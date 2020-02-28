【投資攻略】恒指後市守穩兩萬六？　聽下張智威同龐寶林點講

環球冧市，遭遇自2008年金融危機以來最差一周。氣氛急劇轉差，港股周五亦曾跌789點，最後收窄至跌648點，全日收報26129點，成交大增至1,680億元。後市會否企穩兩萬六，聽一聽專家分析。

張智威：後市唔會睇得太淡

信誠證券聯席董事張智威指，美股本周急挫，港股本周初仍有力企穩，至周五才止跌乏力，料後市將考驗兩萬六關口。但他對後市及經濟前景都不太悲觀，主要因聯儲局減息機會極大，今年為美國總統大選年，特朗普緊張股市跌會拖累選情，加上中央表明會降準，亦預料中國需力保GDP不至太差，「兩大經濟體都放水下，後市唔會睇得太淡」。

他指，恒指預測PE約10.8倍，預計周息率約3.8厘，估值吸引，建議投資者分幾注入市，逢低吸納。板塊方面，推薦5G概念股和新經濟股，因線上需求受疫情影響較消費和收租類板塊輕微，料會率先反彈。

他說，「ATM」包括阿里（9988）、騰訊（0700）和美團（3690）近期受壓，只因基金「要錢唔要貨」，但他認為三股業務都有前景，當中較偏好阿里巴巴電商和雲業務，除增長較騰訊快，市盈率較騰訊低之外，亦有憧憬染藍的利好因素。

重磅股方面，張智威指友邦（1299）值得低吸，受惠中央開放國內保險業市場，且業務與疫症關連度並非最深，至於滙控（0005）仍然受脫歐困擾，加上CEO人選未定，投資時宜小心。

東驥基金管理董事總經理龐寶林指，減息只能達到心理作用。（余秉峰攝）

龐寶林：儲局減息心理效用居多

東驥基金管理董事總經理龐寶林指，美國防疫措施較中國差，料疫情若在美國本地爆發，美股將更傷。但他認為美股高位跌幅約4,000點後，短期將有技術性反彈，而這視乎聯儲局是否減息，以撐住內需消費零售市場。

不過，他亦補充，減息或只能起到心理作用，皆因疫情的影響相對中美貿易戰更為複雜，因市民連上班都有困難，工廠亦要停工。

恒指方面，他認為兩萬六將是首個支持位，如果周五跌幅達3.7%的A股下星期能守穩，恒指有機會反彈。 同時，要留意歐股跌幅更深，也會對港股造成壓力。由於歐美市場恐慌才剛開始，但避免錯過減息升浪，建議投資者現階段仍可分段入市，入手較不受疫情影響的科技股、電商；亦可投資地產和基建，憧憬中央基建措施救市。