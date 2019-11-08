台男深圳拼搏10年　夥16名股東籌旗開咖啡店　度絕橋已夠付人工

對打工仔而言，早晨一杯咖啡，醒腦提神；對咖啡愛好者來說，仔細品嚐咖啡的各種風味，如花香、果酸及堅果味等，是一種生活享受。

在中國內地，連鎖咖啡店如Starbucks及瑞幸咖啡增長迅速，後者今年五月赴美上市，號稱要「打敗星巴克，改當中國第一連鎖咖啡店」。兩強惡鬥，來自台北的咖啡師Latte一於少理，認為內地市場正處於起步階段，於是夥拍16名股東開設精品咖啡店，以世界各地的精品咖啡豆作賣點，沖出一杯香醇回甘的咖啡。

在台北有穩定的工作的Latte，29歲已前往深圳投身餐飲業，打拼10年，今年開設精品咖啡店九巷咖啡，立志要建立連鎖品牌。（羅君豪攝）

邁向30歲的關口，不少人會對人生感到迷惘。在台北從事電子行業的Latte，原本薪高糧準，29歲時突然覺得「人生沒什麼意思，想做自己喜歡的事」。於是選擇離開家鄉，前往深圳從事餐飲行業，一走，便是十年。

這十年，他主力餐飲品牌策劃，累計替不同品牌開過400多間飲料及咖啡店，今年在深圳商業區開設自己首家精品咖啡店「九巷咖啡」，立志建立一個連鎖品牌。

台灣咖啡店競爭大 轉投深圳創業

「台北市是全世界咖啡店密度最高的地方，競爭非常激烈，要賺錢有一定難度。」大學時代便在咖啡店打工的他，早已放棄台灣開咖啡店的念頭。不過，一次到深圳出差，遇上Starbucks剛進入中國市場，人們開始認識咖啡，又觀察到深圳人口多，惟飲料店及咖啡店的數量較少，便認定這個地方具發展潛力。

九巷咖啡位於深圳福田中心區商業大廈高層，早上售賣精品咖啡，晚上變身為酒吧，顧客以上班族為主。（羅君豪攝）

「高空」咖啡店吸上班族 晚上變酒吧

Latte開設的高空咖啡店，位於深圳福田中心區的金中環商業大廈高層，以周邊風景為賣點，早上售賣精品咖啡，晚上變身酒吧，位置可看到深圳熱門的燈光表演。他指，顧客以上班族為主，附近的金融人士經常來開會，各公司組織亦常辦聚會，包場活動佔總收入三分之一。不過，他稱來自同棟大廈的客人並不多，反而吸納不少周邊商廈的客人，「如果我今日想偷懶喝一杯咖啡，不會選擇在公司附近喝，會去不太近、亦不太遠的地方。」

在內地累積不少餐飲業經驗的他，漸漸想出了一套「槓桿式」開業模式——找來行業相關人士合伙開咖啡店，例如設計師、市場策劃人員及咖啡團隊等，利用對方的資源，以三分之一的成本在深圳商業大廈開店，僅花費約30萬元（人民幣．下同）。「我找來的16位股東都是咖啡愛好者，每人投資約1萬至5萬元，反正大家本來都會喝咖啡，會規定大家每月必須在店內消費1,000元，已能支付員工開支。」

Latte解釋，精品咖啡店做的是單品咖啡豆，像品嚐紅酒一樣，它們來自各個產地及莊園，使用各種烘焙方式，顧客可感受到來自世界各地的風味及口感。（羅君豪攝）

新一代更認識咖啡 深圳市具發展潛力

像品嚐紅酒一樣，Latte解釋，精品咖啡店做的是單品咖啡豆，它們來自各個產地及莊園，使用各種烘焙方式，讓顧客感受到來自世界各地的風味及口感。比起外國早已視咖啡作為文化的一部分，內地人對咖啡仍然不太了解，總以為黑咖啡就是苦澀，但其實中淺烘焙的咖啡豆，不少帶有水果味，以及酸味或鹹味，不會有苦澀的焦味。

隨著內地中產人口數目上升，新一代改變對喝咖啡的感受，比起一口苦澀的黑咖啡，更著重咖啡帶來的多重口味，造就了內地咖啡市場的崛起。他認為內地咖啡市場處於起步階段，一線城市中，北京及上海早年聚居不少外國人，喝咖啡氣氛會較濃厚，但深圳、長沙及青島等城市，精品咖啡市場尚未飽和，仍有不少發展潛力。

Latte認為，深圳的咖啡市場的增長潛力大，長遠計劃以簡單裝修、商廈高層的位置，以及精挑細選的咖啡豆作為賣點，將品牌打造連鎖店。（羅君豪攝）

開張首月已達收支平衡 冀建立連鎖品牌

深圳網紅店林立，不少年青人品嚐美味外，亦注重店舖裝修可否用作拍照「打卡」。Latte以簡單裝修、商廈高層的位置，以及精挑細選的咖啡豆作為賣點，計劃將品牌打造連鎖店。他稱，深圳的咖啡市場的增長潛力大，惟「開店容易，做不起來的更容易，不少網紅店只有一至兩間舖，沒有連鎖概念。」他認為需要從這城市龐大人口中，找到獨特定位讓顧客「埋單」，長遠透過擴張店舖，形成品牌效應。

Latte透露，金中環店首月已達收支平衡，雖然商業區租金價格不菲，但開張僅數月，月收入最高已有9萬元，足夠應付每月約3.4萬元的租金，相信可以在一年內回本，期望進行融資，複製合伙人的商業模式，一年內在深圳各主要區域開設四間分店，還有意進軍長沙及青島。

作為一個外來人，問他是否享受在深圳工作，他頓了頓，坦白道：「其實沒有享受，只是想在這裡賺錢而已。台灣去那裡都很方便，假日有很多地方可以去玩，可是在深圳除了酒吧就是卡啦OK。如果我要生活，我要退休，想過比較舒服的日子，一定會回台灣。」