【深圳直擊】「土炮」咖啡巨頭挑機星巴克　瑞幸4條戰線猛烈強攻

「外資」星巴克（Starbucks）與中國「土炮」瑞幸（Luckin Coffee），為爭奪中國的咖啡市場鬥個你死我活，瑞幸挾「打敗星巴克，改當中國第一連鎖咖啡店」這個目標，過去一年多以「燒錢」策略狂開逾2,000間分店，更「頂爛市」長期提供近半價優惠，一下子吸引不少人士「轉會」。 近日，瑞幸加強攻勢，登陸美股集資5.61億美元﹙約43.8億港元﹚，還揚言2021年底達到開店10,000家的目標，以「小藍杯」大舉攻入中國市場。只不過，目標歸相標，現實對碰又如何？記者深圳直擊，窺探兩大巨頭在內地的經營情況，揭開瑞幸底牌。

瑞幸號稱擁有逾2000間鋪，當中不少是主打外賣店。（羅君豪攝）

作為美國連鎖咖啡店龍頭，星巴克早於1991年已落戶中國，20年來在中國150多個城市開設超過3,600家門店，平均每年開設180家分店。反之，與星巴克「穩打穩紮」的經營策略不同，「後起之秀」瑞幸咖啡似有「無限彈藥」般，分店開完一間又一間，一年多已在內地28個城市迅速擴張至約3,000家分店，相當於每5.5小時便開設一店，其中外賣店的比例，更由去年首季的29%，急增至今年首季的91%；

瑞幸想超越星巴克，已不是秘密。公司早前提出，今年咖啡的總門店數量或逾4,500家，全面超越星巴克，而行政總裁錢治亞更豪言，2021年底要達到開店10,000家的目標，較星巴克目標2022年財年中國分店達6,000間，超出約4,000家！兩強對決，硝煙瀰漫，記者深圳直擊，且看兩強交鋒的各條戰線。

瑞幸咖啡分店一間開完又一間，一年多內在28個城市中已經迅速擴張至2,370間分店，相當於每5.5小時便開設一店。（羅君豪攝）

戰線一：瑞幸咖啡主攻外賣

雖然同樣是賣咖啡，但瑞幸和星巴克在中國市場卻有著不同的營銷方式。星巴克通常會提供寬敞的店面，是「打工仔」或朋友閑聊相聚的場所；反而，瑞幸主要靠外賣和送貨上門，旗下逾2,000間鋪中，約九成屬於自取外賣店，提供的座位數目有限，部分甚至不設座位，深圳店亦無例外。

記者6月上旬的平日，於早上11時左右到達位於深圳國貿站的佳寧娜友誼廣場。區內有娛樂、餐飲、購物及金融等各行各業，亦是不少港人假日消遣的地方。廣場外有一家星巴克，記者在門外「守候」，發現店外店內共有約半百個座位，僅「一半坐滿」。雖然店內有不少客人光顧，但坐在店外的大多都是「白坐」，根本沒有購買咖啡，記者上前詢問因由，部分受訪者稱只是上班途中打發時間，在門外座椅稍作休息。

逗留約半小時後，記者再轉到附近的瑞幸咖啡外賣店，店外只設有6個座位供客人使用，只見有1位男士在飲咖啡，期間除了記者買了兩杯咖啡之外就沒有人光顧。店員向記者透露，瑞幸於深圳有約280多分店，每日較忙碌的時間為下午1時至2時左右，不少「打工仔」會通過手機應用程式去訂購咖啡，之後再到門市領取。

果然中午12點半後，店員開始忙碌，短短15分鐘內已經有7、8位顧客提取咖啡；同一時間星巴克的顧客數目卻沒有明顯增加或減少。

戰線二：瑞幸咖啡較「專一」

產品方面，兩家咖啡店的「基本款」相若，皆有美式咖啡（Americano）、拿鐵咖啡（Latte）及卡布奇諾（Cappuccino）等等。記者試了兩間店的拿鐵咖啡，星巴克的拿鐵奶泡幼滑易入口，而瑞幸拿鐵的咖啡味道較淡，或與兩者的咖啡沖泡比例有關，愛好咖啡的同行攝影記者則稱，對兩者皆無「特別好感」。事實上，有受訪市民認為，兩者口味上分別不大，但亦有市民認為瑞幸咖啡的味道沒有Starbucks好，選購瑞幸只因其便宜，更有市民指出瑞幸的品質勉強勝過便利店的咖啡。

以咖啡作主打，但比較兩間店舖的餐牌，瑞幸似乎較「專一」，基本款式外的特色飲料並不多，只有數款不同口味的冰沙。而星巴克除招牌產品「星冰樂」外，亦有多種特色咖啡及茶飲，包括冷萃冰咖啡、咖啡融合冰淇淋款式及氮氣咖啡等。另外，星巴克似乎更願意推出「在地化」產品，如於端午節推出「星冰棕」，店員說反應不錯，不少人買來送禮。深受歡迎的星巴克隨行杯在內地亦有推出不同款式，相反瑞幸店內未見有類似產品出售。

戰線三：瑞幸員工靠全自動咖啡機

由於兩大巨頭針對的客路都不同，「生財工具」亦有大不同！記者在現場所見，瑞幸的咖啡機是全自動的，店員會預先問客人的口味及喜好，如是否需要多奶、多糖等，再將要求輸入，由咖啡機「一手包辦」。早前亦有內媒指，瑞幸正籌劃自助咖啡機項目「瑞即購」，用戶在應用程式上，自動鎖定距離最近的咖啡機，下單並獲取號碼，在咖啡機掃碼取杯「即叫即做」，30秒就能製作完成。瑞幸想以自動咖啡機強攻市場的策略，呼之欲出。

反之，星巴克使用半自動咖啡機，員工須具備基本的咖啡沖泡技巧，客人點的熱飲，更有簡單「拉花」作點綴。

在深圳福田經營精品咖啡店的Latte認為，這或許與瑞幸背後與財團有極大關連，認為公司並非「有心」從事咖啡行業，更多是進行資本生意。「他們是神舟租車的企業另外再投資咖啡，最初開店時連製冰機也沒有，所有咖啡機是都全自動的，員工不需要是咖啡師，甚至『零經驗』也可以泡出一杯咖啡。」

戰線四：瑞幸「燒錢」狂派優惠券

話雖如此，瑞幸咖啡其實不乏捧場客。「我是因為便宜才買呀」，剛與女友到瑞幸分店取咖啡的吳先生向記者如是說。客人願意購買瑞幸咖啡，究其原因或許與有大量優惠券派送有關；從1.8折券到半價券不等，只要用手機應用程式點餐，首杯免費，之後一杯半價，並就有附有「充2贈1」的優惠，所得的飲品券可存放3年。價格比便利店的還便宜。

對咖啡追求不高的普通白領來說，瑞幸屬「性價比」高之選。即使用正價購買，瑞幸價錢亦遠低於星巴克。同一類的咖啡，如美式咖啡，瑞幸賣21元人民幣；星巴克則賣30元人民幣。

記者則用微信小程序購買，登記後首杯可獲半價優惠等5張優惠卷，付款後瑞幸再送贈多3張優惠卷，包括一張3.8折的折扣卷，因此一杯拿鐵及一杯「黑金氣泡美式」咖啡，合共只需18.72元人民幣，交易後還剩下7張優惠卷，比首次登記後還多2張。店員稱優惠卷是隨機附送的，並非每次都一樣。不過不少受訪者均直言，若果瑞幸取消優惠，他們都選擇投入星巴克的懷抱。

咖啡師︰「賣回原價就見真章」

以記者觀察，內地消費者對於瑞幸的了解仍然不多，雖然品牌快速擴張，兼採取價格戰術，但可否「超越」星巴克仍是未知之數。唯一可以肯定的是，瑞幸「燒錢」速度早已勝過星巴克，據招股書，瑞幸今年第一季虧損5.5億元人民幣，一年內還要支付的資本達到8.12億元人民幣，包括租賃、裝修、銀行借款、購買咖啡機等開支。

在深圳經營精品咖啡店的Mei直言，瑞幸崛起只是一門「金融市場上的資金炒作」，她與朋友亦分別曾試飲過瑞幸與星巴克的咖啡，均對瑞幸的感覺較一般，Mei笑言︰「這些都是非常快速以及便宜的咖啡，我都有試過去它們的店，瑞幸的確好平，但到賣回原價就見真章！」