叙福樓黃傑龍：2月餐飲業生意災難式下跌　酒樓晚市受重大影響

為防止武漢肺炎疫情蔓延，不少公司讓員工在家工作，市民均減少外出聚餐，有食肆推出外賣優惠以應對。當中叙福樓（1978）旗下的中菜館和平飯店在本月6日至7日，推出晚市外賣自取的3折優惠，其後至今日（2月19日）則改為5折優惠。叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍透露，特價外賣深受客人歡迎，佔和平飯店生意一半以上，將於明日續推「抗疫價」75折優惠，直至疫情結束。

黃傑龍表示，2月份餐飲業生意是前所未見的災難式下跌，其中中式酒樓特別係晚市生意，有重大影響，酒樓的晚市佔整體生意的差距大，佔比可能是40%至90%。受疫情影響，中式酒樓在農曆新年後的春茗全部取消，婚宴都是取消或者改期。

據黃傑龍向行家了解，有實用面積2萬呎的酒樓，一晚只做到2,000元生意，這個情況好普遍，故不少酒樓決定停止經營止血，「雖然肯定蝕本，但係希望盡量蝕少啲」。他認為這段時期，集團「賺少啲冇所謂，最緊要保住員工有工開」。

不過，利寶閣（1869）主席陳振傑則表示，集團一直有跟foodpanda及Deliveroo合作提供外賣服務，但數量不多。集團將會因應分店的晚市預訂情況而調整營業時間，目前已實施管理層8折支薪以縮減成本。

和平飯店本月初起推出晚市外賣自取優惠，吸引大批食客排隊。（黃傑龍社交媒體圖片）

美心中菜外賣自取85折

另一方面，業內亦有酒樓推出外賣優惠吸客。美心中菜推出外賣自取85折優惠，適用於全日外賣自取套餐及正價食品，優惠涵蓋全線美心皇宮、翠園（機場美心・翠園及廣場飯店翠園除外）、北京樓及潮庭等。

而稻香集團（0573）旗下的稻香海鮮火鍋酒家、稻香超級漁港、稻香漁港市集及稻香茶居推出外賣自取點心正價7折優惠，供應時段為早市、午市和下午茶。