【武漢肺炎】過百食肆倒閉　新春消費跌六成　建造業失供應資金鍊

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，本港不少行業大受影響。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（15日）表示，單計上個月就已有過百間食肆結業，餐飲失業率或會升至7%。零售業同樣遭重挫，香港零售管理協會主席謝邱安儀指，農曆新年期間服裝及百貨業生意跌幅達50%至60%，高消費品更跌70%至80%，她希望業主可寬免2月租金。建造業亦因為供應、工作、資金鍊斷裂而面臨寒冬，由於無法在家工作，業界呼籲政府支援防疫用品。

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春茗團拜訂位取消九成

黃家和表示，疫情開始春茗及團拜活動訂位有80%至90%被取消；單計上個月，就已有過百間食肆結業。黃又憂慮失業率會大幅上升，或達至7%。他稱不希望出現大型結業潮，但現時不抱樂觀。

行政長官林鄭月娥昨日（14日）宣布成立逾250億元防疫抗疫基金，餐飲業及零售業同樣受惠。黃家和就歡迎有關津貼，認為可紓緩到小型食肆的流動資金問題。黃又強調，本港現時白米存量足夠，市民不用擔心。

零售業冀免2月份租金

謝邱安儀就指，去年社會事件中零售業已「捱咗好耐」，原本12月及1月氣氛有好轉，期望農曆新年可稍為復甦，但新年疫情來得很急。協會調查1月24日至2月2日期間，服裝及百貨業生意跌幅達50%至60%；高消費品更跌70%至80%。

她又說，不少商戶已停止營運，因「租已經一定蝕，唔開門希望可以慳到人工同燈油火蠟」。謝邱安儀希望業主可寬免商戶2月租金，而3月至6月的租金，就根據商戶營業額按比例收取。

對於抗疫基金等措施，謝邱安儀坦言津貼可解燃眉之急，是「有好過無」，可幫助到小型零售商，協會會向政府建議如何運用津貼。

▼2月14日政府記者會▼

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建造業三鏈斷裂

工程界立法會議員盧偉國認為，現時建造業界面對工作鏈、供應鏈及資金鏈斷裂問題。工作鏈方面，因政府在家工作而影響進度，希望可更靈活處理；而供應鏈則是因內地不少工廠未復工，令物料不能到港。他希望政府或其他業主不要因工程延遲而罰錢。

盧偉國稱，暫時未知政府向建造業撥款購買防護裝備的詳情，但因建造業現金流相當大，數萬元的津貼幫助不大。

肺炎疫情下，零售市道轉差，吉舖增多。口罩短缺，不少長者排隊領口罩。（黃寶瑩攝）

▼疫症下的香港 不正常的日常▼