星巴克瑞幸鬥吸客　深圳精品咖啡店以慢打快︰點解唔可以慢慢飲？

近年消費者對小眾產品的鍾愛，帶起了手工啤酒、精品咖啡等注重個人口及品味的產業。而隨著中國中產人口數目上升，部分較先進的城市，如上海、深圳及珠海等，越來越多人鍾情於這種洋溢「文青風」的店舖。 記者到深圳直擊星巴克（Starbucks）與瑞幸（Luckin Coffee）兩強對決，特意找來一位移民澳洲再回流深圳開設精品咖啡廳的店主Mei，且看在兩大咖啡巨頭夾 擊下，她如何反應。

精品咖啡店「5' SENSES」內擺放了來自世界各地的咖啡豆。（羅君豪攝）

福田可說是深圳市的商業區，但與香港不同，該區並非所有地方都是高樓林立，只要稍為走遠少許，就會見到簡樸的平民住宅區，當中有一間「隱世」文青咖啡小店。

小店距離商業區約十分鐘車程的石廈北五街呈元驛酒店公寓，這裡將改建成福田的人才住宅中心。從澳洲回流的Mei於去年8月與其他兩個夥伴合作，斥資20多萬元人民幣，以每月約6,000元人民幣的租金，在中心14樓開設精品咖啡店「5' SENSES」。

Mei笑言本身三人是打算開工作室，順便賣咖啡，怎料誤打誤撞下卻成為主要業務。而她除了開店之外，亦有提供精品咖啡店的設計、採購，以及培訓等配套服務，由開店做到「教人開店」。目前已有6家精品咖啡店經由她的團隊設計。

內地咖啡文化方興未艾

Mei八歲時與家人移居到澳洲，在墨爾本長大，熟悉當地咖啡文化。她說那裡差不多每條街都有咖啡店，當地人亦認為咖啡是日常生活的一部分，「咖啡店營業時間大部分是早上七點或更早，開到下午兩點半至三點；當地人晚上會飲酒，好少飲咖啡。」

相反據她觀察，深圳市民則很少在早上飲咖啡，「好多（精品咖啡店）八點、九點，甚至十點先開，不會太早開店，而且很多顧客都是於午飯後，一點半、兩點幾，或者下班之後才到咖啡店放鬆。」對她而言，兩者之間另一個分別是價錢，「深圳一杯咖啡的價錢，在墨爾本可以買到兩、三杯。」

星巴克與瑞幸在內地「惡鬥」，帶起一輪「咖啡」熱潮，連鎖與精品咖啡店開到成行成市，但Mei認為，深圳與墨爾本之間的咖啡文化差異，深圳很難追得上，亦不會追得上，「深圳過去沒有這個文化，好似你要到墨爾本賣奶茶都要從頭來過，在墨爾本賣奶茶一定不會賣得好過咖啡。」

飲精品咖啡 是一個培養過程

話雖如此，不能否認的是星巴克、瑞幸等連鎖咖啡店在內地擴展版圖，正慢慢將咖啡文化普及化，連Mei自己飲的首杯咖啡，都是來自星巴克，「你要先（開始）飲咖啡，當你飲多了，有部分人會覺得重口味、苦澀、中藥味，但亦有些人會愛上後，想試其他（精品咖啡），就會開始找其他咖啡舖。」

在她的印象中，5' SENSES店內的新客至少3至4成的客人是飲過星巴克後，希望尋找更好的咖啡，「若果我每一個客人都問，應該超越這個數。他們一進來，就說要一些重口味的啡，口中描述的都是那一類（連鎖店咖啡）。我會說我可以試沖你要的口味，之後再給我們自己的產品，這是一個培養過程。」

Mei與朋友曾品嘗過瑞幸出品的咖啡，兩人均對整體感覺較一般。（羅君豪攝）

「賣一個生活態度」

「精品」與「連鎖」咖啡店都是賣咖啡，但楚河漢界鮮明，Mei解釋，前者賣的是一種店主與顧客之間的「情懷」，「我們（精品咖啡店）是一種體驗，好似共享空間般，不只賣一杯咖啡，瑞幸（連鎖咖啡店）賣的是速度及功能，顧客是要提神。」

她說，最易分辨的是咖啡豆烘培方式，「我們所謂『淺烘』的豆，好快就沒有提神的功能，但保留咖啡豆的香味；連鎖則會選擇『深烘』的豆，方便做質量控制，保證咖啡的穩定，亦因此會有較多咖啡因，不理會是否好飲，就是有（提神）功能性係度。」

另一個分別，是精品咖啡店較「文青」，店內有精緻的裝飾、不同的主題，向顧客訴說背後的故事，「我賣一個生活態度，每一杯咖啡，每一個細節，希望客人可以感受到，件事不一定快，點解人不可以慢慢的飲杯咖啡呢？」

Mei稱據她了解，深圳每月至少有兩家精品咖啡店開業。（羅君豪攝）

靠咖啡周邊產品「幫補」

由於培養客人品嚐精品咖啡的過程漫長，Mei 已不建議他人再開精品咖啡店。目前，在深圳要開一家實用達300至400呎左右的精品咖啡店，只計裝修、咖啡機等硬件的話，「入場費」至少都要30萬元人民幣，未算太高，同類咖啡店像雨後春筍般出現。

「比飲咖啡的增長速度還要快。我現在都不會再去其他咖啡店試飲，因為實在太多飲唔完。深圳人好願意接受新事物，只要『潮流興』，好快一窩蜂去開。今年每一個月至少我知道的，已經有兩、三間新店開，講緊是獨立、背後沒有其他資金的精品咖啡店，而非連鎖店！」Mei肉緊道。

她估計，5' SENSES一年半後才開始回本，算是站得住腳，但不是每一間都這樣幸運，「見到有咖啡店經營一年後，就因資金問題而結束」。

不過Mei說自己的「終極目標」，並不是只經營一家「精品咖啡店」，而是將拓展與咖啡有關的環保周邊產品，最快於今年年底推出；同時亦會擴充現時的咖啡店，「樓下的福田人才中心很快就入伙，考慮與另一家設計公司合作，拓展咖啡店，或會劃出某部分會讓人一邊寧靜地工作，一邊享受咖啡。」