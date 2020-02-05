【投資攻略】國泰放無薪假兼削九成內地航班　撈貨時機到未？

國泰航空（0293）禍不單行，繼去年受示威活動影響後，今年又遇武漢肺炎疫情大爆發，令航班需求大減。國泰昨日﹙4日﹚宣布，將與港龍航空逐步減少九成往返內地航班，未來兩個月亦將視乎市況大幅減少其他航班，料可運載量將減少約三成。

緊接今日，國泰又宣布，落實員工放無薪假的特別安排，為2009年金融危機以來首次。國泰今日一度抽升近6%，其後升幅收窄，收市升2.7%，報10.16元。分析指，無薪假有利節省成本，惟股價已大致反映該消息，未來疫情將主導航空股走勢，投資者博反彈可先待新增確診數字回復平穩。

內地收入乘客千米數 僅佔6%

受示威事件影響，國泰乘客量去年下半年起經已下跌，並以內地航線尤甚。據國泰公告，去年全年載客量為3,523.3萬人次，較2018年微跌0.7%；以反映收入表現的收入乘客千米數（RPK）計，內地是國泰年內唯一按年下跌地區，RPK較2018年同期減10.9%。此外，貨運量亦受到貿易戰波及，去年全年貨運量按年跌逾6%。

去年10月，國泰變相發盈警，指受到反修例事件影響，預期2019年下半年業績將會較上半年遜色，扭轉8月初業績公告時的預測。

雪上加霜是，因應近期武漢肺炎疫情，國泰昨宣布未來將逐步減少約九成往返內地航班。然而，按國泰公布的客、貨運資料顯示，內地去年度RPK佔國泰全年僅約6.1%，涉82.16億元，較2018年度下跌近1個百分點，即內地航班削減的直接影響不算巨大。

國泰今宣布員工無薪假的安排，分析指有利控制成本，而股價今日升幅已反映。（資料圖片、國泰及港龍航空網頁）

分析指疫情影響僅短期

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑指，疫情不會對國泰業務造成深遠影響，而暫停往返內地航班只是短期措施，此舉為令員工減少交叉感染機會，屬可以理解。對於國泰落實員工無薪假安排，他認為對員工非好事，但在集團利益和控制成本上就較正面，相信今日股價已反映無薪假消息。

國泰去年8月曾低見9.27元，其後慢慢爬升至11元樓上，但疫情上月初爆發以來，至今日累計跌約13%，企於10.16元，未跌穿前次跌浪底。李偉傑認為，內地航班僅佔國泰業務很少部分，近日跌幅反映了疫情的影響，至於能否現階段「撈底」，他指疫情擴散速度仍然未明，現時不需太快入貨，可先放入購買名單，待新增確診數字回穩才入市，又認為一旦疫情受控，奧運會如期舉辦等，令旅客量回升，可成反彈的催化劑。

對於股價同樣受壓的內地航空股，如中國國航（0753）、南方航空（1055）及東方航空（0670），他指，若博反彈可上望250天線，但到價可先行獲利。這些內地航空股過往頗受人民幣匯率影響，他指，市場目前關注點在疫情發展，相信人民幣即使受壓，油價近日跌幅亦可抵銷其影響。

有大行認為，國泰RPK表現去年12月回穩，給予12.5元目標價。（資料圖片）

富瑞：料拖低全年旅客運力7.5%

富瑞發表報告，預料受疫情影響，需求疲弱，國泰今年上半年繼續虧損。該行指出,，國泰未來2個月削減30%運力，及削減往來內地航班9成，預料拖低全年旅客運力7.5%。

該行又指，國泰較依賴轉機旅客的客流量，惟此批旅客目前受到疫情及香港面臨的出行禁令衝擊較大。不過該行認為目前國泰估值已反映了運營困境，維持予「買入」評級，目標價下調7%至11.6元。