同時熱愛Work-Life Balance，公司除了要為他們鋪好發展機會，更要在辦公室營造一個大家庭的感覺。

要湊好同事，與湊客事實上並無二致，箇中竅訣自然是做好「KYC」（了解你的客戶）。Agnes對新一代打工仔的特點，可謂瞭若指掌，「我哋有做過調查，發現新一代好想有所成就、好想學習新事物，亦都唔中意被份工作困死。」她認為新一代人最厲害之處，是他們深諳社交平台及創新科技，「我都係因為佢哋先識上Instagram，一講到數碼平台宣傳，一定要問佢哋。」

Agnes認為新一代員工更愛學習新事物，公司必須為他們提供更多發展機會。（黃舒慧攝）

雖然不少僱主對90後職場新鮮人微言甚多，尤其批評他們轉工頻密、性格「坐唔定」，但Agnes認為每代人的心態不同是自然不過，公司只要提供足夠機會，其實年輕人骨子裏仍是覺得「做生不如做熟」，「只要你有嘢畀佢學、話畀佢知喺職場上如何更進一步，其實佢哋未必要走。」

鼓勵調職尋夢 留人不只講金

要令同事「有嘢學」，內部培訓只是基本盤，在香港有以萬計員工、業務遍及全球的「獅子行」，亦鼓勵同事內部調職，「譬如我有同事做咗7年，啱啱轉去銀行做大灣區業務，仲有個同事調埋去英國添！」Agnes笑言，滙豐的百年招牌看似老餅，但其實極具彈性，「更重要係發展機會唔止局限於香港，而係全亞洲甚至全世界，只要你肯開聲就得。」

作為上司，眼見「好打得」的同事調離麾下，難免會感掙扎。但Agnes相信，無論是請人或留人，都不能只講金不講心，「個心唔喺度，你留佢一世都無用，倒不如鼓勵佢去搵其他機會。」而她在請人時，也看重新人與公司是否情投意合，例如曾有一名應徵者，雖然履歷表近乎完美，但考慮到新職位或難助他學習新知識，Agnes寧可忍痛暫時放棄，「唯等有合適嘅職位再聯絡佢，因為作為上司，如果留唔住人，只會自己受害。」

企業要聘請新員工，牽涉的成本不少。Agnes自己早在請人時，就會考慮人選與公司是否情投意合。（黃舒慧攝）

彈性上下班 總部大裝修冀有家的感覺

除了工作本身，新一代打工仔更重視Work-Life Balance（工作與生活平衡）。Agnes介紹稱，滙豐向來實施彈性工作，同事可根據個人需要隨時在家工作（Home Office），例如曾有同事因為家庭原因，每日都會在家工作半天，「呢啲正正係真正嘅Work-Life Balance。」她深信上司與下屬之間必須講求信任，「總之交到功課就OK，你陪我早返夜放係無意思！」

不過彈性上班也好、「Home Office」也好，始終不如員工發自內心，將公司當作自己的另一個家。Agnes指，今年初滙豐保險位於大角咀奧運站的總部完成大翻新，不僅辦公室空間更加闊落，亦改裝成開放式辦公室，員工不再設有固定座位，「又有細房，又有自閉位，同事要合作或者專心做嘢都無問題，我亦唔會理佢哋去咗邊，WhatsApp搵到人就夠。」

滙豐保險總部於今年初完成大翻新，除了不再為員工設固定座位，亦大幅擴大休憩空間。（黃舒慧攝）

情人節大搞驚喜Party 攻佔同事少女心

辦公室硬件以外，滙豐保險在搞活動「冧爆」同事方面亦有一手，用心程度比起面向客戶的宣傳毫不輸蝕。Agnes的得意之作，是於今年情人節與同事合作，將辦公室休息區漏夜佈置成一片粉紅國度，「最印象深刻係有同事影相Post埋上Facebook，話『HSBC I love you』」。

但無論配套如何，打工仔在公司做得是否愉快，最終還是要視乎與上司及同事的關係。Agnes分享自己與年輕員工合作的經驗時指，當中關鍵是上一輩要懂得放下自己，「唔可以將自己嗰套放落人哋度，一定要虛心聆聽。」她指出，公司本身亦鼓勵新舊世代互動，並設有一個名為「逆向導師」的計劃，定期由年輕或不同種族的同事出任導師，而管理層則做回學生，聆聽下屬對公司發展、員工政策的看法。